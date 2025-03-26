ما هو خادم Linux؟

Linux هو نظام تشغيل (OS) مفتوح المصدر يعتمد على Unix، وقد تم اختراعه في عام 1991 لتوفير بديل مجاني للأنظمة المملوكة مثل Microsoft Windows و mac OS. اليوم، أصبح Linux أحد أكثر أنظمة التشغيل شيوعًا في العالم.

في سوق الهواتف المحمولة وحده، يستحوذ نظام تشغيل الهواتف المحمولة Linux، أندرويد، على 71% من حصة السوق العالمية. تعتمد أنظمة تشغيل Linux بشكل كبير على نواة Linux، وهو برنامج كمبيوتر مفتوح المصدر ومجاني يمنح المستخدم التحكم في طبقات الأجهزة والبرامج في نظام الكمبيوتر.

تشكل نواة Linux جوهر نظام Linux، حيث تعمل كجسر بين المكونات وتتيح للمستخدم التحكم فيها. توفر النواة لمعظم أنظمة التشغيل وظائفها الأساسية وقد أشير إليها على أنها "القلوب النابضة" لأنظمة الكمبيوتر. في حالة نواة Linux، تتكون من كود كمبيوتر يسمح لمكونات مختلفة، مثل مكتبات النظام وأدوات وتطبيقات مساحة المستخدم، بالتواصل مع نظام التشغيل وبالتالي المستخدم.