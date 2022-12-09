يُعد مركز عمليات الشبكة (NOC) موقع مركزي تتم فيه مراقبة وإدارة أنظمة الحواسيب أو الاتصالات أو شبكات القمر الصناعي على مدار الساعة. وإنه يمثل خط الدفاع الأول ضد الاضطرابات والأعطال التي تحدث في الشبكة.
تعمل صناعات مثل الاتصالات والخدمات المالية والتصنيع وقطاع الطاقة على مدار الساعة وتحتاج إلى اتصال موثوق ومستمر. ويتطلب الحفاظ على هذه الحالة الحديثة للعمليات العالمية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مراقبة مستمرة للشبكة. وهذا يمكن أن يجعل من الصعب إدارة خدمات الشبكة ضمن خدمات تكنولوجيا المعلومات التقليدية. وتقوم مراكز NOC بهذه المراقبة للمجموعات، وتتعامل بسرعة مع المشكلات التي قد تؤثر في الأداء، مثل تحديد البرامج الضارة وإدارة حجم المستخدمين وحركة المرور على الموقع. كما إنها تسعى إلى تحسين الشبكة من خلال إجراء التحديثات والصيانة، وتحسين أداء الشبكة.
ومن الناحية المثالية، يعمل فريق مركز NOC خلف الكواليس دون أن يكون المستخدم النهائي على دراية بالعمل الذي يقوم به. وإذا كان مركز NOC يعمل بشكل صحيح، فإن المستخدم النهائي يحصل على تجربة سلسة ومتصلة باستمرار دون مشكلات مثل فترة التعطل، أو إصابة برنامج ضار، أو ضعف وظائف الشبكة.
تعمل مراكز NOC مباشرةً مع المجموعات للإشراف على بيئات الشبكات المعقدة لديها، بما في ذلك الخوادم، وقواعد البيانات، وبرامج جدار الحماية، والأجهزة، والخدمات الخارجية ذات الصلة. قد تكون بنية تكنولوجيا المعلومات محلية و/أو مع مزود مستند إلى السحابة، حسب احتياجات الشركة.
وعادةً ما تعمل مراكز NOCs بطريقة متدرجة. ويتم تصنيف الحوادث من واحد إلى ثلاثة، حيث يكون المستوى الأول هو أدنى مستوى، مثل تقييم التنبيهات الواردة من أجهزة البنية التحتية، وثلاثة منها أكثر الحوادث خطورة، مثل هجوم برامج الفدية الضارة أو انقطاع الشبكة. وإذا لم يتمكن الفني من حل المشكلة في الوقت المناسب، فإنه يتم نقلها إلى فني أكثر خبرة. ويقوم مهندسو NOC بعد ذلك باستكشاف المشاكل التي تظهر وحلها ويبحثون عن طرق لمنع فترة التعطل ومشاكل الاتصال المستقبلية.
تختار بعض الشركات تشغيل مركز NOC داخليًا ووضع البنية التحتية ومركز العمليات داخل مقرها، غالبًا داخل مركز البيانات نفسه. أما بالنسبة للمجموعات الأخرى، يتم إسناد هذا العمل إلى طرف ثالث متخصص في مراقبة البنية التحتية والشبكات وإدارتهما.
يراقب مركز NOC أنظمة الشبكات لإدارة تخزين البيانات، وتحديث البرامج، وتأمين الاتصال. وفيما يلي بعض المهام والعمليات التي ينفذها مركز NOC:
سواء كانت موجودة داخل الشركة أو تم التعاقد معها من خلال مورد خارجي، توفر مراكز NOC للشركات مزايا متنوعة.
يتطلب مركز NOC الداخلي موارد كبيرة، وبالنسبة لبعض شركات التكنولوجيا أو الاتصالات المؤسسية، فإن الاستثمار يستحق ذلك. فإنهم يفضلون إدارة شبكاتهم داخليًا للحفاظ على مستوى عال من السيطرة على عمليات الشبكة.
قد لا ترغب الشركات الأخرى أو الوكالات الحكومية أو الجامعات في تخصيص الموارد الهائلة التي يتطلبها توظيف وإدارة فريق داخلي. ويمكن أن تكون الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة مركز NOC، حيث يدار العمل من قبل محترفين مهرة ومورد موثوق، أمرًا أكثر فعالية من حيث التكلفة وأقل جهدًا لهذه المجموعات. وبالنسبة إلى هذه الشركات، يوفر مركز NOC التابع لجهة خارجية إدارة عالية الجودة وموحدة للشبكات من دون متطلبات التوظيف وإدارة وتمويل الفريق الداخلي. وبما أنّ مركز الـNOC يعمل كامتداد للقوى العاملة داخل الشركة، فإنه يتيح لموظفي التقنية الأساسية التركيز على الأعمال الأساسية للشركة.
يقوم مركز عمليات الشبكة (NOC) ومركز العمليات الأمنية (SOC) بأداء وظائف ذات مهام حساسة، لكن هناك اختلافات كبيرة في أهداف مركز عمليات الشبكة. مركز العمليات الأمنية ومكتب مساعدة. تقدم المراكز الثلاثة المساعدة عند ظهور المشاكل، على الرغم من أن مكاتب المساعدة غالبًا ما تكون أكثر تركيزًا على المستخدم النهائي. دعونا نلقي نظرة على كل منها والتعرف على مدى الاختلاف.
كما ذكرنا سابقًا، تركز مراكز NOC على إدارة الشبكة لضمان مدة تشغيل الشبكة وتحديد المشكلات بسرعة، حيث إنها تعمل عادةً خلف الكواليس لضمان تجربة سلسة.
