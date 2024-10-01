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قابلية ملاحظة الشبكة المرتكزة على التطبيقات التي توفر رؤية في الوقت الفعلي وإجراءات مؤتمتة ومعارف على مستوى الخبراء لتحسين أداء الشبكة
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حل حديث لقابلية ملاحظة الشبكة

تتطلب البنى التحتية الحديثة للشبكات حلولاً ديناميكية ومرنة وقابلة للتوسع لتلبية متطلبات التحول الرقمي.
يجب على قادة تكنولوجيا المعلومات ربط الأداء المستمر والأتمتة باتفاقيات مستوى الخدمة التي تركز على الأعمال

يوفر IBM® SevOne®، الذي يتجاوز مجرد الاكتشاف، قدرات قابلية ملاحظة للشبكة تركّز على التطبيقات، والتي تجمع بين خبرات الرواد في مجال الصناعة والتحليلات المستندة إلى التعلم الآلي والإجراءات المؤتمتة، وذلك من أجل:

1. المراقبة الاستباقية للشبكات متعددة البائعين
2. تعزيز أداء الشبكة
3. تحسين تجربة مستخدم التطبيق
4. تحسين قابلية ملاحظة الشبكة باستخدام الأتمتة
5. تمكين الفرق من التصرف بشأن الأمور المهمة، مما يضمن استمرار الأداء والأتمتة

قابلية الملاحظة باستخدام الأتمتة

تعرف على قابلية ملاحظة الشبكات الحديثة

مدونات مجتمع IBM SevOne
ملخص حل IBM SevOne

المزايا

معارف الشبكة يمكنك الاستفادة من التعلم الآلي لفهم ما هو طبيعي وما هو غير طبيعي تلقائيًا عبر شبكتك بالكامل. استكشف معارف الشبكة
معارف تُركّز على التطبيقات ابدأ في التحدث بمفهوم "التطبيق" عند تناول بيانات أداء شبكتك وافهم شبكتك من منظور التطبيق. استكشف معارف تُركّز على التطبيقات
الإجراءات المؤتمتة يمكنك إنجاز المزيد بمجهود أقل من خلال الاستفادة من الأدوات المحسّنة والأتمتة. استكشف الإجراءات المؤتمتة
تكامل عمليات تكنولوجيا المعلومات يمكنك اكتشاف المشكلات وتقييمها وحلها بسرعة قبل أن تؤثر على عملائك من خلال التنبيهات الاستباقية الفورية المدمجة مع منصات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات وعمليات الذكاء الاصطناعي الرائدة. استكشف تكامل عمليات تكنولوجيا المعلومات

حالات الاستخدام

مراقبة شبكة السحابة الهجينة يمكنك تحقيق قابلية الملاحظة التي تركّز على التطبيقات في بيئات السحابة الهجينة حتى تتمكن من الحفاظ على الأداء الأمثل على مستوى البنية التحتية بالكامل. استكشف مراقبة شبكة السحابة الهجينة
مراقبة الشبكة واسعة النطاق المعرفة بالبرمجيات (SD-WAN) يمكنك تخفيف المخاطر الانتقالية المرتبطة بالانتقال من شبكات WAN التقليدية إلى روابط الشبكة واسعة النطاق المعرفة بالبرمجيات (SD-WAN) السريعة والديناميكية. استكشف مراقبة الشبكة واسعة النطاق المعرفة بالبرمجيات (SD-WAN)
مراقبة شبكة واي فاي للمؤسسات احصل على رؤية كاملة على مستوى البُنى التحتية لشبكة الواي فاي لضمان توفير خدمات واي فاي متسقة عالية الجودة باستخدام قدرات حديثة لإدارة ومراقبة شبكة الواي فاي. مراقبة شبكة الواي فاي
مراقبة الشبكات المعرفة بالبرمجيات (SDN) يمكنك زيادة أداء وقيمة البنية التحتية CISCO ACI التي تستخدمها من خلال الدعم المدمج لمراقبة الشبكات المعرفة بالبرمجيات (SDNs) القائمة على Cisco ACI. استكشف مراقبة الشبكات المعرفة بالبرمجيات (SDN)
المزايا عدم الاقتصار على مجرد الاكتشاف

يمكنك عرض المعارف الأكثر أهمية وتجنب مشكلات الأداء المكلفة.

 استكشف المزايا تمكين شبكات الجيل التالي  

تعزيز الرؤية لمراقبة شبكات SDN، وشبكات SD-WAN، وشبكات السحابة وشبكات wifi في جميع البيئات.

