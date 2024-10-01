تتطلب البنى التحتية الحديثة للشبكات حلولاً ديناميكية ومرنة وقابلة للتوسع لتلبية متطلبات التحول الرقمي.
يجب على قادة تكنولوجيا المعلومات ربط الأداء المستمر والأتمتة باتفاقيات مستوى الخدمة التي تركز على الأعمال
يوفر IBM® SevOne®، الذي يتجاوز مجرد الاكتشاف، قدرات قابلية ملاحظة للشبكة تركّز على التطبيقات، والتي تجمع بين خبرات الرواد في مجال الصناعة والتحليلات المستندة إلى التعلم الآلي والإجراءات المؤتمتة، وذلك من أجل:
1. المراقبة الاستباقية للشبكات متعددة البائعين
2. تعزيز أداء الشبكة
3. تحسين تجربة مستخدم التطبيق
4. تحسين قابلية ملاحظة الشبكة باستخدام الأتمتة
5. تمكين الفرق من التصرف بشأن الأمور المهمة، مما يضمن استمرار الأداء والأتمتة
قابلية الملاحظة باستخدام الأتمتة
تعرف على قابلية ملاحظة الشبكات الحديثة
مدونات مجتمع IBM SevOne
يمكنك عرض المعارف الأكثر أهمية وتجنب مشكلات الأداء المكلفة.
تعزيز الرؤية لمراقبة شبكات SDN، وشبكات SD-WAN، وشبكات السحابة وشبكات wifi في جميع البيئات.
يمكنك اتخاذ الإجراءات التي تساعد على ضمان الأداء المستمر لشبكتك تلقائياً.
عزز تعاونك مع فرق التطبيقات عند استكشاف الأخطاء وإصلاحها.
تعرّف كيف يمكن لمقدمي الخدمات المُدارة التخفيف من المخاطر الانتقالية المرتبطة بالانتقال من شبكات WAN التقليدية إلى الشبكات واسعة النطاق المعرفة بالبرمجيات (SD-WAN) باستخدام الجيل التالي من قدرات مراقبة الشبكة التي يوفرها IBM SevOne.
تعرّف على أهم ستة أسباب تدفع شركات الخدمات المالية إلى اختيار IBM SevOne للحصول على رؤية كاملة لأداء الشبكة.
تعرّف كيف يمكن للمؤسسات، بما في ذلك مقدمي خدمات الاتصالات، إدارة سعة الشبكة بشكل أفضل لزيادة أعمال العملاء وتقليل معدل خسارة العملاء.
اكتشف كيف تساعد BT Business عملاءها من المؤسسات على الانتقال إلى الشبكات الحديثة بسهولة، وذلك بفضل مراقبة الأداء في الوقت الفعلي. يعمل هذا النهج المبتكر على دمج أنظمة المراقبة بنسبة 80%، مما يقلل من تكاليف ترخيص البرامج ويوفر رؤية واضحة لعدد 5.5 مليون عنصر من عناصر الشبكة على مستوى مئات العملاء.
تستخدم شركة Spark NZ، التي تعمل على تحفيز النمو والابتكار، برنامج IBM SevOne لمراقبة أكثر من 400000 عنصر في شبكتها المتنوعة والمعقدة للغاية.
تضمن المراقبة الاستباقية لتكنولوجيا المعلومات التي تنفذها Devereux، والمدعومة من IBM SevOne، تقديم خدمات رعاية صحية سلوكية موثوقة. من خلال الكشف عن 40% من المشكلات قبل أن تؤثر على المستخدمين النهائيين، تقلل Devereux من فترة التعطل وتقلل من انقطاع الخدمة. يتمكن نظام الكشف الاستباقي لمشكلات السعة التي تتعرض لها شبكة SAN من التخلص من فترة تعطل قد تصل إلى 3 ساعات لكل حادثة، مما يضمن تقديم الخدمة بسلاسة لمن هم في أمس الحاجة إليها.
واجه أحد مقدمي خدمات الأقمار الصناعية تحديات فريدة من نوعها في جمع بيانات أداء الشبكة وتحليلها. وقد نجح الحل المؤتمت في تعزيز الكفاءة والفعالية.
اكتشف طريقك نحو التحول الرقمي من خلال إدارة أداء الشبكة القائمة على الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات وتفهم متطلبات تطبيقاتك.
تعرّف كيف يمكن لمقدمي الخدمات المُدارة تقليل النفقات الرأسمالية والتشغيلية باستخدام نظام قابلية الملاحظة المناسب.
احصل على فهم شامل لأداء شبكتك من خلال مراقبة السحابة الهجينة.
تعرّف على كيفية تجنب التكاليف الإضافية المرتبطة باستخدام أدوات مراقبة أداء الشبكات المتعددة.
يمكنك استكشاف أحدث الإصدارات والوصول إلى وثائق تعلّم إضافية لبرنامج مراقبة أداء الشبكة SevOne NPM.
اكتسب أتمتة ورؤية شاملة للحصول على أداء أمثل للشبكة