تتطلب البنى التحتية الحديثة للشبكات حلولاً ديناميكية ومرنة وقابلة للتوسع لتلبية متطلبات التحول الرقمي.

يجب على قادة تكنولوجيا المعلومات ربط الأداء المستمر والأتمتة باتفاقيات مستوى الخدمة التي تركز على الأعمال

يوفر IBM® SevOne®، الذي يتجاوز مجرد الاكتشاف، قدرات قابلية ملاحظة للشبكة تركّز على التطبيقات، والتي تجمع بين خبرات الرواد في مجال الصناعة والتحليلات المستندة إلى التعلم الآلي والإجراءات المؤتمتة، وذلك من أجل:

1. المراقبة الاستباقية للشبكات متعددة البائعين

2. تعزيز أداء الشبكة

3. تحسين تجربة مستخدم التطبيق

4. تحسين قابلية ملاحظة الشبكة باستخدام الأتمتة

5. تمكين الفرق من التصرف بشأن الأمور المهمة، مما يضمن استمرار الأداء والأتمتة

