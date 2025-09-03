عزز أداء البنية التحتية لـ Cisco ACI باستخدام IBM SevOne.
يمكن أن يكون الانتقال إلى حلول الشبكات المحددة بالبرمجيات (SDN) مثل Cisco ACI طريقة رائعة لأتمتة مهام تكنولوجيا المعلومات اليدوية وإضفاء الطابع المركزي على الإدارة وتمكين قدر أكبر من مرونة الشبكة وقابلية توسعها. ومع ذلك، فإن تحقيق هذه الفوائد حقًا يتطلب منك حلاً ديناميكيًا لمراقبة الشبكات المحددة بالبرمجيات، والذي يمكنه أن يتكامل بسلاسة مع القطاعات المتنوعة لشبكتك.
يكمل IBM SevOne طبقة التحكم المدمجة في Cisco ACI ويوسعها من خلال رؤى إدارة الأداء في كل من طبقة البرامج الإضافية وشبكة الأساس المعتمدة على محولات Nexus. يوفر برنامج IBM SevOne رؤية كاملة وموحدة للشبكات الحديثة والهجينة، وذلك بفضل طرق العرض متعددة النطاقات التي تضيف أبعادًا جديدة تمامًا لوظيفة مراقبة الأداء عبر نشر Cisco ACI بالكامل.
مساعدة فرق عمليات الشبكة والفرق الهندسية على فهم شبكتها المستندة إلى Cisco ACI من منظور المستأجر والمنظور القائم على التطبيق.
مراقبة أداء كل من Cisco ACI وCisco UCS (غالبًا ما يتم نشرهما معًا) من نظام إدارة واحد.
تحليل استخدام السعة والاتجاهات مع مرور الوقت للمساعدة على ضمان استمرارية تقديم خدمة التطبيقات بأعلى مستوى.
تحديد العلاقات بين مستأجر Cisco ACI وملفات تعريف التطبيقات ومجموعات نقاط النهاية وغير ذلك الكثير من أجل تحقيق فهم كامل للشبكة.
تصور البنية التحتية من خلال الخرائط الحرارية التقويمية لتحديد التغييرات التي ستطرأ بمرور الوقت وتحديد التناقضات عبر البنية التحتية لـ ACI.
فهم سلامة النظام بشكل عام وسلامة العمليات الفردية المستندة إلى المستأجرين من خلال عرض إحصاءات الصحة في الوقت الفعلي وإحصاءات الصحة السابقة.
كن بطلاً في مجال الشبكات، وعزز الأداء المستمر للشبكة.