تكامل Instana Observability
استفِد من الأتمتة التي تقلل من مخاطر أداء التطبيقات وتعزز من المرونة.
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رسم تخطيطي مسطح باللونين الأزرق والبنفسجي يوضِّح التكامل بين الأنظمة من خلال الأتمتة

الإعلان عن التحسين التلقائي للموارد عبر Instana

بدعم IBM Turbonomic، يمكنك مراقبة التطبيقات وتنفيذ جميع قرارات تخصيص الموارد من مكان واحد وضمن السياق، استنادًا إلى البيانات والطلب في الوقت الفعلي.

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نظام المسابقة

تستطيع منصة IBM Instana Observability اكتشاف مخاطر التطبيقات والأعمال التي تؤثِّر في تجربة العملاء. وعند دمجها مع برنامج IBM Turbonomic، تُمكِّن المستخدمين من ربط أهداف مستوى الخدمة (SLOs) للتطبيقات مع تخصيص الموارد في البنية التحتية الأساسية، وأتمتة إجراءات التخصيص الديناميكي لمنصة IBM Turbonomic لضمان استمرار أداء التطبيقات. 

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البيانات المكتشفة

الكيانات

  • تطبيقات الأعمال

  • معاملات الأعمال

  • الخدمات

  • عنصر التطبيق

  • حاوية

  • جهاز افتراضي 

المقاييس

  • وقت الاستجابة

  • وقت المعاملة 

  • وحدة المعالجة المركزية الافتراضية (vCPU)

  • الذاكرة الافتراضية (vMem)

  • السعة المتبقية لجمع النفايات

  • كومة 

الإجراءات الصادرة

  • تغيير حجم الكومة (اقتراح فقط)
المزيد من عمليات التكامل ذات الصلة بإدارة أداء التطبيقات

يُعَد تكامل Instana Observability إحدى عمليات التكامل المتعددة لإدارة أداء التطبيقات المتاحة على منصة IBM Turbonomic. تمكَّن من الاتصال بأدوات إدارة التطبيقات واستخدام مقاييس التطبيقات لتوجيه وأتمتة القرارات الذكية لتخصيص الموارد.

 عرض جميع عمليات التكامل Cisco AppDynamics

يُتيح استخدام مقاييس التطبيق لاتخاذ قرارات موارد أكثر ذكاءً.

 تعرف على المزيد Dynatrace

يُساعد في الحصول على الرؤية والمعرفة والإجراءات التلقائية لضمان أداء التطبيقات بصورة مستمرة.

 تعرف على المزيد New Relic

يسمح باستخدام مقاييس الأداء من التطبيقات وقواعد البيانات التي تجمعها New Relic لاتخاذ قرارات موارد أكثر ذكاءً.

 تعرف على المزيد Prometheus

يتيح تتبع المقاييس وجمعها في الوقت الفعلي، ما يُساعد تلقائيًا في ضمان أداء التطبيق.

 تعرف على المزيد Datadog

يوفّر إمكانية المراقبة الشاملة والإجراءات التلقائية ما يضمن الأداء الأمثل لجميع التطبيقات.

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