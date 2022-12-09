تضع شبكة الجيل الخامس (5G)، وحوسبة الحافة، وإنترنت الأشياء (IOT) طلبًا متزايدًا على خدمات شبكات شركات الاتصالات. إنها شبكة تحتوي على ملايين من نقاط النهاية يمكن أن تجعل الإشراف على النظام وإدارة الحوادث أمرًا صعبًا.

بدءًا من عام 2024، تتوقع Ericsson وجود 1.5 مليار اشتراك في شبكة الجيل الخامس (5G) لتقنية الإنترنت المحسنة للمحمول، و4.1 مليار اتصال عالمي لإنترنت الأشياء (IOT). ويمثل الحجم الهائل من الاستخدام والأجهزة المتصلة بالشبكة تحديًا للقدرات البشرية للاستجابة لجميع الحوادث. ويمكن أن يؤدي استكشاف الأخطاء وإصلاحها في الملايين من الإنذارات الواردة إلى مشكلات متتالية تعمل على إبطاء وقت الاستجابة وتزيد من الضغط على المهندسين.

للتعامل مع تعقيد هذه المنتجات الجديدة، أصبح الذكاء الاصطناعي (AI) والأتمتة قادرين على تمكين عمليات الشبكة لتحليل البيانات الواردة بسرعة وإصلاح المشكلات عبر ملايين نقاط النهاية عند ظهورها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لقدرات التحليلات والتعلم الآلي المتقدمة في الذكاء الاصطناعي تحويل مركز NOC من العمليات التفاعلية إلى العمليات الاستباقية.

يُشار إلى استخدام الذكاء الاصطناعي بهذه الطريقة باسم قابلية ملاحظة الشبكة. فإنه ينقل العديد من أنشطة صناعة القرار منخفضة المستوى، مثل استكشاف الأخطاء وإصلاحها أو تخطيط السعة، من المهندسين إلى أداة قابلية الملاحظة، حيث يتم حلها. والنتائج هي تقليل العمل الروتيني للمهندسين، وتقليل تصعيد المشكلات الشائعة إلى مستويات أعلى، وإتاحة المزيد من الوقت للتركيز على المشكلات الأكبر وتحسين الشبكة.

مثال على ذلك هو كيفية استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي من قبل مزودي خدمات الاتصالات (CSP). يقدم الذكاء الاصطناعي رؤى أعمق حول كيفية عمل نظام الشبكة طوال الوقت، وليس فقط تحليل جهاز بجهاز. وتعمل هذه الأدوات على تحويل مزودي خدمة العملاء إلى المزيد من عمليات الشبكة الآلية حيث يتم إصلاح المشكلات قبل أن تؤثر في العملاء.