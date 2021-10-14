حسب التعريف الصارم، خادم الويب هو مجموعة فرعية شائعة من خادم التطبيقات.
يقدم خادم الويب محتوى الويب الثابت—على سبيل المثال، صفحات HTML والملفات والصور والفيديو—بشكل أساسي استجابة لطلبات بروتوكول نقل النص التشعبي (HTTP) من متصفح الويب.
يمكن لخادم التطبيقات عادةً تقديم محتوى الويب أيضًا، ولكن وظيفته الأساسية هي تمكين التفاعل بين عملاء المستخدم ورمز التطبيق من جانب الخادم—الرمز الذي يمثل ما يسمى غالبًا بمنطق الأعمال—لإنشاء وتقديم محتوى ديناميكي، مثل نتائج المعاملات أو دعم القرار أو التحليلات الفورية.
يمكن أن يكون العميل لخادم التطبيق هو واجهة المستخدم (UI) الخاصة بالتطبيق أو متصفح الويب أو تطبيق الأجهزة المحمولة ويمكن أن يحدث التفاعل بين العميل والخادم عبر أي عدد من بروتوكولات الاتصال. ومع ذلك، من الناحية العملية، أصبح الخط الفاصل بين خوادم الويب وخوادم التطبيقات أكثر غموضاً، خاصةً وأن متصفح الويب قد برز كعميل التطبيق المفضل، وزادت توقعات المستخدمين لتطبيقات الويب وأداء تطبيقات الويب.
تدعم معظم خوادم الويب المكونات الإضافية للغات البرمجة النصية (على سبيل المثال، ASP و JSP و PHP و Perl) التي تمكّن خادم الويب من إنشاء محتوى ديناميكي استنادًا إلى منطق جانب الخادم. يزداد عدد خوادم التطبيقات التي لا تدمج فقط قدرات خادم الويب، ولكنها تستخدم HTTP كبروتوكول أساسي لها وتدعم بروتوكولات أخرى (على سبيل المثال، CGI ومتغيرات CGI) للتفاعل مع خوادم الويب.
تسمح هذه التطبيقات لخدمات الويب باستخدام خدمات مثل الوكيل العكسي والتجميع والتكرار وموازنة التحميل—وهي خدمات تعمل على تحسين الأداء والموثوقية وتسمح للمطورين بالتركيز بشكل أقل على البنية التحتية وبشكل أكبر على البرمجة. ولجعل الأمور أكثر إرباكًا، يشار إلى العديد من خوادم الويب وبعض خوادم التطبيقات أو يشار إليها باسم خوادم تطبيقات الويب.
خلاصة القول هي أن خوادم الويب وخوادم التطبيقات الأكثر شيوعًا اليوم هي خوادم هجينة من الاثنين معًا. تتميز معظم التطبيقات الغنية التي تستخدمها اليوم بشكل متزايد بمزيج من محتوى الويب الثابت ومحتوى التطبيق الديناميكي، يتم تقديمها من خلال مزيج من تقنيات خادم الويب وخادم التطبيقات.
السوق مليء بخوادم الويب وخوادم التطبيقات—عدد كبير جدًا لإدراجه هنا. بدلاً من ذلك، اعتقدنا أنه قد يكون من الأفضل إدراج الخيارات المجانية ومفتوحة المصدر الأكثر شيوعًا المتاحة:
Nginx هو خادم ويب مفتوح المصدر يتضمن الوكيل العكسي وموازنة التحميل ووكيل البريد وقدرات ذاكرة التخزين المؤقت HTTP. تتوفر أيضا الإصدارات التجارية المدعومة من Nginx في Nginx, Inc.
وفقًا لشركة Netcraft لأبحاث الإنترنت ومنع الجرائم الإلكترونية، خدمت Nginx أو استخدمت ما يقرب من 38% من جميع مواقع الويب في العالم وأكثر من 25% من ملايين المواقع الأكثر ازدحامًا اعتبارًا من ديسمبر 2019. ويشمل مستخدمو Nginx من المؤسسات المعروفة عالميًا Dropbox و Netflix و Zynga.
