تُنقل العديد من الشركات الحديثة أحمال التشغيل الخاصة بها إلى السحابة العامة، مع تبني بنية سحابية هجينة تجمع بين الموارد المحلية والسحابية المصممة للتعامل مع جوانب مختلفة من التطبيق أو الخدمة. من الضروري وضع استراتيجية فعالة لمراقبة أداء الموارد السحابية الخاصة والعامة.

يوفر IBM SevOne حلاً لمراقبة السحابة الهجينة المرتكزة على التطبيقات بحيث يمكن للشركات الحفاظ على الأداء الأمثل عبر بنيتها التحتية بالكامل، سواء محليًا أو في السحابة.