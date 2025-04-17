بالنسبة إلى العملاء الذين يسعون إلى إعادة هيكلة أو إعادة بناء منصاتهم، تقدم IBM Cloud مجموعة من الخدمات والحلول المتقدمة، مثل ®Red Hat® OpenShift وIBM Cloud Kubernetes Service وIBM Cloud Databases وخيارات التخزين والشبكات المتنوعة (الكتلة، والملفات، وتخزين الكائنات، والشبكة الافتراضية الخاصة، والبوابات، وموازنات التحميل). تُستكمل هذه الخدمات السحابية الأصلية بخدمة ®IBM Power Virtual Server وخدمات التشفير الرئيسية وإدارة دورة الحياة. تساعد كل خدمة على ضمان قدرة البنوك على تشغيل أنظمتها المصرفية الأساسية وتوسيع نطاقها بشكل آمن على السحابة.

من المميزات الرئيسية لحل Finacle on IBM Cloud التكامل السلس والمرونة والأداء المحسّن والأمان المعزز. تسمح هذه الإمكانات للبنوك بتوسيع نطاق العمليات بكفاءة مع إدارة التكاليف والحفاظ على أُطر عمل صارمة للأمان والامتثال.

بالنسبة إلى البنوك التي تعمل بالفعل بأنظمة Power المحلية المدعومة بحل Finacle، يوفر IBM Power Virtual Server حلاً مثاليًا "للنقل والتحويل"، ما يتيح النقل السلس لأحمال التشغيل المهمة إلى السحابة من دون الحاجة إلى إعادة بناء المنصة. يحافظ IBM Power Virtual Server على تكامل التطبيقات مع توفير مزايا السحابة وتقديم أداء وموثوقية الأنظمة المحلية نفسها على مستوى المؤسسة.