IBM Unified Key Orchestrator for Containers
إدارة مفاتيح التشفير المؤسسية المركزية لتبسيط تنسيق دورة حياتها
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تبسيط إدارة دورة حياة مفاتيح التشفير

يُتيح IBM Unified Key Orchestrator for Containers (UKO for Containers) للمؤسسات إدارة دورة حياة مفاتيح التشفير بالكامل بشكل مركزي عبر البيئات الهجينة ومتعددة السحب. صُمِّم UKO for Containers لتلبية الاحتياجات الحديثة للصناعات الخاضعة لتنظيمات صارمة مثل المالية والرعاية الصحية والقطاع الحكومي، فهو يوحِّد إدارة المفاتيح ضمن واجهة واحدة، ما يساعد على تطبيق السياسات، وتعزيز الرؤية، وتقليل التعقيد التشغيلي.
التنسيق الموحد للمفاتيح عبر المنصات

تنظيم دورة حياة المفاتيح من واجهة مركزية باستخدام نموذج ذهني مشترك - بغض النظر عن موقع مخزن المفاتيح أو مزوِّد السحابة.
إدارة مفاتيح التشفير على نطاق واسع في بيئات سحابية متعددة

نشر وإدارة مفاتيح التشفير عبر IBM Cloud و Microsoft Azure و AWS و Google Cloud باستخدام بنية UKO for Containers الجاهزة للعمل في بيئات سحابية متعددة.
النسخ الاحتياطي والاسترداد للمفاتيح بشكل مركزي

تقليل مخاطر فقدان المفاتيح من خلال مستودع نسخ احتياطي مركزي وآمن، واستعادة مكوناتها بنقرة واحدة.
امتثال أقوى وتحكم أفضل في الوصول

الاستفادة من حوكمة وصول قوية، وتدقيق تفصيلي، وواجهات برمجة تطبيقات جاهزة للتكامل لتلبية متطلبات السياسات الداخلية والمعايير التنظيمية.

المزايا

تنسيق موحد للمفاتيح

تنسيق دورة حياة المفاتيح بالكامل — بما في ذلك الإنشاء، والتخزين، والتوزيع، والتدوير، والإلغاء، والإتلاف — من خلال واجهة UKO for Containers الموحدة. يتم إنشاء المفاتيح باستخدام بطاقات التشفير IBM LinuxONE Crypto Express استنادًا إلى قوالب سياسات محددة مسبقًا.

 إدارة الخزائن، والقوالب، ومخازن المفاتيح، والمفاتيح المُدارة
واجهات برمجة التطبيقات RESTful الخارجية

ادمج UKO for Containers بسهولة مع سير العمل في شركتك من خلال واجهات برمجة التطبيقات RESTful الآمنة. أتمتة عمليات دورة حياة المفاتيح والتكامل بسهولة مع أنظمة الامتثال والتنسيق الحالية.

 إدارة مفاتيحك باستخدام واجهة برمجة تطبيقات إدارة المفاتيح
حوكمة الوصول

ضمان تحكم دقيق من خلال الوصول المعتمِد على الدور، وفصل الصلاحيات، وعزل الخزائن. تُسهم هذه الضوابط في تلبية متطلبات الأمان والامتثال على مستوى المؤسسات في أنظمة التشفير.

 قواعد مستخدم UKO for Containers
قابلية التدقيق

مراقبة عمليات إدارة المفاتيح في الوقت الفعلي. تلتقط سجلات التدقيق التفصيلية الأحداث عبر دورة حياة المفتاح، ما يدعم التقييمات الداخلية وعمليات التدقيق التنظيمي.

 تدقيق الأحداث في UKO for Containers

حالات الاستخدام

إدارة المفاتيح في بيئات السحابة المتعددة

توحيد إدارة المفاتيح عبر مزودي الخدمات السحابية المتعددين، بما في ذلك IBM Cloud و Azure و AWS و GCP. يوفر نموذج UKO for Containers الموحد الاتساق والأمان عبر جميع البيئات.
تشفير المفتاح المزدوج من Microsoft

دعم Microsoft 365 باستخدام تشفير المفتاح المزدوج، حيث يبقى أحد المفتاحَين تحت سيطرتك بينما يتم تخزين الآخر في Azure. ويضمن ذلك خصوصية بيانات أقوى وامتثالًا أفضل للتنظيمات.
إدارة المفاتيح في z/OS

يُتيح UKO for Containers التحكم المركزي في مفاتيح z/OS عبر UKO for z/OS. إدارة مجموعات البيانات ومواد المفاتيح على IBM Z و LinuxONE من منصة واحدة، ما يبسِّط تشفير البيئة الهجينة.
دمج التشفير مع ACSP

اربط UKO for Containers مع Advanced Crypto Service Provider ‏(ACSP) لتمكين التشفير عبر الشبكة. استفد من IBM LinuxONE HSMs لتوحيد عمليات التشفير وتعزيزها عبر بيئتك الموزعة.
التكامل مع IBM Security GKLM

تكامل مع IBM Security Guardium Key Lifecycle Manager من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs). استخدم UKO for Containers لإنشاء مفاتيح رئيسية على تشفير الأجهزة والتعامل مع التشفير وفك تشفير مفاتيح التخزين بأمان وعند الطلب.
اتخِذ الخطوة التالية

اكتشِف إدارة المفاتيح المركزية على مستوى المؤسسات لتبسيط تنسيق دورة حياة مفاتيح التشفير باستخدام IBM Unified Key Orchestrator for Containers.
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