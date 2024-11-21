ومن أكبر التحديات التي يواجهها مطوّرو التطبيقات اليوم مشكلة قابلية التوسع. فمع زيادة عدد مستخدمي التطبيق، يصبح من الصعب على مهندسي عمليات التطوير (وهي منهجية تطوير برمجيات تُسرّع تسليم التطبيقات عبر الأتمتة) مراقبة أداء الخدمات. وتقدّم شبكة الخدمات ميزات رئيسية تساعد في مراقبة وإدارة الخدمات الحساسة، مثل التسجيل، والتتبّع، والتحكّم في حركة البيانات.

ومع أن التطبيقات باتت عنصرًا أساسيًا في التحوّل الرقمي، فقد ازدادت أهمية شبكات الخدمات بدرجة كبيرة. واليوم، تُعد شبكات الخدمات عنصرًا محوريًا في تشغيل بعض أكثر التقنيات تقدّمًا في عالم التطبيقات، بما في ذلك تطبيقات السحابة الأصلية، والخدمات المصغّرة، والحاويات.

ووفقًا لمجلة Forbes، فإن 70% من المؤسسات كانت تُشغّل شبكة خدمات بالفعل في عام 2022، بينما كانت 19% أخرى في مرحلة التقييم.1