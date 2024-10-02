إن عمليات تحويل الشبكات تمثل تحديًا بطبيعتها، وخاصةً بالنسبة للمؤسسات العالمية الكبيرة التي لديها فروع ومرافق أخرى منتشرة في جميع أنحاء العالم. أحد الأسباب الرئيسية هو التنوع المتزايد لشبكاتهم.
كجزء من عملية التحوّل، تتبنى الشركات العالمية أحدث تقنيات wifi والشبكة الواسعة المعرّفة بالبرمجيات (SD-WAN) والشبكة المعرّفة بالبرمجيات (SDN) والسحابة المتعددة وتقنيات الجيل الخامس. وهذا يجعل البنى التحتية للشبكات أكثر تعقيداً وغير متجانسة وأكثر صعوبة في المراقبة، وبالتالي يجعل تحديد المشاكل وحلها يستغرق وقتاً أطول. لذلك عندما تسعى هذه المؤسسات العالمية للحصول على مساعدة من مقدم الخدمات المدارة (MSP) للمساعدة في عمليات تحوّلها، فإنها تحتاج إلى معرفة أن مقدم الخدمات المدارة الخاص بها يتخذ خطوات لرفع مستوى مراقبة أداء الشبكة. إن هذا الأمر لا يقل أهمية عن كونه ضرورياً لكي يصبحوا أكثر قدرة على التكيف مع احتياجات أعمالهم.
في عام 2018، شرعت شركة BT Business، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال الخدمات المُدارة (MSP)، في رحلتها الخاصة لتحويل قدرات مراقبة أداء الشبكة المطلوبة لدعم شبكات الجيل الحالي والجيل القادم.
وبصفته قائد التحول في مجموعة المنتجات بالشركة، كان Hareesh Agaram شخصية محورية في هذا الجهد الذي بدأ، حسب قوله، بتقييم داخلي لا هوادة فيه. "كتب فريق القيادة لدينا مستند فني ألقى نظرة فاحصة على تحديات مراقبة الأداء لدينا وحدد أين يجب أن نكون بعد عامين من الآن. وقد كان لاستنتاجاته صدى كبير داخل المؤسسة، وعندها بدأنا في البحث عن الأداة المناسبة للمستقبل."
يراقب حاليًا 5.5 مليون كائن من كائنات الشبكة عبر مئات العملاء
يعمل على توحيد عدد أنظمة المراقبة بنسبة 80% مما يتيح تكاملاً أبسط وخفضًا كبيرًا في تكاليف ترخيص البرامج
كان أحد الموضوعات الرئيسية لرؤية BT Business هو الحاجة إلى توفير تجربة أفضل لعملائها العالميين. وكما يوضح Hareesh، يمكن القول إن القضية الأساسية التي احتاج فريقه إلى معالجتها هي عدم القدرة على الحصول على رؤية موحدة في الوقت الفعلي لما كان يحدث عبر الشبكة بأكملها. يقول: "معظم عملائنا العالميين ليسوا مجرد نطاق واحد—نحن ندير شبكات LAN و WAN و wifi و SD-WAN الخاصة بهم". "نحن لا نريدهم أن يضطروا إلى القيام بـ "إدارة الكرسي الدوار"—أي الدخول إلى أدوات أو بوابات مختلفة لمعرفة أداء شبكتهم. نريد أن نمنحهم رؤية موحدة عبر جميع المجالات، والتي نسميها "لوح زجاج واحد".
ثم هناك المساءلة. بالنسبة للعميل الذي يتوقع أن يقوم مقدم الخدمات المدارة بتحسين أداء شبكته العالمية بشكل ديناميكي، فإن الرؤية الفورية وإعداد التقارير في الوقت الفعلي يوفران طريقة لإثبات ذلك بالبيانات الثابتة. ويعتقد Hareesh أن مسألة تخطيط السعة مناسبة بشكل خاص. "يقول: "على سبيل المثال، يمكن أن تمنح [الرؤية في الوقت الفعلي] العميل ضمانًا بأن استخدام دائرة رئيسية يعمل بمستوى سليم، على سبيل المثال 85%. "ويمكنه أن يمنح فريق تخطيط السعة لدينا طريقة لتوسيع سعة هذا العميل بناءً على تحليلات حركة البيانات. في كلتا الحالتين، يساعد ذلك في إظهار الإدارة الجيدة والاستباقية لشبكة العميل—وهذه إضافة كبيرة للرضا."
عند البحث عن حل، نظرت شركة BT Business في 16 عرضًا من عروض البائعين، واختارت خمسة منها لمرحلة طلب تقديم العروض. وكجزء من عملية التقييم التفصيلية، أجرت ثلاثة فرق منفصلة —من مجالات العمليات والمنتجات والتكنولوجيا—عروضاً مكثفة للحلول المتنافسة ومنحتها درجات وفقاً للمعايير ذات الصلة. في النهاية، اختارت BT Business منصة IBM® SevOne® Network Performance Management (NPM) كمنصة مستقبلية لها.
وبالعودة إلى عملية الاختيار، يشير Hareesh إلى أن حل SevOne NPM حقق نتائج عالية في الميزات والقدرات الرئيسية التي تمت مناقشتها أعلاه، إلى جانب عوامل مثل سرعة النشر على نطاق واسع. ولكنه سارع إلى الإشارة إلى أن فريقه كان متأثرًا أيضًا بجودة يصعب تعريفها والتي ميزت كل من IBM وحل SevOne NPM. يقول Hareesh: "لقد تمكنت شركة IBM من إثبات أن لديها خريطة طريق لتقنيات أحدث، مثل الحوسبة السحابية وشبكات SD-WAN، وكانت متوافقة بشكل وثيق مع رؤيتنا التكنولوجية الخاصة".