 استكشف المزايا تحويل المعارف إلى إجراءات

يمكنك اتخاذ الإجراءات التي تساعد على ضمان الأداء المستمر لشبكتك تلقائياً.

 

 استكشف المزايا تحديد السبب بسرعة "هل هو التطبيق أم الشبكة؟"

عزز تعاونك مع فرق التطبيقات عند استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

استكشف المزايا
الصناعات مقدمو الخدمات المُدارة

تعرّف كيف يمكن لمقدمي الخدمات المُدارة التخفيف من المخاطر الانتقالية المرتبطة بالانتقال من شبكات WAN التقليدية إلى الشبكات واسعة النطاق المعرفة بالبرمجيات (SD-WAN) باستخدام الجيل التالي من قدرات مراقبة الشبكة التي يوفرها IBM SevOne.    

 قراءة ملخص الحل شركات الخدمات المالية

تعرّف على أهم ستة أسباب تدفع شركات الخدمات المالية إلى اختيار IBM SevOne للحصول على رؤية كاملة لأداء الشبكة. 

 قراءة ملخص الحل مقدمو خدمات الاتصالات

تعرّف كيف يمكن للمؤسسات، بما في ذلك مقدمي خدمات الاتصالات، إدارة سعة الشبكة بشكل أفضل لزيادة أعمال العملاء وتقليل معدل خسارة العملاء.

 اقرأ المستندات الفنية
دراسات حالة
BT Business

اكتشف كيف تساعد BT Business عملاءها من المؤسسات على الانتقال إلى الشبكات الحديثة بسهولة، وذلك بفضل مراقبة الأداء في الوقت الفعلي. يعمل هذا النهج المبتكر على دمج أنظمة المراقبة بنسبة 80%، مما يقلل من تكاليف ترخيص البرامج ويوفر رؤية واضحة لعدد 5.5 مليون عنصر من عناصر الشبكة على مستوى مئات العملاء.
Spark NZ

تستخدم شركة Spark NZ، التي تعمل على تحفيز النمو والابتكار، برنامج IBM SevOne لمراقبة أكثر من 400000 عنصر في شبكتها المتنوعة والمعقدة للغاية.

Devereux

تضمن المراقبة الاستباقية لتكنولوجيا المعلومات التي تنفذها Devereux، والمدعومة من IBM SevOne، تقديم خدمات رعاية صحية سلوكية موثوقة. من خلال الكشف عن 40% من المشكلات قبل أن تؤثر على المستخدمين النهائيين، تقلل Devereux من فترة التعطل وتقلل من انقطاع الخدمة. يتمكن نظام الكشف الاستباقي لمشكلات السعة التي تتعرض لها شبكة SAN من التخلص من فترة تعطل قد تصل إلى 3 ساعات لكل حادثة، مما يضمن تقديم الخدمة بسلاسة لمن هم في أمس الحاجة إليها.
مقدم خدمات أقمار صناعية عالمي

واجه أحد مقدمي خدمات الأقمار الصناعية تحديات فريدة من نوعها في جمع بيانات أداء الشبكة وتحليلها. وقد نجح الحل المؤتمت في تعزيز الكفاءة والفعالية.

الموارد استراتيجية قابلية الملاحظة القائمة على الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات

اكتشف طريقك نحو التحول الرقمي من خلال إدارة أداء الشبكة القائمة على الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات وتفهم متطلبات تطبيقاتك.

كيف يتمكن مقدمو الخدمات المُدارة من تخفيض التكاليف

تعرّف كيف يمكن لمقدمي الخدمات المُدارة تقليل النفقات الرأسمالية والتشغيلية باستخدام نظام قابلية الملاحظة المناسب.

 مراقبة شبكة السحابة الهجينة

احصل على فهم شامل لأداء شبكتك من خلال مراقبة السحابة الهجينة.

 دمج الأدوات

تعرّف على كيفية تجنب التكاليف الإضافية المرتبطة باستخدام أدوات مراقبة أداء الشبكات المتعددة.

 وثائق IBM SevOne

يمكنك استكشاف أحدث الإصدارات والوصول إلى وثائق تعلّم إضافية لبرنامج مراقبة أداء الشبكة SevOne NPM.

 قابلية ملاحظة الشبكة المرتكزة على التطبيقات

اكتسب أتمتة ورؤية شاملة للحصول على أداء أمثل للشبكة
تعرف على المساعدة التي يمكن أن يقدمها IBM SevOne

كن بطلاً في مجال الشبكات، وعزز الأداء المستمر للشبكة.

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