بالنسبة إلى الشركات التي تدفع عجلة مبادرات التحول الرقمي ، من الضروري فهم كيفية تفاعل المستخدمين مع نقاط النهاية الرقمية الخاصة بهم- التطبيقات أو مواقع الويب أو تطبيقات الأجهزة المحمولة أو الخدمات الأخرى عبر الإنترنت- وحل أي مشكلات قد تؤدي إلى تجربة مستخدم غير سارة، بشكل استباقي. ومع ذلك، نظرًا لأن بيئات تقنية المعلومات أصبحت أكثر تعقيدًا وتجزئة، فقد يصبح من الصعب جدًا على فرق عمليات تقنية المعلومات الحصول على رؤية شاملة لرحلات المستخدم وضمان تجربة إيجابية وسلسة للمستخدم النهائي عبر نقاط النهاية هذه.
تتيح مراقبة التجارب الرقمية (DEM) باستخدام IBM Instana Observability لفرق تقنية المعلومات إمكانية مراقبة المشكلات المتعلقة بأداء التطبيقات في الوقت الفعلي، من منظور المستخدم النهائي. بفضل قابلية الملاحظة للواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمقاييس السياقية، يساعد Instana في تحديد مشكلات الأداء على مستوى نقاط النهاية وأجهزة المستخدم ورحلات المستخدم. يعمل التتبع الموزع التلقائي على تسريع عملية تحديد السبب الأساسي ومنع الحوادث أو معالجتها. باستخدام Instana، يمكنك أيضًا تحسين استجابة نقاط النهاية الرقمية، وتقليل فترات التعطل وتعزيز نتائج الأعمال وتقديم تجربة أفضل للمستخدمين.
يمكنك مراقبة وتحليل تجارب المستخدمين باستمرار على مستوى نقاط النهاية الحساسة لفهم رحلات المستخدم وتفضيلاته وأنماطه. لا تتوقف المساعدة التي تقدمها المعارف التي يتم تسجيلها من مراقبة تجربة المستخدم النهائي (EUEM) على مجرد تحسين تجربة المستخدم الحالية فحسب، بل تساعد أيضًا على الابتكار بسرعة لتجاوز توقعات المستخدم.
توفر ميزة تحليلات الأداء من Instana وفرة من البيانات والمعارف حول أداء تطبيقك، بما في ذلك مقاييس، مثل أوقات تحميل الصفحة واستخدام الموارد وغير ذلك الكثير. يستخدم Instana الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحليل البيانات تلقائيًا وتحديد الأنماط وتنبيه الفرق بشأن المشكلات المحتملة قبل أن تؤثر في المستخدمين.
تجمع قدرة مراقبة التجربة الرقمية (DEM) التي يوفرها Instana بين بيانات مراقبة المستخدم الحقيقية (RUM) وبيانات المراقبة الاصطناعية (SM)، والتي توفر مصدرًا واحدًا للحقيقة لبيانات مراقبة تجربة المستخدم. يساعد ذلك فرق عمليات تقنية المعلومات وفرق التطوير على فهم نشاط المستخدم وتفضيلاته بشكل أفضل لاستكشاف مشكلات تجربة المستخدم وإصلاحها بأكبر قدر ممكن من الكفاءة.
منذ استخدام Instana من أجل قابلية الملاحظة للحاوية المستندة إلى السحابة، تمكن فريق تطوير العمليات في Dealerware من تقليل زمن انتقال التسليم بنسبة 98% — من 10 دقائق إلى ما يقرب من 12 ثانية. يستمر الفريق في استخدام Instana لدفع مبادرة أعمال رقمية نحو هدف زمن الانتقال إلى أقل من 250 مللي ثانية.
يتكامل Instana مع أدوات المراقبة الأخرى، مثل إدارة السجلات وأدوات مراقبة الشبكات، مثل IBM Turbonomic، لتوفير رؤية شاملة لأداء التطبيق على مستوى البنية التحتية لتقنية المعلومات بالكامل من دون أي مكونات إضافية أو إعادة تشغيل التطبيق.
يمكن للمراقبة الاصطناعية محاكاة الإجراءات التي يتخذها المستخدم النهائي على التطبيق من مواقع مختلفة ويساعد على مراقبة جلسات المستخدم وإجراءاته بشكل مستمر في فترة زمنية محددة للوقوف على خصائص الأداء مثل التوفُّر ووقت الاستجابة.
تتيح لك المراقبة الاصطناعية إمكانية إنشاء اختبارات اصطناعية لمراقبة تطبيق ما. على سبيل المثال، يمكنك كتابة HTTPAction أو اختبار ping لمراقبة مدى توفُّر مواقع الويب الخاصة بك. يمكن تكوين هذه الاختبارات لتعمل على فترات زمنية محددة بشكل مستمر. يمكنك أيضًا إنشاء تنبيه ذكي لإعلامك في حالة فشل الاختبارات.
باستخدام التنبيهات الذكية، يمكنك تلقي تنبيه عندما يفشل الاختبار الاصطناعي لأحد المواقع التي تهمك بشكل غير متوقع. سيتم إضافة المزيد من أنواع المخططات لحالات استخدام التنبيهات الأخرى قريبًا. يمكن إنشاء تنبيهات ذكية للمراقبة الاصطناعية باستخدام واجهة برمجة التطبيقات أو من خلال واجهة المستخدم. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات هنا.
تساعدك عملية ترحيل السحابة باستخدام IBM Instana Observability على تخطيط وتنفيذ الانتقال من مراكز البيانات المحلية إلى السحابة مع الحفاظ على أداء واستقرار التطبيق في كل خطوة على الطريق.
يساعدك IBM Instana Observability في الحصول على رؤية شاملة ومركزية لمدى سلامة ومستوى أداء النظام البنائي لتقنية المعلومات بالكامل في لوحة معلومات واحدة.
يتيح الحل IBM Instana Observability للجميع على مستوى المؤسسة إمكانية الوصول بسهولة إلى البيانات التي يريدونها مع السياق الذي يحتاجون إليه لتقديم منع سريع للمشكلات ومعالجة سريعة لها أيضًا.