يعد تكامل OpsGenie جزءًا من مجموعة تكامل عمليات تقنية المعلومات وCI/CD من Instana، مما يسمح لـ Instana بتوفير البيانات من حل مراقبة التطبيقات الخاص بها مباشرةً إلى حل Ops.