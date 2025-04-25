يعتمد نظام IBM LinuxONE 4 على معالج ®IBM® Telum حيث إنه يوفر تسريعًا للذكاء الاصطناعي، وأمانًا، وأداءً عاليًا لأعباء العمل ذات المهام الحساسة. ويأتي معالج Telum II ليخلفه، حيث يشكل أساس نظام IBM LinuxONE 5، فهو يعزز الأداء، وسعة الذاكرة، وقدرات الذكاء الاصطناعي. وصُممت هذه المعالجات لتحقيق قابلية التوسع، إذ تعمل على تحسين تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والمعاملات عبر صناعات مثل الخدمات المصرفية والمالية، والرعاية الصحية، بينما توفر السرعة، والموثوقية، وكفاءة استهلاك الطاقة.
يتميز معالج IBM Telum II بوحدة معالجة بيانات (DPU) مدمجة ذات زمن انتقال قصير لتسريع الإدخال/الإخراج، وتحسين الكفاءة، وتوفير الجيل التالي من تسريع الذكاء الاصطناعي على الشريحة. يضم 32 نواة موزعة على 4 عناقيد مترابطة و10 وحدات تخزين مؤقت من المستوى الثاني1، ما يعزز تماسك التخزين المؤقت والأداء. وقد زاد حجم ذاكرة التخزين المؤقت الافتراضية من المستوى الثالث والرابع بنسبة 40%2، لتصل إلى 360 ميجابايت و2.8 جيجابايت، ما يدعم معالجة أسرع للبيانات وقابلية توسع أكبر.
يُعَد معالج IBM Telum شريحة بتقنية 7 نانومتر مُصمَّمة لاستخلاص الرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي في أعباء عمل المعاملات عالية الحجم. إذ يحتوي على 8 أنوية تعمل بتردد يزيد عن 5 جيجاهرتز، وذاكرة مخبئية خاصة L2 بحجم 32 ميجابايت، وذاكرة مخبئية افتراضية L3 بحجم 256 ميجابايت مع ذاكرة مخبئية L4 بحجم 2 جيجابايت. مع وجود 1.5 ضعف من الذاكرة المخبئية لكل نواة مقارنةً بسابقه، يعزز Telum الأداء ويضمن أوقات استجابة سريعة للمعاملات المعقدة مع استدلال الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي.
يمكّن Telum من إجراء عمليات الذكاء الاصطناعي على الشريحة مباشرةً للكشف عن الغش وتحليل المخاطر في الوقت الفعلي. ويعزز Telum II قدرات الذكاء الاصطناعي على نظام IBM LinuxONE من خلال توفير 4 أضعاف قوة الحوسبة، ووحدة معالجة بيانات عالية السرعة، وتقنيات التعلم العميق، مما يتيح استخدام نماذج أكثر تعقيدًا ومعالجة أسرع.3
يوفر كِلا المعالجَين أمانًا متقدمًا، وتشفيرًا شاملاً وحوسبة سرية، في حين يقدِّم Telum II تشفيرًا محصنًا ضد الحوسبة الكمية مع تعزيزات إضافية واكتشاف التلاعب القائم على الأجهزة، ما يوفر مزيدًا من الأمان لأعباء العمل ذات المهام الحساسة.4
تم تصميم Telum لتحقيق الاستدامة، حيث يقلل من استهلاك الطاقة مع الحفاظ على الأداء. ويعمل Telum II على تحسين الكفاءة بشكل أكبر مع تقليل استهلاك الطاقة في النواة بنسبة تصل إلى 15%، ما يعزز العمليات دون التأثير في السرعة.5
تم تصميم Telum لتحقيق استمرارية تشغيل بنسبة 99.999999%، حيث يضمن التشغيل المستمر من خلال خاصية الشفاء الذاتي والتجاوز التلقائي للفشل. يعمل Telum II على تعزيز تكرار الأنظمة، ما يقلل من فترة التوقف في البيئات ذات المهام الحساسة.
يوفر Telum 8 أنوية مع 16 مسارًا لكل نواة لمعالجة البيانات بشكل متوازٍ بسرعة تصل إلى 5.5 جيجاهرتز. بينما يعمل Telum II على توسيع الذاكرة المؤقتة، ويقدم وحدة معالجة البيانات (DPU) لتسريع الإدخال والإخراج، ويقلل بشكل أكبر من زمن الانتقال للتطبيقات كثيفة البيانات.6
يأتي Telum متوافقًا مع السحابة الأصلية، ويدعم Kubernetes وRed Hat OpenShift وأبرز مزودي السحابة. بينما يعمل Telum II على توسيع إمكانيات التكامل وتحسين قابلية نقل أعباء العمل عبر البيئات الهجينة ومتعددة السحابة.7
معالج IBM Spyre Accelerator هو معالج تسريع PCIe Gen 5x بقدرة 75 وات مع ذاكرة LPDDR5 بسعة 128 جيجابايت، مُحسَّن للذكاء الاصطناعي التوليدي والنماذج اللغوية الكبيرة متعددة الوسائط.8 يحتوي على 32 نواة (+2) مع ذاكرة تخزين مؤقت بسعة 2 ميجابايت لكل نواة واستخدام للأنوية يزيد عن 55%، يتميز Spyre بإمكانية التوسع بسهولة عن طريق إضافة مزيد من البطاقات أو الأدراج، مما يتيح للمؤسسات تنفيذ عمليات استدلال معقدة للذكاء الاصطناعي بكفاءة عالية في مختلف تطبيقاتها.
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