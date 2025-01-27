يُعد النقل البحري أساس الخدمات اللوجستية، ويؤدي ميناء برشلونة الدور الرئيسي في جنوب البحر الأبيض المتوسط. ففي هذا الميناء، يعمل 38000 شخص يوميًا، ويتعاملون مع 71 مليون طن من البضائع و3.5 مليون حاوية و3.9 مليون مسافر سنويًا. وتُدار هذه المنظومة اللوجستية، التي تتكون من أكثر من 500 شركة عامة وخاصة، بأكملها من خلال ميناء برشلونة. وتعتمد سلاسة العمليات اليومية بالميناء ومصالح الأطراف المعنية فيه على البنية التحتية لتقنية المعلومات.

يجمع نظام مجتمع الموانئ (PORTIC) هذه الشركات بعضها ببعض، وهو بمثابة منصة إلكترونية لتبادل المعلومات تأسست منذ أكثر من 10 سنوات. كان ميناء برشلونة بحاجة إلى التعامل مع وتيرة العمل الحالية، بمزيد من الكفاءة والسلاسة وبتعزيز استدامة البنية التحتية لتقنية المعلومات القائمة على البرمجيات. كما كان لزامًا أن تكون أوقات التنفيذ سريعة وفعالة. ولكونه شركة عامة، أعلنت إدارة ميناء برشلونة عن بدء عملية تقديم العطاءات حتى تتمكن من إيجاد مورد يكون مسؤولاً عن تنفيذ هذا التحول، ما أدى إلى التعاون مع شركة SEIDOR، وهي من شركاء أعمال شركة IBM.