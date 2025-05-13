تقديم حماية رائدة في الصناعة مصممة لضمان عدم تمكن مسؤولي النظام أو مزودي الخدمات من الوصول إلى البيانات الحساسة أو التطبيقات المعبأة في حاويات أو حزم الحلول أو العبث بها. هذا أصبح ممكناً بفضل تقنية IBM Secure Execution for Linux®، التي توفر بيئة تنفيذ موثوقة قائمة على الأجهزة (TEE).