الصفحة الرئيسية الموضوعات إدارة المتطلبات ما هي إدارة المتطلبات؟
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ما هي إدارة المتطلبات؟

إدارة المتطلبات هي مجموعة من التقنيات لتوثيق المتطلبات، وتحليلها، وتحديد أولوياتها، والاتفاق عليها، بحيث يكون لدى الفرق الهندسية دائما المتطلبات الحالية والمعتمدة. تساعد المتطلبات الواضحة والموجزة والخالية من الأخطاء الفرق الهندسية على اكتشاف الأخطاء مبكرا، مما يقلل من تكلفة المشروع ومخاطره.

يتمثل الغرض من إدارة المتطلبات في ضمان تحقيق أهداف تطوير البرامج والمنتجات بنجاح. توفر إدارة المتطلبات طريقة لتجنب الأخطاء من خلال تتبع التغييرات في المتطلبات. تعزز هذه التقنية أيضًا التواصل مع الأطراف المعنية من بداية المشروع طوال دورة الحياة الهندسية.
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أهمية إدارة المتطلبات

لا يغير إنترنت الأشياء (IoT) طريقة عمل المنتجات فحسب، بل يغير تصميمها وتطويرها أيضًا. أصبحت المنتجات تزداد تعقيدا مع مرور الوقت، مع المزيد من أسطر التعليمات البرمجية والبرامج الإضافية- التي يسمح بعضها باتصال أكبر. من خلال إدارة المتطلبات، يمكنك التغلب على التعقيد والترابط الموجود في دورات الحياة الهندسية الحالية، مما يسهل تطوير المنتجات ويسرع عملية النشر.

وغالبًا ما يتم اعتبار المشكلات المتعلقة بإدارة المتطلبات من الأسباب الرئيسية لفشل المشاريع. 
قد يؤدي عدم تحديد المتطلبات بشكل دقيق وكافٍ إلى توسع نطاق المشروع وتأخير التنفيذ وتجاوز التكاليف وانخفاض جودة المنتج، مما يجعله غير متوافق مع احتياجات العملاء ومتطلبات السلامة. 

يعد وجود خطة واضحة لإدارة المتطلبات أمرا بالغ الأهمية لنجاح المشروع، حيث إنها تمكّن الفرق الهندسية من التحكم في النطاق وتوجيه دورة حياة تطوير المنتج. يوفر برنامج إدارة المتطلبات الأدوات اللازمة لك لتنفيذ هذه الخطة، مما يساعد على تقليل التكاليف وتسريع عملية التسويق وتحسين مراقبة الجودة.
تخطيط وعملية إدارة المتطلبات

خطة إدارة المتطلبات (RMP)
تساعد خطة إدارة المتطلبات (RMP) في شرح كيفية تلقي جميع المتطلبات وتحليلها وتوثيقها وإدارتها داخل المشروع. تغطي الخطة عادة كل شيء بدءا من جمع المعلومات الأولية للمشروع رفيع المستوى إلى متطلبات المنتج الأكثر تفصيلا التي يمكن جمعها طوال دورة حياة المشروع.

العناصر الرئيسية التي يجب تحديدها في خطة إدارة المتطلبات هي النظرة العامة للمشروع وعملية جمع المتطلبات والأدوار والمسؤوليات والأدوات وإمكانية التتبع.

عملية إدارة المتطلبات
عند البحث عن أدوات إدارة المتطلبات، هناك بعض السمات الرئيسية التي يجب البحث عنها.

تكمّل عملية إدارة المتطلبات النموذجية نموذج هندسة النظم V من خلال هذه الخطوات:

  • جمع المتطلبات الأولية من الأطراف المعنية
  • تحليل المتطلبات
  • تحديد المتطلبات وتسجيلها
  • تحديد أولويات المتطلبات
  • الموافقة على المتطلبات واعتمادها
  • تتبع المتطلبات وربطها بعناصر العمل
  • الاستفسار من الأطراف المعنية بعد التنفيذ عن التغييرات المطلوبة للمتطلبات
  • استخدام إدارة الاختبار للتحقق من متطلبات النظام والتأكد من صحتها
  • تقييم أثر التغييرات
  • مراجعة المتطلبات
  • تغييرات الوثيقة

من خلال تنفيذ هذه الخطوات، تتمكن الفرق الهندسية من الاستفادة من التعقيدات الكامنة في تطوير المنتجات الذكية المتصلة. يساعدك استخدام حل إدارة المتطلبات على تبسيط العملية حتى تتمكن من تحسين سرعة وصولك إلى السوق وتوسيع نطاق فرصك مع تحسين الجودة.

إدارة المتطلبات الرقمية
تعد إدارة المتطلبات الرقمية طريقة مفيدة لالتقاط تغييرات المتطلبات وتتبعها وتحليلها وإدارتها. تضمن الإدارة الرقمية تتبع التغييرات في موقع آمن ومركزي وتسمح بتعزيز التعاون بين أعضاء الفريق. تعمل زيادة الشفافية على تقليل تكرار العمل وتعزيز السرعة مع المساعدة في ضمان التزام المتطلبات بالمعايير والامتثال.

