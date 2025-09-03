احصل على رؤية كاملة وموحدة عبر البنى التحتية لشبكات wifi مع IBM SevOne
في بيئات الأعمال التي تعطي الأولوية للأجهزة المحمولة اليوم، يعتمد المستخدمون لديك على خدمات شبكة wifi عالية الجودة للوصول إلى شبكات شركتك. يتوقع جميع المستخدمين وجود اتصال wifi متاح وموثوق ويقدم أداءً عاليًا بشكل دائم، وذلك بدءًا من موظفيك ووصولاً إلى عملائك وشركائك. ولا يقبل تقديم أقل من ذلك.
لضمان الحصول على خدمات wifi متسقة وعالية الجودة، تحتاج إلى منصة مراقبة للشبكة يمكنها جمع بيانات الأداء عبر البنية التحتية لشبكة wifi المحدثة لديك وباقي شبكة مؤسستك بسرعة وعلى نطاق واسع. وهذا بالضبط ما يقدمه IBM SevOne.
يوفر سير عمل فريدًا من نوعه لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها من أجل تحديد الأحداث المؤثرة في الأداء والتخفيف من حدتها على نحو سريع واستباقي.
تدعم عروض wifi من Cisco وAruba إلى جانب تغطية عملاء wifi ونقاط الوصول اللاسلكية (APs) ووحدات تحكم LAN اللاسلكية (WLCs).
توفر تغطية شاملة لنقاط الوصول اللاسلكية ووحدات التحكم اللاسلكية من Cisco وAruba، مع إمكانية رؤية موسعة لشبكة المؤسسة بأكملها.
يوفر تفاصيل دقيقة لتدفق حركة المرور عبر واجهات wifi محددة لتحديد كيفية تأثير سلوكيات حركة المرور في المستخدمين والتطبيقات.
تمكين الكشف السريع لنقاط الوصول غير المعتمدة أو غير الشرعية وغير المنشورة في مجال تكنولوجيا المعلومات وإنشاء تقارير فورية بالتفاصيل ذات الصلة.
تتبع أداء محطات wifi للمستخدمين النهائيين بمرور الوقت، واستكشف أخطاء أداء الأجهزة اللاسلكية مقارنةً بوحدة التحكم اللاسلكية، وذلك باستخدام بيانات تم جمعها على مدار ما يصل إلى عام كامل.