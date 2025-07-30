ربط الخدمات المصغرة وتأمينها والتحكم فيها ومراقبتها على نطاق واسع.
تُعَد Istio تقنية مفتوحة تُتيح للمطورين ربط شبكات الخدمات المصغرة المختلفة وإدارتها وتأمينها بسهولة، بغض النظر عن المنصة أو المصدر أو المزوِّد. تُعَد Istio حاليًا من أسرع المشاريع مفتوحة المصدر نموًا استنادًا إلى عدد المساهمين على GitHub، وتكمن قوتها في مجتمعها. تفخر IBM بكونها من المؤسسين والمساهمين في مشروع Istio، وبدورها القيادي في مجموعات العمل التابعة له.
نقرة واحدة فقط تكفي لتشغيل مكونات Istio الأساسية وأدوات التتبُّع والمراقبة والتصوُّر.
تحدِّث IBM® Cloud جميع مكونات Istio وتُدير دورة حياة مكونات طبقة التحكم.
يعمل Istio بشكل مثالي مع IBM® Cloud Log Analysis وIBM® Cloud Monitoring.
يتوفر Istio على IBM Cloud Kubernetes Service كإضافة مُدارة يتم دمجها مباشرة مع مجموعة Kubernetes الخاصة بك. بنقرة واحدة، يتم نشر مثيل Istio مُعَدّ وجاهز للإنتاج على مجموعة IBM Cloud Kubernetes Service.
إعداد التطبيق ونشره؛ توسيع نطاق التطبيقات وتحديثها باستخدام خدمات IBM® Watson.
تعرَّف على كيفية عمل الطريقة ذات الـ 12عاملًا، والخدمات المصغرة، وIstio ضمن IBM Cloud Kubernetes Service.
ثبّت Istio إلى جانب الخدمات المصغّرة كتطبيق تجريبي (Guestbook)، وقم بنشره على مجموعة.
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