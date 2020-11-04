على العكس من منهجية الشلال، يتم تعريف منهجية الأسلوب الرشيق (Agile) من خلال نهجها التكراري لإدارة المشاريع. فبدلًا من صياغة متطلبات المشروع المطولة في البداية، يقوم الفريق الرشيق بتقسيم المنتج إلى ميزات محددة، ويعالجون كل ميزة منها ضمن قيد زمني محدد، يُعرف باسم شوط "Sprint" (دورة تكرارية سريعة).

تتطلب إدارة المشاريع الرشيقة فريقًا متعدد الوظائف ومنظمًا ذاتيًا تتكون عادةً من خمسة أعضاء إلى تسعة أعضاء. حيث يتعاونون معًا في تطوير جزء من التعليمات البرمجية قابل للتنفيذ خلال كل شوط (دورة تكرارية)، والتي تتحد مع التعليمات البرمجية الوظيفية الأخرى من التكرارات السابقة. وقبل حلول نهاية فترة الدورة التكرارية (شوط)، يعرض الفريق عمله على الأطراف المعنية للحصول على ملاحظاتهم وتعليقاتهم، ما يحقق المرونة أثناء تطوير البرمجيات. ولأن الفريق لديه القدرة على الوصول إلى التعليقات المتكررة، فيمكنه تكييف خريطة طريق المنتج أثناء دورة حياة التطوير لضمان أن الأداء الوظيفي يلبي توقعات المستخدم فعلًا. في منهجية الشلال، يتزامن إشراك العملاء عادةً مع تسليم المنتج النهائي، وهو ما قد يكون مكلفًا عندما يتم تفسير المتطلبات بشكل خاطئ أو توثيقها بشكل غير صحيح.

كان هناك 17 فردًا وجدوا أن نظام إدارة المشاريع المتتالية غير فعال نهائيًا، وفي عام 2001، توجت أفكارهم حول عملية تطوير البرمجيات بوثيقة أنتجوها وعُرفت باسم Agile Manifesto. حيث سلطت هذه الوثيقة الضوء على القيم والمبادئ المحددة التي يجب إعطاؤها الأولوية ضمن مجالات عمل تطوير البرمجيات، وقد أسفرت عن عدد من الأطر الرشيقة الشائعة، مثل Scrum وKanban وFeature Driven Development (FDD) وExtreme Programming. ومنذ ذلك الحين، زادت شعبية تطوير البرمجيات الرشيقة، خاصة عند مقارنتها بنموذج الشلال.