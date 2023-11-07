يقول أكثر من 80% من الرؤساء التنفيذيين أن الاستثمارات في مجال الاستدامة ستؤدي إلى تحسين نتائج الأعمال في السنوات الخمس المقبلة.². ولكن في حين أن 86% من الشركات لديها استراتيجية الاستدامة الاستدامة، إلا أن 35% فقط من الشركات اتخذت إجراءات بشأن هذه الاستراتيجية.
يمكن أن يؤدي دمج Linux أحمال التشغيل على 5 أنظمة IBM LinuxONE Emperor 4 بدلاً من تشغيلها على X86 Server مقارنةً بالأنظمة الأخرى في ظروف مماثلة إلى تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 75%. كما تقلل المعلومات التكنولوجية أيضًا من المساحة بنسبة 50%، وتقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تزيد عن 850 طنًا من المقاييس سنويًا.
تعرف كيف يمكن أن يساعدك كل نموذج من نماذج LinuxONE في تحديد فرص تحقيق أكبر قدر من تخفيضات غازات الاحتباس الحراري.
يوفر نظام LinuxONE 10 مزايا رئيسية للاستدامة تتجاوز تلك التي يمكن تحقيقها مع منصات x86 التقليدية مع توفير موثوقية خادم المؤسسة و قابلية قابلية التوسعة.
انطلق في رحلة إرشادية نحو الاستدامة مع LinuxONE، بدءًا من تعلم المفاهيم الأساسية إلى توحيد التشغيل والإبلاغ عن استخدام الطاقة.
اكتشف كيف يمكن ل LinuxONE مساعدتك في تحقيق أهداف الاستدامة والأمان وقابلية التوسع.
تعرّف كيف يمكن أن تساعدك مراقبة مستوى التقسيم ®Power Monitoring، والتي يمكن أن تساعدك على تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بك من خلال IBMتاريخ طويل من الريادة في التصميم من أجل الاستدامة.
استخدمت شركة Phoenix Systems نظام LinuxONE من IBM لتقليل مساحة أرضية مركز البيانات بمقدار 8 أضعاف، مما قلل بشكل كبير من استهلاك الطاقة والصيانة.
تقوم مجموعة Boero بنشر IBM LinuxONE لتعزيز توفير التكاليف من خلال الدمج دون التضحية بالأداء أو الأمان أو الانفتاح أو الموثوقية.
يستخدم بنك البلاستيك IBM لينكسون في جهود تكنولوجيا المعلومات لتنظيف المحيطات ودعم المجتمعات الساحلية.
تستخدم تقنية Newlight التقنية الجديدة سلسلة الكتل التقنية على IBM لينكسون لتحقق عملية جديدة تحول غازات الاحتباس الحراري إلى مواد حيوية عالية الكفاءة.
IBM LinuxONE، كعنصر من عناصر IBM الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (المكدس الكامل) لحلول الحوسبة المستدامة, تم الاعتراف به من قبل مؤتمر الإنترنت العالمي كواحد من 13 حالة متميزة لعام 2023 تساهم في بناء فضاء إلكتروني أكثر استدامة وازدهارًا بشكل مشترك.5
حصلت مجموعة IBM LinuxONE على جائزة الجدارة في الممارسات البيئية وحوكمة الشركات في معايير EA المفتوحة من مجموعة APAC 2023 من The Open Group لتركيزها على التركيز على التكامل بين معايير الهندسة المعمارية المفتوحة والترويج لها بنشاط في مجال التكامل وتنفيذها في عمليةصنع القرار في الشركات إظهــــار الريادة في مجال الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة الرشيدة والحلول المبتكرة وممارسة معايير الشركات.6
تم اختيار IBM LinuxONE Emperor 4 من شركة IBM الفائز بجوائز "سيل" للمنتجات المستدامة لعام 2022 لتكريم المنتجات المبتكرة والمؤثرة التي "المصممة خصيصًا" لمستقبل مستدام.7
اكتشف كيف يقوم IBM LinuxONE 4 بتحويل الاستدامة إلى استراتيجية أعمال رابحة. حدد موعدًا لاجتماع لمدة 30 دقيقة بدون تكلفة مع أحد ممثلي IBM LinuxONE.
¹ IBM تُظهر الاختبارات الداخلية أنه عند تشغيل ®WebSphere و Db2 أحمال التشغيل IBM LinuxONE Emperor 4 تتطلب نوى أقل بـ 16 مرة من X86 Server المقارنة. إذا قمت بتوسيع نطاق هذا إلى حل كامل للمعلومات التكنولوجية فهذا يعني أنه عند تشغيل هذا أحمال التشغيل، فإن IBM LinuxONE Emperor 4 ماكس 125 سيقوم بعمل حوالي 2000 نواة من X86 Server المقارنة.
