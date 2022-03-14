شبكة التخزين هي شبكة مخصصة مقترنة بإحكام من أجهزة التخزين توفر مساحة تخزين مشتركة وتظهر لكل مستخدم على الشبكة كما لو كانت متصلة مباشرة بالكمبيوتر. تتصل شبكة التخزين عبر قناة ألياف وتستخدم المحولات لإدارة حركة مرور بيانات التخزين. تم تصميمها للوصول السريع إلى البيانات في زمن انتقال قصير وقابلية توسع سهلة.
يشير NAS (التخزين المتصل بالشبكة) إلى خادم تخزين على مستوى الملف متصل بشبكة كمبيوتر، مما يوفر إمكانية الوصول إلى البيانات لمجموعة من المستخدمين على تلك الشبكة. يتصل نظام التخزين المتصل بالشبكة عبر شبكة Ethernet ويحتوي على بنى بيانات وفيرة لتحقيق المرونة. تم تصميمها ليكون خيار تخزين شبكة ميسور التكلفة وسهل الصيانة.
تعتمد حلول تخزين شبكة التخزين (SAN) على التخزين على أساس الكتل، مما يعني تقسيم البيانات إلى وحدات التخزين التي يمكن تهيئتها باستخدام بروتوكولات مختلفة، مثل iSCSI أو بروتوكول القنوات الليفية (FCP). يمكن أن تتضمن شبكة التخزين SAN الأقراص الثابتة أو عقد التخزين الافتراضية والموارد السحابية، والمعروفة باسم شبكات التخزين (SAN) الافتراضية أو vSAN.
تتكون تكوينات شبكة التخزين (SAN) من ثلاث طبقات متميزة:
عندما يرغب المستخدم أ في التعاون على ملف مع المستخدم ب ، الموجود في موقع آخر، فإنه سيبحث عن الملف على جهاز متصل بالشبكة، مما يؤدي إلى تشغيل طلب الوصول إلى ملف يتم إجراؤه في طبقة المضيف. ثم تتم معالجة الطلب من خلال خادم عبر الشبكة، أو طبقة النسيج، باستخدام بروتوكولات الوصول إلى البيانات. ثم يتم استرداد البيانات من تجمع البيانات داخل طبقة التخزين. يمكن للمستخدم "أ" إجراء تغييرات، ونظراً لأن شبكات التخزين (SAN) توفر تخزين البيانات وتحديثات بزمن انتقال قصير، يمكن للمستخدم "ب" الوصول إلى الملف والاطلاع على التغييرات وإضافة التغييرات الخاصة به في الوقت الفعلي.
هناك طريقة أخرى للتخزين على شبكة التخزين (SAN) وهي من خلال vSAN (أي شبكة التخزين الافتراضية). بدلاً من تخزين البيانات على الأجهزة مثل محرك البيانات، توفر vSAN التخزين على الأجهزة الافتراضية (VMs)، وغالباً ما يتم استضافتها على خادم. الأجهزة الافتراضية هي الوحدات الأساسية في الحوسبة السحابية، مما يسمح للشركات بالقدرة على تشغيل التطبيقات وأحمال التشغيل وتوسيع نطاقها بفعالية وكفاءة. تستفيد شبكة التخزين الافتراضية vSAN من المرونة وقابلية التوسع والأمان للحوسبة السحابية للتخزين المشترك والوصول إلى البيانات في جميع أنحاء المؤسسة وفي مواقع مختلفة.
تعتمد أنظمة التخزين المتصل بالشبكة (NAS) على تخزين الملفات، مما يعني أنه يتم تخزين البيانات في ملفات منظمة في مجلدات ضمن تسلسل هرمي من الدلائل والدلائل الفرعية. على عكس التخزين المتصل المباشر - الذي يمكن الوصول إليه بواسطة جهاز واحد - يوفر نظام ملفات NAS قدرات تخزين ومشاركة الملفات بين الأجهزة.
تم بناء نظام التخزين المتصل بالشبكة (NAS) باستخدام العناصر التالية:
عندما يقدم المستخدم طلباً لملف مخزن على NAS، يتم إرسال الطلب إلى صندوق NAS، ويتم إدارة الطلب بواسطة نظام التشغيل والبرنامج، بينما يتم استرداد البيانات باستخدام بروتوكولات، مثل SMB (كتلة رسائل الخادم) - بروتوكول على مستوى التطبيق يستخدم للوصول المشترك إلى الملفات - أو NFS (نظام ملفات الشبكة) - والذي يسمح للمستخدمين بعرض وتخزين الملفات وتحديثها في نظام بعيد. ثم يتم إرسال البيانات بعد ذلك في حزم إلى جهاز المستخدم باستخدام بروتوكول TCP/IP عبر خادم مركزي أو مفتاح تبديل مركزي.
كل من أنظمة SAN و NAS هي حلول تخزين قائمة على الشبكة تهدف إلى تزويد العديد من المستخدمين بوصول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع إلى البيانات محلياً وعن بعد. وفيما يلي بعض الاختلافات بين النهجين.
هناك أوقات يكون فيها NAS هو الخيار الأفضل، اعتمادًا على احتياجات الشركة والتطبيق:
إن زمن الانتقال القصير وقابلية التوسع يجعلان من شبكات التخزين (SAN) الخيار المفضل في هذه الحالات:
تمتلك الشركات اليوم مجموعة واسعة من تقنيات التخزين للاختيار من بينها. لهذا السبب من المهم فهم الخيارات المختلفة ووظائفها وحالات الاستخدام الصحيحة لطرق التخزين المختلفة. تقدم IBM عددًا من حلول التخزين لتلبية احتياجات الأعمال الحديثة اليوم.
