ابدأ حساب مطوِّر مجاني واستكشف قدرات نظام أسماء النطاقات (DNS) الموثوق بها التي توفِّرها شركة IBM. تتوفر واجهة برمجة التطبيقات الكاملة للاستخدام غير المحدود.
احصل على الميزات الأساسية التي تحتاجها لإجراء اتصالات سريعة وموثوق بها بالمستخدمين النهائيين، وهذه الميزات مصمَّمة خصيصًا للشركات المتنامية.
مصمَّم للشركات التي تحتاج إلى نظام أسماء نطاقات (DNS) موثوق به وقابل للتوسع. عزِّز الأداء والحماية لديك من خلال الوظائف الإضافية مثل توجيه حركة المرور باستخدام RUM ونظام أسماء النطاقات (DNS) المخصص.
استعلامات DNS
ما يصل إلى 5 ملايين شهريًا
من 30 إلى 80 مليونًا شهريًا
مخصص، يعتمد السعر على مستوى الاستخدام
سجلات DNS
حتى 500
حتى 3,000
مخصص، يعتمد السعر على مستوى الاستخدام
1 مشمولة (لا تستند إلى RUM)
5 مشمولة (لا تستند إلى RUM)
مخصَّص، يعتمد السعر على الحجم ونوع الفلتر
نطاق عالمي مع وجود 26 موقع نقطة وجود (PoP)
أعلى مستوى من الاستجابة وأوقات الانتشار
دقة DNS الأفضل في فئتها
حماية مدمجة من الهجمات الموزعة لحجب الخدمة (DDoS)
نظام أسماء النطاقات الثانوي
الامتداد الآمن لنظام أسماء النطاقات (DNSSEC) في المناطق الأولية والثانوية
توجيه حركة المرور الجغرافية
فحص السلامة/تجاوز الفشل
سجل النشاط
الإبلاغ عن الاستعلام
اتفاقية مستوى خدمة تضمن وقت تشغيل بنسبة 100%1
دعم NS1 Connect على مدار الساعة، طوال الأسبوع، خلال العام بأكمله
تسجيل الدخول الموحد
إصدارات المناطق
عزِّز الأداء والحماية باستخدام وظائف DNS الإضافية هذه، وهي متاحة للشراء باستخدام حساب Premium. يتم تحديد الأسعار بناءً على احتياجاتك الخاصة.
يمكنك إضافة طبقة DNS مخصصة (مستأجرة لشخص واحد) زائدة لتوفير حماية إضافية ضد الأعطال.
تمكَّن من تعزيز الأداء بمعدل 3 أضعاف للمستخدمين لديك في البر الرئيسي الصيني.
يمكنك توجيه المستخدمين بناءً على أداء الشبكة وتوفرها باستخدام ميزة Real User Monitoring.
كُن على علم بما يحدث على شبكتك في جميع الأوقات.
احمِ أعمالك من الآثار التشغيلية والمالية لهجمات DDoS.
دعم خوادم أسماء مخصصة والإعفاء من أخطاء عدم وجود النطاق وإجراء فحوصات سلامة أسرع.
* BIG BLue 30: احصل على خصم 30% على العام الأول من اشتراكك في NS1 Essentials، عند الشراء من على موقع ibm.com. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2024. تُستثنى التجديدات من العروض الترويجية. الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبَّقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية. بعد الفترة الأولية، سيتم تجديد الاشتراكات النشطة تلقائيًا بالسعر المُعلن في القائمة.
** الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبَّقة، وتخضع لتوفر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.