إدارة مشكلات أداء الشبكة بشكل استباقي لضمان تقديم خدمة متسقة وتعزيز مرونة الأعمال.

يوفر ®IBM® SevOne الرؤى القابلة التنفيذ وقابلية الملاحظة القائمة على التطبيقات لمنع حدوث اضطرابات مكلفة في أداء الشبكة. صُمّم ®IBM® SevOne للشبكات الحديثة والمعقدة عبر بيئات هجينة ومتعددة السحابة، ويستفيد من التعلم الآلي لتحويل البيانات غير المنسقة إلى رؤى استباقية. ومن خلال التركيز على المرونة والموثوقية والكفاءة التشغيلية، فإنه يمكّن فرق عمليات الشبكة من إدارة الأداء بشكل استباقي، واتخاذ قرارات قائمة على البيانات، وضمان تجربة مستخدم سلسة.