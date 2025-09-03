قم بتطويع حقائق الاتصال بالشبكة باستخدام IBM SevOne
في الوقت الذي تختار فيه المؤسسات نشر الشبكات واسعة النطاق المحددة بالبرمجيات على مراحل، تواجه فرق تكنولوجيا المعلومات صعوبة في الحصول على رؤية شاملة لبيانات أداء شبكتها عبر قطاعات الشبكة واسعة النطاق التقليدية وقطاعات الشبكة واسعة النطاق المحددة بالبرمجيات.
يعد IBM SevOne أداة مراقبة قوية للشبكة واسعة النطاق المحددة بالبرمجيات، والتي تكمل ميزات الإدارة في وحدات تحكم الشبكة واسعة النطاق المحددة بالبرمجيات لتوفير رؤية مستمرة للقطاعات المختلفة لشبكتك. وبفضل لوحات المعلومات والمقاييس القابلة للتخصيص، فإنه يوفر مصدرًا واحدًا للحقيقة للمساعدة على ضمان أداء الشبكة عبر شبكات الموردين المتعددين والمؤسسات ومقدمي خدمات الاتصالات ومقدمي خدمات التزويد المُدارة.
قم بمراقبة الشبكات واسعة النطاق التقليدية والشبكات واسعة النطاق المحددة بالبرمجيات الجديدة من لوحة معلومات موحدة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، ابدأ بمراقبة البنية التحتية الجديدة للشبكة واسعة النطاق المحددة بالبرمجيات مباشرةً بعد النشر.
أنشئ تصورات لعرض حركة المرور والتنبيهات ومستوى التوافر مع إمكانية التعمق في بيانات النفق وتبسيط الوصول إلى مؤشرات الأداء الرئيسية لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها.
قم بتوسيع الرؤية لتشمل الأصول الحساسة الأخرى مثل شبكة wifi في حرم الشركة والمكاتب الفرعية ومراكز البيانات المحددة بالبرمجيات والسحب العامة.
قم بتعديل لوحات المعلومات لإنشاء طرق العرض التشغيلية والخاصة بالأعمال ومشاركتها ودمجها في شكل تدفقات عمل عبر الفرق.
مراقبة الشبكات المحددة بالبرمجيات (SDN) والبيئات المستندة إلى Kubernetes والشبكات واسعة النطاق (WANs) وشبكات Wi-Fi من لوحة معلومات موحدة. يمكن للفرق رؤية بيانات الأداء لأنفاق الشبكات واسعة النطاق المحددة بالبرمجيات والمسارات التي تم جمعها عبر الشبكات واسعة النطاق المحددة بالبرمجيات الخاصة بـ HPE Aruba (المعروفة سابقًا باسم SilverPeak) وPalo Alto Prisma وCisco وVersa وFortinet.
كن بطلاً في مجال الشبكات، وعزز الأداء المستمر للشبكة.