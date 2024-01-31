تتكون الشبكة من العقد - نقاط الاتصال في الشبكة - والروابط التي تربط بينها. على سبيل المثال، في شبكة محلية (LAN)، يكون كل كمبيوتر عبارة عن عقدة. وجهاز التوجيه هو جهاز يعمل كعقدة عندما يوصل جهاز الكمبيوتر الخاص بك بالإنترنت. وجسر الشبكة هو نوع من العقد التي تربط قطاعي شبكة ببعضهما البعض، مما يسمح للبيانات بالتدفق بينهما، حيث يستقبل المكرر المعلومات وينقيها من الضوضاء ثم يعيد إرسال الإشارة إلى العقدة التالية في الشبكة.

الروابط هي وسائط الإرسال المستخدمة لإرسال المعلومات بين العقد في شبكتك. وأكثر أنواع الروابط شيوعا هو الكبل، على الرغم من أن نوع الكبل المستخدم يعتمد على الشبكة التي يتم إنشاؤها. فعلى سبيل المثال، تستخدم الكابلات المحورية بشكل شائع لشبكات LAN؛ وتستخدم الكابلات المزدوجة الملتوية على نطاق واسع في خطوط الهاتف وفي شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية. أما كابلات الألياف الضوئية فتحمل نبضات ضوئية تنقل البيانات وغالبًا ما تستخدم للإنترنت عالي السرعة وكابلات الاتصالات تحت سطح البحر.