من خلال العمل باستخدام خدمات SevOne NPM الاحترافية، قامت BT Business أولًا بنشر SevOne NPM لاثنين من أكبر عملائها. وفي غضون العام ونصف العام التالي، قامت الشركة بترحيل أكثر من 800 عميل إضافي. واعتبارًا من اليوم، تراقب شركة BT Business أكثر من 200,000 جهاز باستخدام SevOne NPM. وإذا نظرنا عن كثب إلى كيفية سير الأمور اليوم، فإننا نلاحظ مدى التقدم الذي أحرزته الشركة نحو تحقيق الرؤية التي حددتها في بداية الرحلة.
لنبدأ بالسرعة. إن القدرة على تقديم تقارير موحدة في الوقت الفعلي لأداء الشبكة من خلال بنية لامركزية تتيح "السرعة على نطاق واسع" هي قيمة أساسية في SevOne NPM. وهذا يعني أنه حتى مع مراقبة المزيد من الأجهزة ومراكز البيانات بواسطة الحل، فإن السرعة—سواء كان ذلك في بناء تقارير الاستخدام الروتينية أو تحديد المشكلات ومعالجتها—تظل عالية. وهذا يعني عددًا أقل من الاختناقات داخل حل المراقبة، بغض النظر عن مدى اتساع نطاق النشر.
ويؤكد Hareesh أن التقارير التي يتم إعدادها في الوقت الفعلي من خلال البوابة الإلكترونية من SevOne NPM لا تقل أهمية عن كونها تغييراً جذرياً بالنسبة للعملاء الذين اعتادوا على أن تكون عملية إعداد التقارير بطيئة وشاقة. "عملاؤنا يخبروننا أن هذا أمر مذهل." نحن نرى أنها تعيد تعريف الطريقة التي يرون بها شبكاتهم، وتعزز القيمة التي يرونها في كونهم عملاء BT Business."
كما تمكّن بنية المعالجة الموزعة لـ SevOne NPM شركة BT Business من تقديم اكتشاف المشكلات والتنبيه إليها بشكل أسرع لعملائها، بالإضافة إلى طريقة أكثر ذكاءً وأتمتة للقيام بذلك. بدلاً من الاعتماد على عتبات محددة من قِبل المستخدم لتشغيل التنبيهات—النهج التقليدي—يستخدم SevOne NPM حسابات التعلم الآلي لتحديد الخطوط الأساسية عبر جميع أجهزة العميل وإصدار التنبيهات تلقائيًا عند اكتشاف انحرافات كبيرة. وهي تقوم بذلك على نطاق واسع: عبر مئات شبكات العملاء، تستخدم BT Business منصة SevOne NPM لمراقبة أكثر من 5.5 مليون كائن، أو معلمة أداء، في الوقت الفعلي.
ويرى Hareesh أن الفائدة الكبرى من هذا النهج في المراقبة هي أنه يمكّن شركة BT Business من معالجة المشكلات قبل أن يكون لها تأثير على عمليات العميل. يقول Hareesh: "إذا كان العميل يواجه مشكلة في السعة، أو يواجه هجوم لحجب الخدمة أو أي مشكلة أخرى، فيمكن لفريق ضمان الخدمة لدينا التحرك بشكل استباقي لإصلاحها". "بالنسبة لعملائنا، توفر هذه القدرة إثباتًا قويًا لقرارهم بالاستعانة بشركة BT Business."
كما أدى قرار شركة BT Business بالاستعانة بـ SevOne NPM إلى تحقيق فائدة داخلية كبيرة. من ناحية OpEx، فإن حقيقة أن SevOne NPM قادر على مراقبة جميع أنواع الشبكات—من LAN وWAN إلى SDN وSD-WAN—مكّنت BT Business من توحيد أنظمة المراقبة المختلفة الخاصة بها. يوضح Hareesh قائلًا: "إن الانتقال من خمسة أنظمة إلى نظام واحد يعني أننا لسنا مضطرين للحفاظ على جميع نقاط التكامل هذه، كما أننا نخفض تكاليف الترخيص بشكل كبير." "هذه الكفاءات مجتمعة توفر لنا ملايين الدولارات سنويًا."
تعمل شركة BT Business في سوق تنافسية للغاية حيث تعد الريادة التكنولوجية والابتكار أمرًا مهمًا حقًا. إنهم مهمون للغاية في توفير الأداء والموثوقية التي تغير قواعد اللعبة والتي تتوقعها الشركات العالمية من مقدمي الشبكات المُدارة.
ولكن بنفس القدر من الأهمية، كما يعتقد Hareesh، فإنها ترسل إشارة واضحة للعملاء بالتزام مقدم الخدمة بدعم نمو أعمالهم واستمراريتها. ويقول: "لقد عززت الرحلة التي بدأناها مع IBM وSevOne قدرتنا على تقديم الخدمات للعملاء"، ويضيف: "لقد لاحظ عملاؤنا ذلك بوضوح".
تعد شركة BT Business (الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، ومقرها لندن، قسمًا من مجموعة BT التي تقدم خدمات الأمن العالمية والخدمات السحابية والشبكات للشركات المتعددة الجنسيات في جميع أنحاء العالم، مع عمليات في 180 دولة.
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أُنتج في الولايات المتحدة الأمريكية، أكتوبر 2022.
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