سمات المتطلبات
الشرط "الجيد" له خصائص معينة مثل:

  • محددة
  • قابلة للاختبار 
  • واضحة وموجزة
  • دقيقة
  • مفهومة
  • مجدية وواقعية
  • ضرورية

وينبغي أيضًا تقييم مجموعات المتطلبات وينبغي أن تكون متسقة وغير زائدة عن الحاجة.
مزايا إدارة المتطلبات

تتضمن بعض ميزات إدارة المتطلبات ما يلي:

  • انخفاض تكلفة التطوير عبر دورة الحياة
  • عيوب أقل 
  • تقليل المخاطر في المنتجات التي تركز على السلامة
  • تسليم أسرع
  • إعادة الاستخدام 
  • إمكانية التتبع 
  • المتطلبات المرتبطة بحالات الاختبار
  • إدارة التهيئة العالمية
من المسؤول عن إدارة المتطلبات؟

عادةً ما يكون مدير المنتجات مسؤولاً عن تنسيق المتطلبات وتحديدها. ومع ذلك، يمكن لأي طرف معني إنشاء المتطلبات، بما في ذلك العملاء والشركاء والمبيعات والدعم والإدارة والهندسة والعمليات وأعضاء فريق المنتجات. يعد التواصل المستمر أمرًا ضروريًا للتأكد من أن الفريق الهندسي يفهم الأولويات المتغيرة.
ميزات إدارة المتطلبات الرقمية

يمكّنك برنامج إدارة المتطلبات الهندسية من التقاط التغييرات التي تطرأ على المتطلبات وتتبعها وتحليلها وإدارتها في موقع آمن ومركزي ويمكن الوصول إليه. يعمل هذا النهج على تعزيز التعاون وزيادة الشفافية وإمكانية التتبع وتقليل إعادة العمل وتوسيع قابلية الاستخدام. يعمل الحل الرقمي أيضًا على تعزيز مرونة المشروع مع تسهيل الالتزام بالمعايير والحفاظ على الامتثال للوائح.

هناك العديد من الميزات لاستخدام إدارة المتطلبات الرقمية:

  • التعاون المباشر: العمل في الوقت الحقيقي، في أي مكان. يمكن لأعضاء فريقك مشاركة المعلومات داخل المستندات المختلفة وفيما بينها، بغض النظر عن موقعهم.
  • إعادة الاستخدام: استخدام نفس المتطلب في أماكن متعددة دون الحاجة إلى إعادة تعريفه. يمكنك إنشاء خطوط أساس لتحديد حالة المتطلب في الوقت الحقيقي لتقليل حدوث أخطاء المستخدم.
  • إمكانية التتبع: الاحتفاظ بسجل كامل للتغييرات التي تطرأ المتطلبات حتى تتمكن من الاستجابة بسرعة لعمليات التدقيق. يمكن لفريقك معرفة ما الذي تغير، ومن قام بالتغيير، ومتى حدث التغير.
  • الاتساق: نظّم المعلومات ذات الصلة بشكل منطقي وسهل الفهم لفريقك وللأطراف المعنية. يمكنك فرز المتطلبات حسب الأولوية، والمخاطر، والحالة، والفئة.
أفضل الممارسات لإدارة المتطلبات

تكون جودة منتجاتك بقدر جودة المتطلبات التي تدفعها. لكي يتمكن مهندسو الأنظمة من إدارة التعقيد المتزايد للمنتجات المتصلة، فإنهم بحاجة إلى رؤية أفضل للتغييرات، ومعارف أعمق للبيانات والأدوات المشتركة للتعاون العالمي.

 إمكانية تتبع المتطلبات

ربط العناصر الفردية بحالات الاختبار للحصول على رؤية كاملة للتغييرات التي تحدث في المتطلبات الهندسية أثناء حدوثها. التقاط جميع التعليقات التوضيحية وحفظها وتسهيل الوصول إليها.

 إدارة المتغيرات

إدارة عملية الإصدار والمتغيرات بالكامل رقميًا أثناء مراقبة تقدم النظام من خلال لوحة معلومات مشتركة. تخزين البيانات في موقع مركزي وتقديمها في شكل مستند.

 الامتثال الهندسي

ادمج معايير ولوائح الصناعة في متطلباتك لتحقيق الامتثال في وقت مبكر. إن بناء الامتثال في دورة الحياة الهندسية الشاملة يجعل تحقيق الامتثال أقل تعقيدًا.

 الإدارة الرشيقة

تبسيط العمليات الهندسية لتمكين التعاون العالمي وتحقيق مصدر واحد للحقيقة. بناء ثقة الفريق من خلال إظهار قيمة جهودهم في الوقت الحقيقي.

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كيف يمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة في إدارة المتطلبات؟

باستخدام الذكاء الاصطناعي ، يمكن للفرق الهندسية بسهولة الإبلاغ عن المتطلبات المكتوبة بشكل سيئ وغير المكتملة والغامضة مع تلقي التدريب في الوقت الفعلي حول كيفية تحسينها. ™IBM® watsonx.ai يسجل المتطلبات بناءً على مؤشرات الجودة ويقدم اقتراحات يمكن أن تجعلها أكثر وضوحًا واتساقًا واكتمالاً. من خلال إضافة الذكاء الاصطناعي إلى استراتيجية إدارة المتطلبات لديك، يمكنك تعزيز جودة متطلباتك مع تقليل الأخطاء والتكاليف.
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يمكن أن يساعد اكتشاف الأخطاء في المتطلبات في وقت مبكر من المشروع في تجنب إعادة العمل والتأخير المكلفين. من خلال غرس الذكاء الاصطناعي في مرحلة تطوير المتطلبات، يمكن للفرق اكتشاف مشكلات الجودة على الفور وتصحيحها قبل فوات الأوان.
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