تُنقل العديد من الشركات الحديثة أحمال التشغيل الخاصة بها إلى السحابة العامة، مع تبني بنية سحابية هجينة تجمع بين الموارد المحلية والسحابية المصممة للتعامل مع جوانب مختلفة من التطبيق أو الخدمة. من الضروري وضع استراتيجية فعالة لمراقبة أداء الموارد السحابية الخاصة والعامة.
يوفر IBM SevOne حلاً لمراقبة السحابة الهجينة المرتكزة على التطبيقات بحيث يمكن للشركات الحفاظ على الأداء الأمثل عبر بنيتها التحتية بالكامل، سواء محليًا أو في السحابة.
اكتسب رؤية شاملة للبنية التحتية لسحابة AWS و Azure الخاصة بك مع جمع المقاييس الغنية بالبيانات الوصفية، مما يوفر للمستخدمين رؤى في الوقت الفعلي حول أداء سحابتهم. وهذا يضمن التشغيل الأمثل وتوفير التكاليف والإدارة السلسة للموارد عبر المنصات.
استخدم لوحات المعلومات الآنية والتقارير الجاهزة للاستخدام للكشف عن مشكلات الأداء، واكتشاف أسباب ارتفاع التكلفة، واستكشاف أخطاء الاتصال بين الموارد المختلفة في البيئات الهجينة.
قم بتخصيص التقارير باستخدام بيئات السحابة الهجينة وإمكانيات التصور القوية لتحديد مشكلات الأداء بسرعة، ومشاريع خط الأساس وإنشاء تقارير تحدد أسوأ المخالفين.
قم بإعداد تكامل السحابة مع واجهة مستخدم مبسّطة، وقوالب أتمتة لتشغيل موارد السحابة المتاحة، وأدلة تأهيل مفصلة.
خفض تكاليف مراقبة البيئات السحابية باستخدام أساليب جمع البيانات الحديثة، مثل الاستفادة من تدفقات مقاييس AWS CloudWatch وواجهة برمجة التطبيقات الخاصة بـ Data Plane من Microsoft، والتي تعد فعالة من حيث التكلفة في البيئات الكبيرة.
استفد من بيانات الأداء المستندة إلى السحابة واستخدم إمكانية التنبيه القوية من IBM SevOne لإنشاء سير عمل الأتمتة والاستجابة للحوادث عبر بيئات السحابة الهجينة.
EC2، أو السحابة الحاسوبية المرنة، هي خدمة ويب من AWS توفر سعة حوسبة قابلة للتوسع في السحابة. EC2 هي لبنة أساسية في AWS وتسمح للمستخدمين بتشغيل تطبيقاتهم وأعباء العمل بكفاءة وفعالية من حيث التكلفة في البيئة السحابية.
أما Amazon S3، أو خدمة التخزين البسيط، فهي خدمة object storage تقدمها AWS توفر تخزينًا آمنًا وقابل للتوسع بدرجة عالية لمجموعة كبيرة من أنواع البيانات وحالات الاستخدام.
AWS Transit Gateway هي خدمة مُدارة بالكامل تُمكّن العملاء من توصيل شبكاتهم الافتراضية الخاصة على Amazon (VPCs) وشبكاتهم المحلية ببوابة واحدة.
AWS Direct Connect هي خدمة شبكة توفر اتصالاً مخصصاً وخاصًا بين البنية التحتية للعميل المحلية و AWS.
بوابة ترجمة عناوين الشبكة (NAT) هي خدمة AWS مُدارة ذات توفر عالٍ تُمكّن الموارد في شبكة فرعية خاصة من الوصول إلى الإنترنت أو خدمات AWS الأخرى، ولكنها تمنع حركة البيانات الواردة من الإنترنت.
تُستخدم شبكات VPN من موقع إلى موقع في AWS لإقامة اتصالات آمنة بين الشبكات المحلية وشبكات VPC في سحابة AWS. احصل على رؤى حول أداء شبكات VPN من موقع إلى موقع في AWS.
AWS Lambda هي خدمة حوسبة خالية من الخوادم تتيح بناء تطبيقات دون الحاجة إلى إدارة خوادم، مع جمع مقاييس حول عمليات الاستدعاء، والاستدعاءات غير المتزامنة، والأداء المجمع، والبيانات الوصفية لدعم بنى الجيل التالي.
AWS Route 53 هي خدمة DNS موثوقة وقابلة للتوسع لحل أسماء النطاق، أساسية لأدوات استكشاف أخطاء تطبيقات، مع مراقبة مقاييس المحلل، والفحوصات الصحية، والبيانات الوصفية لتحديد نقاط الضعف في الأداء.
Azure Virtual Machines هي موارد حوسبة افتراضية قائمة على السحابة تقدمها Microsoft Azure، مما يتيح للمستخدمين تشغيل وإدارة أنظمة تشغيل متنوعة، وتخصيص الأداء، والتوسع حسب الحاجة لمجموعة واسعة من التطبيقات وأحمال التشغيل.
Virtual Machine Scale Sets في Azure عبارة عن مجموعة من الأجهزة الافتراضية المتطابقة التي تتوسع تلقائيًا لتلبية متطلبات التوافر العالي وموازنة الحمل للتطبيقات والخدمات.
Azure Load Balancer هي خدمة توزع نسبة استخدام الشبكة عبر تطبيقاتك لتحسين الأداء والتوافر.
تنشئ Azure VPN Gateway أنفاقا آمنة ومشفرة بين شبكة Azure الافتراضية والمواقع المحلية أو شبكات Azure الافتراضية الأخرى.
بوابة Azure ExpressRoute هي بوابة شبكة افتراضية من Azure تُمكّن الاتصالات الخاصة والمخصصة بين البنية التحتية المحلية وموارد Azure.
يمكن لدوائر Azure ExpressRoute توصيل شبكتك المحلية وخدمات Microsoft السحابية عبر مزود خدمة.
توفر Azure ExpressRoute Direct اتصالاً مخصصاً وعالي النطاق الترددي مباشرةً إلى الشبكة العالمية لشركة Microsoft.
تُعدّ حسابات تخزين Azure عبارة عن تخزينًا سحابيًا قابلًا للتوسع لمختلف كائنات البيانات مثل البيانات الكبيرة الثنائية والملفات وقوائم الانتظار والجداول.