إدارة مشكلات أداء الشبكة بشكل استباقي لضمان تقديم خدمة متسقة وتعزيز مرونة الأعمال.
يوفر ®IBM® SevOne الرؤى القابلة التنفيذ وقابلية الملاحظة القائمة على التطبيقات لمنع حدوث اضطرابات مكلفة في أداء الشبكة. صُمّم ®IBM® SevOne للشبكات الحديثة والمعقدة عبر بيئات هجينة ومتعددة السحابة، ويستفيد من التعلم الآلي لتحويل البيانات غير المنسقة إلى رؤى استباقية. ومن خلال التركيز على المرونة والموثوقية والكفاءة التشغيلية، فإنه يمكّن فرق عمليات الشبكة من إدارة الأداء بشكل استباقي، واتخاذ قرارات قائمة على البيانات، وضمان تجربة مستخدم سلسة.
يمكنك عرض المعارف الأكثر أهمية وتجنب مشكلات الأداء المكلفة.
تعزيز الرؤية لمراقبة شبكات SDN، وشبكات SD-WAN، وشبكات السحابة وشبكات wifi في جميع البيئات.
معرفة مصدر المشاكل بالضبط لحلها بشكل أسرع
يمكنك اتخاذ الإجراءات التي تساعد على ضمان الأداء المستمر لشبكتك تلقائياً.
عزز تعاونك مع فرق التطبيقات عند استكشاف الأخطاء وإصلاحها.
احصل على تنبيهات مبكرة عن مشكلات أداء الشبكة الناشئة باستخدام رؤى قائمة على التعلم الآلي
تعرّف كيف يمكن لمقدمي الخدمات المُدارة التخفيف من المخاطر الانتقالية المرتبطة بالانتقال من شبكات WAN التقليدية إلى الشبكات واسعة النطاق المعرفة بالبرمجيات (SD-WAN) باستخدام الجيل التالي من قدرات مراقبة الشبكة التي يوفرها IBM SevOne.
تعرّف على أهم ستة أسباب تدفع شركات الخدمات المالية إلى اختيار IBM SevOne للحصول على رؤية كاملة لأداء الشبكة.
تعرّف كيف يمكن للمؤسسات، بما في ذلك مقدمي خدمات الاتصالات، إدارة سعة الشبكة بشكل أفضل لزيادة أعمال العملاء وتقليل معدل خسارة العملاء.