إخلاء المسؤولية: هذه دراسة داخلية IBM مصممة لتكرار استخدام عميل أحمال التشغيل النموذجي IBM في السوق. قد تختلف النتائج. استهدفت دراسة الدمج الأساسية المقارنة بين IBM لينكسون و X86 Server التالي: IBM LinuxONE Emperor 4 ماكس 125 يتكون النظام من ثلاثة أدراج CPC تحتوي على 125 وحدة معالج قابلة للتكوين (IFLs) ودرجَي إدخال/إخراج لدعم كل من الشبكة والتخزين الخارجي. نظام Lenovo ThinkSystem SR650 (2U) من لينوفو مع معالجين من الجيل الثاني من معالجات Intel® Xeon® Platinum 2.1 جيجاهرتز، 16 نواة لكل وحدة معالجة مركزية. كان لكل من الحلول المستندة إلى x86 و LinuxONE إمكانية الوصول إلى نفس مصفوفة التخزين. تتألف أحمال التشغيل من تطبيق للمعاملات يعمل على WebSphere Application Server و IBM Db2 يحاكي الوظائف المصرفية الأساسية عبر الإنترنت. تم استقراء النتائج الفعلية للاختبار الفعلي للاختبار المذكور أعلاه X86 Server باستخدام منهجية IDC QPI المقاييس و IBM التحجيم باستخدام الافتراضات التالية على بيئة معلوماتية نموذجية لعميل مصرفي باستخدام X86 Server. تحتوي بيئة المعلومات التكنولوجية للإنتاج على 16 X86 Server تعمل بمتوسط استخدام 50%. يوجد 48 X86 Server في بيئات المعلومات التكنولوجية غير الإنتاجية: التطوير (4 بيئات تطوير (4 بيئات تحتوي كل منها على خادمين اثنين، بإجمالي 8 خوادم)، وبيئة اختبار التطوير (4 خوادم)، وبيئة اختبار التكامل للنظام (8 خوادم)، وبيئة اختبار أداء النظام (16 خادماً)، وبيئة اختبار قبول المستخدم (4 خوادم)، وبيئة اختبار الإنتاج (8 خوادم). يبلغ متوسط الاستخدام النموذجي لوحدة المعالجة المركزية 7% في جميع البيئات غير الإنتاجية. ويتطلب حل LinuxONE Emperor 4 المكافئ لنظام LinuxONE Emperor 4 خادمًا واحدًا Max 125 يعمل بمتوسط استخدام بنسبة 85% في جميع بيئات المعلومات التكنولوجية المفصولة باستخدام LPAR التقنية.
² IBM معهد لقيمة الأعمال - "امتلك تأثيرك - مسارات عملية للتحول الاستدامة"
IBM معهد ³00 لقيمة الأعمال - "الاستدامة كمحفز للتحول"
⁴ دمج أعباء عمل Linux على 5 أنظمة IBM LinuxONE Emperor 4 بدلاً من تشغيلها على خوادم x86 مقارنةً بخوادم x86 في ظروف مماثلة يمكن أن يقلل من استهلاك الطاقة بنسبة 75%. كما تقلل تكنولوجيا المعلومات التكنولوجية من المساحة بنسبة 50%، وتقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تزيد عن 850 طنًا سنويًا.
تنويه: يتكون الطراز 3931 ماكس 125 من طراز ماكينات IBM من النوع 5 من طراز IBM 3931 Max 125 من ثلاثة أدراج CPC تحتوي على 125 نواة قابلة للتكوين (CPs أو zIIP أو IFLs) ودرجان للإدخال/الإخراج لدعم كل من الشبكة والتخزين الخارجي مقابل 192 نظام x86 بإجمالي 10364 نواة. IBM استند استهلاك الطاقة للماكينة من النوع 3931 ®3931 ® على أداة تقدير استهلاك الطاقة للماكينة IBM نوع الماكينة 3931 IBM ®Power Estimation لتكوين المذكرة. x86 ®استند استهلاك الطاقة على قيم طاقة x86 إلى قيم طاقة IDC QPI ®لشهر مارس 2022 لـ 7 طرازات خوادم Cascade Lake و5 طرازات خوادم Ice Lake، مع 32 إلى 112 نواة لكل خادم. جميع الخوادم المقارنة X86 Server كانت 2 أو 4 خوادم ذات مقبس. IBM Z و x86 تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على مدار الساعة على مدار الساعة مع الإنتاج وغير الإنتاج. وتفترض الوفورات نسبة فعالية استخدام الطاقة (PUE) ®تبلغ 1.57 لحساب الطاقة الإضافية ®لتبريد مركز البيانات. يستند PUE على مدة التشغيل معهد 2021 مركز البيانات العالمي (https://uptimeinstitute.com/about-ui/press-releases/uptime-institute-11th-annual-global-data-center-survey). مكافئ ثاني أكسيد الكربون والمكافئات الأخرى التي تستند إلى حاسبة وكالة حماية البيئة لغازات الدفيئة (https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator) استخدام المتوسطات المرجحة الوطنية الأمريكية. قد تختلف النتائج بناءً على الاستخدام والموقع الخاص بالعميل.
5 https://cn.wicinternet.org/2023-11/07/content_3695 0445.htm (الرابط موجود خارج ®IBM.com)
6 https://www.opengroup.org/the-open-group-apac-awards-2023 (الرابط موجود خارج ®IBM.com)
7 https://sealawards.com/sustainability-award-2022 (الرابط موجود خارج ®IBM.com)