يساعد الارتقاء بالاختبارات وتبكير طرحها في السوق، ضمن دورة حياة تطوير البرامج، على اكتشاف العيوب بشكل أسرع، وتطبيق الإصلاحات بكفاءة أكبر، وإصدار منتج عالي الجودة في زمن أقل. عندما يتعلق الأمر بتبكير اختبار البرامج وطرحها في السوق، كلما كانت حالات الاختبار أكثر تطورًا، كان ذلك أفضل. وللأسف لا تستطيع حلول المراقبة النموذجية توفير النتائج المفيدة التي تحتاج إليها فرق العمل لتحسين تطبيقاتها في مرحلة ما قبل الإنتاج.
يوفر الاختبار المبكر باستخدام ®IBM® Instana رؤية في الوقت الفعلي لأداء التطبيق أو النظام الذي يتم اختباره وسلوكه لمساعدة فِرق البرامج على تحديد المشكلات وإصلاحها في وقت مبكر أثناء عملية التطوير. عند استخدام منهجية الاختبار المبكر، تساعد Instana على تحسين جودة المنتج وموثوقيته، مع تقليل الوقت والجهد اللازمين للاختبار.
توفر Instana تحليلًا أساسيًا للأداء يساعد فِرق العمل على تحديد العوائق والعقبات المحتمل ظهورها وتؤثر على أداء التطبيق. بغض النظر عن استراتيجيات الاختبارات المستخدمة، فإن هذا يسمح لفِرق العمل بتحديد المشكلات المحتملة قبل أن تتفاقم وتتحول إلى مشكلات كبيرة.
تتكامل Instana مع سلسلة أدوات عمليات التطوير الخاصة بك لتوفير حلقات تعليقات مستمرة تساعد فِرق عمل الاختبار والتطوير على الكشف عن المشكلات ومعالجتها قبل تسللها ونشرها في مرحلة الإنتاج. ويؤدي هذا إلى تسريع وقت الوصول إلى السوق وتحسين جودة البرامج وزيادة رضا العملاء.
تتكامل Instana مع أدوات المراقبة الأخرى، مثل إدارة السجلات وأدوات مراقبة الشبكة مثل IBM Turbonomic، لتوفير رؤية شاملة لأداء التطبيق على مستوى البنية التحتية لتقنية المعلومات بالكامل بدون أي مكونات إضافية أو إعادة تشغيل التطبيق.
يتيح حل IBM Instana Observability لكل شخص على مستوى المؤسسة إمكانية الوصول بسهولة إلى البيانات التي يريدها في السياق الذي يحتاج إليه، لسرعة تفادي وقوع المشكلات، ولسرعة معالجتها إن وقعت.