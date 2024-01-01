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رسم توضيحي مسطح يتضمن أشكالًا متنوعة من الدوائر ونصوصًا تُظهِر نسبة 30%

BIG BLUE 30: 

BIG BLUE 30: استفِد من خصم 30% على العام الأول من اشتراكك في NS1 Essentials، عند الشراء من موقع ibm.com. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2024. تُستثنى التجديدات من العروض الترويجية.
خطط التسعير
مطوِّر مجاني

ابدأ حساب مطوِّر مجاني واستكشف قدرات نظام أسماء النطاقات (DNS) الموثوق بها التي توفِّرها شركة IBM. تتوفر واجهة برمجة التطبيقات الكاملة للاستخدام غير المحدود.

 تسجيل الاشتراك الأساسيات ابتداءً من 250 دولارًا أمريكيًا شهريًا BIG BLUE 30: احصل على خصم 30%*

احصل على الميزات الأساسية التي تحتاجها لإجراء اتصالات سريعة وموثوق بها بالمستخدمين النهائيين، وهذه الميزات مصمَّمة خصيصًا للشركات المتنامية.

 

 المميزة

مصمَّم للشركات التي تحتاج إلى نظام أسماء نطاقات (DNS) موثوق به وقابل للتوسع. عزِّز الأداء والحماية لديك من خلال الوظائف الإضافية مثل توجيه حركة المرور باستخدام RUM ونظام أسماء النطاقات (DNS) المخصص.

استعلامات DNS

ما يصل إلى 5 ملايين شهريًا

من 30 إلى 80 مليونًا شهريًا

مخصص، يعتمد السعر على مستوى الاستخدام

سجلات DNS

حتى 500

حتى 3,000

مخصص، يعتمد السعر على مستوى الاستخدام

سلاسل تصفية توجيه حركة المرور

1 مشمولة (لا تستند إلى RUM)

5 مشمولة (لا تستند إلى RUM)

مخصَّص، يعتمد السعر على الحجم ونوع الفلتر

نطاق عالمي مع وجود 26 موقع نقطة وجود (PoP)

أعلى مستوى من الاستجابة وأوقات الانتشار

دقة DNS الأفضل في فئتها

حماية مدمجة من الهجمات الموزعة لحجب الخدمة (DDoS)

API NS1

تكاملات NS1

نظام أسماء النطاقات الثانوي

الامتداد الآمن لنظام أسماء النطاقات (DNSSEC) في المناطق الأولية والثانوية

توجيه حركة المرور الجغرافية

فحص السلامة/تجاوز الفشل

سجل النشاط

الإبلاغ عن الاستعلام

اتفاقية مستوى خدمة تضمن وقت تشغيل بنسبة 100%‏1

دعم NS1 Connect على مدار الساعة، طوال الأسبوع، خلال العام بأكمله

تسجيل الدخول الموحد

إصدارات المناطق

عمليات إعادة توجيه عنوان URL عبر HTTPS
الوظائف الإضافية

عزِّز الأداء والحماية باستخدام وظائف DNS الإضافية هذه، وهي متاحة للشراء باستخدام حساب Premium. يتم تحديد الأسعار بناءً على احتياجاتك الخاصة. 
DNS مخصص

يمكنك إضافة طبقة DNS مخصصة (مستأجرة لشخص واحد) زائدة لتوفير حماية إضافية ضد الأعطال.

تعرّف على المزيد DNS للصين

تمكَّن من تعزيز الأداء بمعدل 3 أضعاف للمستخدمين لديك في البر الرئيسي الصيني.

تعرّف على المزيد توجيه حركة المرور باستخدام RUM

يمكنك توجيه المستخدمين بناءً على أداء الشبكة وتوفرها باستخدام ميزة Real User Monitoring.

تعرّف على المزيد رؤى DNS

كُن على علم بما يحدث على شبكتك في جميع الأوقات.

تعرّف على المزيد الحماية الإضافية من هجمات DDoS

احمِ أعمالك من الآثار التشغيلية والمالية لهجمات DDoS.

تعرّف على المزيد المزيد من الوظائف الإضافية:

دعم خوادم أسماء مخصصة والإعفاء من أخطاء عدم وجود النطاق وإجراء فحوصات سلامة أسرع.

اتخِذ الخطوة التالية

هل أنتَ مستعد لتحسين مرونة الشبكة لديك باستخدام IBM NS1 Connect؟ 

 اشترِ الآن إصدار Essentials
المزيد من الطرق للاستكشاف وثائق واجهة برمجة التطبيقات وثائق المنتج المجتمع
الحواشي

* BIG BLue 30:  احصل على خصم 30% على العام الأول من اشتراكك في NS1 Essentials، عند الشراء من على موقع ibm.com. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2024. تُستثنى التجديدات من العروض الترويجية. الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبَّقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية. بعد الفترة الأولية، سيتم تجديد الاشتراكات النشطة تلقائيًا بالسعر المُعلن في القائمة.

** الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبَّقة، وتخضع لتوفر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.