يعمل مركز SOC أيضًا من وراء الكواليس، ولكنه يركز على أمن الشبكة والمعلومات، ويقوم بتحليل التهديدات والمراقبة بحثًا عن الهجمات على شبكة العملاء. يتم تدريب مراكز SOC على كشف حالات الخلل والتخفيف من الهجمات السيبرانية عند ظهورها. بينما تتمثل مهمة مركز عمليات الشبكة (NOC) في ضمان الاتصال بالشبكة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، يقوم مركز العمليات الأمنية (SOC) بتقييم التهديدات وبناء وسائل الحماية ضد الهجمات التي قد تؤدي في النهاية إلى تعطيل الشبكة على مدار الساعة.
يحدد مكتب المساعدة المشكلات المتعلقة بالشبكة، من بين أدوار أخرى. ومع ذلك، يتفاعل مكتب المساعدة بشكل رئيسي مع المستخدم النهائي، مثل عامل المكتب الذي يواجه انقطاعًا في الاتصال بالشبكة، أو فني ميداني يواجه مشكلة في اتصال المعدات. نادرًا ما تتفاعل مراكز NOC مع المستخدم النهائي، بل تعمل مباشرةً مع مقدمو الخدمات المُدارة و/أو فريق تكنولوجيا المعلومات الداخلي للشركة.
لا يعمل أي من الفريقين بمعزل عن الآخر؛ كما يمكن لمراكز NOC أن تكون على أهبة الاستعداد لدعم مكتب المساعدة. فعلى سبيل المثال، إذا كان ممثل خدمة العملاء يواجه صعوبة في تسجيل الدخول إلى الشبكة، فسيتم إحالة ذلك أولاً إلى مكتب المساعدة. إذا لم يكن من الممكن حل المشكلة هناك، فسيتم تصعيدها إلى مركز NOC.
تضع شبكة الجيل الخامس (5G)، وحوسبة الحافة، وإنترنت الأشياء (IOT) طلبًا متزايدًا على خدمات شبكات شركات الاتصالات. إنها شبكة تحتوي على ملايين من نقاط النهاية يمكن أن تجعل الإشراف على النظام وإدارة الحوادث أمرًا صعبًا.
بدءًا من عام 2024، تتوقع Ericsson وجود 1.5 مليار اشتراك في شبكة الجيل الخامس (5G) لتقنية الإنترنت المحسنة للمحمول، و4.1 مليار اتصال عالمي لإنترنت الأشياء (IOT). ويمثل الحجم الهائل من الاستخدام والأجهزة المتصلة بالشبكة تحديًا للقدرات البشرية للاستجابة لجميع الحوادث. ويمكن أن يؤدي استكشاف الأخطاء وإصلاحها في الملايين من الإنذارات الواردة إلى مشكلات متتالية تعمل على إبطاء وقت الاستجابة وتزيد من الضغط على المهندسين.
للتعامل مع تعقيد هذه المنتجات الجديدة، أصبح الذكاء الاصطناعي (AI) والأتمتة قادرين على تمكين عمليات الشبكة لتحليل البيانات الواردة بسرعة وإصلاح المشكلات عبر ملايين نقاط النهاية عند ظهورها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لقدرات التحليلات والتعلم الآلي المتقدمة في الذكاء الاصطناعي تحويل مركز NOC من العمليات التفاعلية إلى العمليات الاستباقية.
يُشار إلى استخدام الذكاء الاصطناعي بهذه الطريقة باسم قابلية ملاحظة الشبكة. فإنه ينقل العديد من أنشطة صناعة القرار منخفضة المستوى، مثل استكشاف الأخطاء وإصلاحها أو تخطيط السعة، من المهندسين إلى أداة قابلية الملاحظة، حيث يتم حلها. والنتائج هي تقليل العمل الروتيني للمهندسين، وتقليل تصعيد المشكلات الشائعة إلى مستويات أعلى، وإتاحة المزيد من الوقت للتركيز على المشكلات الأكبر وتحسين الشبكة.
مثال على ذلك هو كيفية استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي من قبل مزودي خدمات الاتصالات (CSP). يقدم الذكاء الاصطناعي رؤى أعمق حول كيفية عمل نظام الشبكة طوال الوقت، وليس فقط تحليل جهاز بجهاز. وتعمل هذه الأدوات على تحويل مزودي خدمة العملاء إلى المزيد من عمليات الشبكة الآلية حيث يتم إصلاح المشكلات قبل أن تؤثر في العملاء.
مع أكثر من 4 ملايين مشترك في البرازيل، كانت Nextel تبحث عن طريقة لتحسين تقنيات العمليات للحفاظ على مدة التشغيل وتقليل الانقطاعات. وشكلت وقت الخدمة تحديًا خاصًا، حيث كان يستغرق في المتوسط 30 دقيقة للرد على حوادث الشبكة. بحثت Nextel عن طريقة لتحويل العمليات من تفاعلية إلى استباقية، وبشكل أبعد من ذلك، إلى استجابات تنبؤية لتلبية توقعات المستخدمين وتقليل فترة التعطل.
تستخدم Nextel IBM® Netcool Operations Insight لمراقبة شبكة تضم أكثر من 25.000 عنصر. ولتصبح أكثر تنبؤية، أدرجت تقنية IBM Watson الإدراكية لتحسين أداء الشبكة وتحديد مناطق المشكلات.
مع استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي هذه، شهدت Nextel انخفاضًا بنسبة 83% في وقت الاستجابة لحوادث الشبكة، من 30 دقيقة إلى خمس دقائق. والأهم من ذلك، تمكنت شركة Nextel من تقديم خدمة أفضل لعملائها الذين يعتمدون على الاتصال عبر الهاتف المحمول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