تم إصدار خادم Apache HTTP Server (المعروف أيضًا باسم "Apache") لأول مرة في عام 1995، وهو خادم ويب أخر شائع مجاني ومفتوح المصدر، وكان حتى وقت قريب، يدعم مواقع الويب أكثر من أي خادم ويب آخر—بنسبة 71% في ذروته—قبل أن يتفوق عليه Nginx في أبريل 2019. واعتبارًا من ديسمبر 2019، كان Apache يخدم أكثر من 24% من جميع المواقع حول العالم و31% من ملايين المواقع الأكثر ازدحامًا.
Apache Tomcat هو خادم تطبيقات مفتوح المصدر يقوم بتشغيل Java Servlets، ويعرض ويسلم صفحات الويب التي تتضمن كود صفحة JavaServer، ويخدم تطبيقات Java Enterprise Edition (Java EE). تم إصدار Tomcat في عام 1998، وهو خادم تطبيقات Java مفتوح المصدر الأكثر استخدامًا.
Glassfish هو خادم تطبيق Java EE مفتوح المصدر أطلقته Sun Microsystems في عام 2006، وتستضيفه اليوم Eclipse Foundation. مثل معظم خوادم تطبيقات Java، يدعم Glassfish Java Servlets و Enterprise JavaBeans (EJB) والمزيد، ولكن يمكنه أيضًا العمل كخادم ويب، حيث يقدم محتوى الويب استجابة لطلبات HTTP.
اكتشف كيف يمكن للسحابة الهجينة أن تدعم إستراتيجية الذكاء الاصطناعي لديك. تعلّم من خبراء IBM كيفية تحويل التقنية الحالية إلى نظام مرن جاهز للذكاء الاصطناعي، ما يعزز الابتكار والكفاءة في جميع عمليات الأعمال.
استكشف إلى أي مدى يمكن للسحابة الهجينة تحسين عمليات الأعمال المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. تعلّم من دراسات الحالة والحلول المميزة لترَ كيف تستخدم الشركات السحابة الهجينة من IBM لتحقيق قدر أكبر من الكفاءة وقابلية التوسع والأمان.
تعرّف على أوجه الاختلاف الرئيسية بين البنية التحتية كخدمة (IaaS) والمنصة كخدمة (PaaS) والبرمجيات كخدمة (SaaS). استكشف كيف يوفر كل نموذج سحابي مستويات مختلفة من التحكم وقابلية التوسع والإدارة لتلبية احتياجات العمل المختلفة.
اكتشف التكاليف الخفية لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي التوليدي وتعلّم من الخبراء كيفية جعل استثماراتك في الذكاء الاصطناعي أكثر كفاءة وتأثيرًا.
تعرّف على أساسيات إدارة تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك سبب أهميتها للمؤسسات الحديثة والميزات الرئيسية التي تضمن سلاسة العمليات وكفاءتها عبر أنظمة التقنية.
اكتشف مجموعة من البرامج التعليمية والموارد لمساعدتك على إدارة البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات ودعمها، بدءًا من إدارة الخوادم وحتى تكامل السحابة وأنظمة التخزين وأمن الشبكات.
يُعَد IBM Cloud Infrastructure Center منصة برمجية متوافقة مع OpenStack، تتيح إدارة البنية التحتية للسحابات الخاصة على أنظمة IBM zSystems و IBM LinuxONE.
استكشف الخوادم ووحدات التخزين والبرامج المصممة لتعزيز استراتيجية مؤسستك في البيئة السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي.
العثور على حل البنية التحتية السحابية الذي يلبي احتياجات أعمالك وتوسيع نطاق الموارد عند الطلب.
تحويل البنية التحتية لمؤسستك باستخدام السحابة الهجينة والحلول الجاهزة للذكاء الاصطناعي من IBM. اكتشف الخوادم والتخزين والبرامج المصممة لتأمين أعمالك وتوسيع نطاقها وتحديثها أو الوصول إلى معارف الخبراء لتعزيز إستراتيجية الذكاء الاصطناعي التوليدي لديك.