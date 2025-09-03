مراقبة الشبكات المحددة بالبرمجيات لشبكات Cisco ACI

عزز أداء البنية التحتية لـ Cisco ACI باستخدام IBM SevOne.

رسم توضيحي مسطح يوضح مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية من خلال لوحات المعلومات والمخططات وإشعارات التنبيه

مراقبة الشبكة المحددة بالبرمجيات الموحدة وقابلية ملاحظتها بسرعة وعلى نطاق واسع

يمكن أن يكون الانتقال إلى حلول الشبكات المحددة بالبرمجيات (SDN) مثل Cisco ACI طريقة رائعة لأتمتة مهام تكنولوجيا المعلومات اليدوية وإضفاء الطابع المركزي على الإدارة وتمكين قدر أكبر من مرونة الشبكة وقابلية توسعها. ومع ذلك، فإن تحقيق هذه الفوائد حقًا يتطلب منك حلاً ديناميكيًا لمراقبة الشبكات المحددة بالبرمجيات، والذي يمكنه أن يتكامل بسلاسة مع القطاعات المتنوعة لشبكتك.

يكمل IBM SevOne طبقة التحكم المدمجة في Cisco ACI ويوسعها من خلال رؤى إدارة الأداء في كل من طبقة البرامج الإضافية وشبكة الأساس المعتمدة على محولات Nexus. يوفر برنامج IBM SevOne رؤية كاملة وموحدة للشبكات الحديثة والهجينة، وذلك بفضل طرق العرض متعددة النطاقات التي تضيف أبعادًا جديدة تمامًا لوظيفة مراقبة الأداء عبر نشر Cisco ACI بالكامل.

الميزات
العرض القائم على التطبيق

مساعدة فرق عمليات الشبكة والفرق الهندسية على فهم شبكتها المستندة إلى Cisco ACI من منظور المستأجر والمنظور القائم على التطبيق.
مراقبة ACI وUCS وقابلية ملاحظتهما

مراقبة أداء كل من Cisco ACI وCisco UCS (غالبًا ما يتم نشرهما معًا) من نظام إدارة واحد.
التخطيط للسعة

تحليل استخدام السعة والاتجاهات مع مرور الوقت للمساعدة على ضمان استمرارية تقديم خدمة التطبيقات بأعلى مستوى.
تحديد العلاقات

تحديد العلاقات بين مستأجر Cisco ACI وملفات تعريف التطبيقات ومجموعات نقاط النهاية وغير ذلك الكثير من أجل تحقيق فهم كامل للشبكة.
الخرائط الحرارية التقويمية

تصور البنية التحتية من خلال الخرائط الحرارية التقويمية لتحديد التغييرات التي ستطرأ بمرور الوقت وتحديد التناقضات عبر البنية التحتية لـ ACI.
سلامة المستأجر

فهم سلامة النظام بشكل عام وسلامة العمليات الفردية المستندة إلى المستأجرين من خلال عرض إحصاءات الصحة في الوقت الفعلي وإحصاءات الصحة السابقة.

الاستفادة من الإمكانات الكاملة للشبكات المحددة بالبرمجيات لديك

لقطة شاشة لحالات استخدام مراقبة الشبكة المحددة بالبرمجيات لـ sevone - تعدد النطاقات
مراقبة تعدد النطاقات وقابلية ملاحظتها

يقدم IBM SevOne رؤى فريدة من نوعها حول كل من العناصر الافتراضية والمادية للبنية التحتية القائمة على Cisco ACI إلى جانب العلاقات القائمة بينهما. تسهل طرق العرض الفريدة متعددة النطاقات هذه على الفرق اكتشاف مشكلات أداء الشبكة وإصلاحها بشكل أسرع وأسهل.
لقطة شاشة لحالات استخدام مراقبة الشبكة المحددة بالبرمجيات لـ sevone - مؤشرات الأداء الرئيسية
مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية وقابلية ملاحظتها

يتكامل IBM SevOne مباشرةً مع طبقة التحكم في ACI والبنية التحتية المادية الأساسية للحصول على رؤية كاملة لجميع مؤشرات الأداء الرئيسية التي تضم عملية النشر القائمة على Cisco ACI.
لقطة شاشة لحالات استخدام مراقبة الشبكة المحددة بالبرمجيات لـ sevone - السياق
وجهات نظر سياقية عميقة

تدمج IBM SevOne رؤى أداء Cisco ACI مع تلك القادمة من باقي مكونات الشبكة—مثل جدران الحماية والخوادم وموازنات التحميل وتوجيه الحرم الجامعي ومبدلاته والشبكات واسعة النطاق المحددة بالبرمجيات، وشبكات wifi والمكاتب الفرعية—للحصول على سياق أشمل لبيئة الشبكة.
لقطة شاشة لحالات استخدام مراقبة الشبكة المحددة بالبرمجيات لـ sevone - تعدد النطاقات
كن بطلاً في مجال الشبكات، وعزز الأداء المستمر للشبكة.

