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تخفيف الأعطال المكلفة مع الرؤى القابلة للتنفيذ وقابلية ملاحظة الشبكة القائمة على التطبيقات من IBM SevOne
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رسم توضيحي تجريدي مسطح يصور شبكة وعُقد ودوائر ومخططات ورسم بياني
قابلية ملاحظة الشبكة المرتكزة على التطبيقات

إدارة مشكلات أداء الشبكة بشكل استباقي لضمان تقديم خدمة متسقة وتعزيز مرونة الأعمال.

يوفر ®IBM® SevOne الرؤى القابلة التنفيذ وقابلية الملاحظة القائمة على التطبيقات لمنع حدوث اضطرابات مكلفة في أداء الشبكة. صُمّم ®IBM® SevOne للشبكات الحديثة والمعقدة عبر بيئات هجينة ومتعددة السحابة، ويستفيد من التعلم الآلي لتحويل البيانات غير المنسقة إلى رؤى استباقية. ومن خلال التركيز على المرونة والموثوقية والكفاءة التشغيلية، فإنه يمكّن فرق عمليات الشبكة من إدارة الأداء بشكل استباقي، واتخاذ قرارات قائمة على البيانات، وضمان تجربة مستخدم سلسة.
مدونات مجتمع IBM SevOne
ملخص حل IBM SevOne
الميزات عدم الاقتصار على مجرد الاكتشاف

يمكنك عرض المعارف الأكثر أهمية وتجنب مشكلات الأداء المكلفة.

 استكشف المزايا تمكين شبكات الجيل التالي  

تعزيز الرؤية لمراقبة شبكات SDN، وشبكات SD-WAN، وشبكات السحابة وشبكات wifi في جميع البيئات.

 استكشف المزايا تحسين تجربة المستخدم

معرفة مصدر المشاكل بالضبط لحلها بشكل أسرع 

 استكشف المزايا تحويل المعارف إلى إجراءات

يمكنك اتخاذ الإجراءات التي تساعد على ضمان الأداء المستمر لشبكتك تلقائياً.

 

 استكشف المزايا تحديد السبب بسرعة "هل هو التطبيق أم الشبكة؟"

عزز تعاونك مع فرق التطبيقات عند استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

استكشف المزايا الكشف المبكر عن حالات الخلل

احصل على تنبيهات مبكرة عن مشكلات أداء الشبكة الناشئة باستخدام رؤى قائمة على التعلم الآلي

 استكشف المزايا

المزايا

معارف الشبكة يمكنك الاستفادة من التعلم الآلي لفهم ما هو طبيعي وما هو غير طبيعي تلقائيًا عبر شبكتك بالكامل. استكشف معارف الشبكة
معارف تُركّز على التطبيقات ابدأ في التحدث بمفهوم "التطبيق" عند تناول بيانات أداء شبكتك وافهم شبكتك من منظور التطبيق. استكشف معارف تُركّز على التطبيقات
الإجراءات المؤتمتة يمكنك إنجاز المزيد بمجهود أقل من خلال الاستفادة من الأدوات المحسّنة والأتمتة. استكشف الإجراءات المؤتمتة
تكامل عمليات تكنولوجيا المعلومات يمكنك اكتشاف المشكلات وتقييمها وحلها بسرعة قبل أن تؤثر على عملائك من خلال التنبيهات الاستباقية الفورية المدمجة مع منصات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات وعمليات الذكاء الاصطناعي الرائدة. استكشف تكامل عمليات تكنولوجيا المعلومات

حالات الاستخدام

مراقبة شبكة مقدمي الخدمات المُدارة المراقبة الشاملة للشبكة وقابلية الملاحظة التي تمكّن مقدمو الخدمات المُدارة من دعم عملاء المؤسسات في رحلاتهم الهجينة متعددة السحابة. استكشف مراقبة شبكة مقدمي الخدمات المُدارة
مراقبة شبكة السحابة الهجينة يمكنك تحقيق قابلية الملاحظة التي تركّز على التطبيقات في بيئات السحابة الهجينة حتى تتمكن من الحفاظ على الأداء الأمثل على مستوى البنية التحتية بالكامل. استكشف مراقبة شبكة السحابة الهجينة
مراقبة شبكة واي فاي للمؤسسات احصل على رؤية كاملة على مستوى البُنى التحتية لشبكة الواي فاي لضمان توفير خدمات واي فاي متسقة عالية الجودة باستخدام قدرات حديثة لإدارة ومراقبة شبكة الواي فاي. مراقبة شبكة الواي فاي
مراقبة الشبكات المعرفة بالبرمجيات (SDN) يمكنك زيادة أداء وقيمة البنية التحتية CISCO ACI التي تستخدمها من خلال الدعم المدمج لمراقبة الشبكات المعرفة بالبرمجيات (SDNs) القائمة على Cisco ACI. استكشف مراقبة الشبكات المعرفة بالبرمجيات (SDN)
مراقبة الشبكة واسعة النطاق المعرفة بالبرمجيات (SD-WAN) يمكنك تخفيف المخاطر الانتقالية المرتبطة بالانتقال من شبكات WAN التقليدية إلى روابط الشبكة واسعة النطاق المعرفة بالبرمجيات (SD-WAN) السريعة والديناميكية. استكشف مراقبة الشبكة واسعة النطاق المعرفة بالبرمجيات (SD-WAN)
الصناعات مقدمو الخدمات المُدارة

تعرّف كيف يمكن لمقدمي الخدمات المُدارة التخفيف من المخاطر الانتقالية المرتبطة بالانتقال من شبكات WAN التقليدية إلى الشبكات واسعة النطاق المعرفة بالبرمجيات (SD-WAN) باستخدام الجيل التالي من قدرات مراقبة الشبكة التي يوفرها IBM SevOne.    

 قراءة ملخص الحل شركات الخدمات المالية

تعرّف على أهم ستة أسباب تدفع شركات الخدمات المالية إلى اختيار IBM SevOne للحصول على رؤية كاملة لأداء الشبكة. 

 قراءة ملخص الحل مقدمو خدمات الاتصالات

تعرّف كيف يمكن للمؤسسات، بما في ذلك مقدمي خدمات الاتصالات، إدارة سعة الشبكة بشكل أفضل لزيادة أعمال العملاء وتقليل معدل خسارة العملاء.

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تعرّف على كيف يمكن لـ IBM SevOne المساعدة

كن بطلاً في مجال الشبكات، وعزز الأداء المستمر للشبكة.

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