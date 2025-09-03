عادةً لا يتصل المستخدمون بمكتب المساعدة ويقولون: "الموجّه رقم 23 في حرم شيكاغو الجامعي يواجه مشكلات في الازدحام". بدلاً من ذلك، يتصل المستخدمون بمكتب المساعدة ويقولون: «Webex بطيء في شيكاغو». يتطلب هذا الموقف من قسم تكنولوجيا المعلومات أن يفهم بسرعة ما إذا كانت "المشكلة تتعلق بالتطبيق أم بالشبكة"
سابقًا، كانت فرق عمليات الشبكة والفرق الهندسية المكلفة بمثل هذه المشكلات تبدأ البحث في أجهزة الشبكات في شيكاغو لمعرفة كيفية أدائها. وغالبًا ما يكون ذلك بمنزلة البحث عن إبرة في كومة قش. يُمكِّن IBM SevOne أفراد فرق الشبكة من البدء في التحدث بلغة "التطبيق"، ما يعني أنه يمكنهم بدء رحلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها من منظور التطبيق للحصول على الرؤى المرتكزة على التطبيق.
تبدأ الرؤى المرتكزة على التطبيق بمجموعة Netflow القابلة للتطوير. يتم بعد ذلك تحليل هذه البيانات وربطها بالمعارف التي تم جمعها عن أكثر من 10,000 تطبيق معروف (بالإضافة إلى القدرة على إضافة المرشحات الخاصة بك للتعرف على التطبيقات المخصصة)، إلى جانب أجهزة الشبكة التي تحمل هذه الحركة المرورية. يُسفر ذلك عن عملية استكشاف للأخطاء وإصلاحها تتمحور حول التطبيق، ما يمكّن فرق الشبكة من فهم ما إذا كانت "المشكلة تتعلق بالتطبيق أم بالشبكة" بسرعة.
احصل على رؤية أعمق لأنماط حركة مرور الشبكة متعددة البائعين والتطبيقات وسلوكيات البنية التحتية—من دون تحمل تكلفة حلول مجسات حركة المرور المخصصة.
استخدم مسارات العمل المُعدة سلفًا للانتقال بين مقاييس الأداء وتقارير التدفق للجهاز نفسه أو للواجهة نفسها لتقليل متوسط الوقت اللازم للإصلاح.
حوّل بيانات تدفق الشبكة المتعلقة بالنطاق الترددي وحركة مرور التطبيقات وسلوكيات البنية التحتية إلى رؤى من أجل تحسين التخطيط للسعة وزيادة الكفاءة التشغيلية.
توسيع نطاق جمع بيانات NetFlow بفضل الدعم الواسع لتنسيقات التدفق القياسية في الصناعات (v5/v9/v10 وIPFIX وsFlow وcFlow وjFlow وAppFlow) وإعداد التقارير المرنة عن الحقول الخاصة بالشركة باستخدام تقنية التجميع الحاصلة على براءة اختراع.
اكتشف الزيادات المفاجئة أو فترات النشاط القصيرة التي تتسبب في حدوث اضطرابات للكشف عن الرؤى التي قد لا تلاحظها الأدوات الأخرى. قم بإنشاء سياسات وحدود للتنبيه بشأن التطبيقات التي تستحوذ على النطاق الترددي.
احصل على فهم شامل لأداء الشبكة من منظور التطبيق. قم بتفعيل إمكانية رؤية التطبيق والبنية التحتية الداعمة للمساعدة على تحديد المشكلات وتحسين الأداء.
كن بطلاً في مجال الشبكات، وعزز الأداء المستمر للشبكة.