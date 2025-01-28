IBM LinuxONE
استكشِف إمكانات خادم Linux للمهام الحساسة في سحابتك الهجينة.
ما هو LinuxONE؟
لوحات تخزين IBM LinuxONE 5 مفردة في قوس

إعادة تعريف الذكاء الاصطناعي والمرونة الإلكترونية

يُعَد IBM LinuxONE مجموعة من خوادم ®Linux من فئة المؤسسات، مدعومة بمعالج ®IBM ®Telum، والتي تجمع بين خبرة IBM في بناء الأنظمة ذات المهام الحساسة مع انفتاح نظام التشغيل Linux. يوفِّر IBM LinuxONE منصة مرنة إلكترونيًا، ومحسَّنة لتطبيقات السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي، والتي يمكنها أيضًا تقليل التكلفة الإجمالية للملكية من خلال دمج أعباء العمل.

 نظام IBM LinuxONE: تعزيز الأمان والأداء وكفاءة التكلفة

جديد! IBM LinuxONE Emperor 5

يوفِّر IBM LinuxONE Emperor 5 أعلى مستويات الأمان المؤسسي، والأداء، وقابلية التوسع لأعباء عمل Linux، بما في ذلك تطبيقات السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي. مدعوم بمعالج IBM Telum II الذي يحتوي على وحدات تسريع متعددة مدمجة على الشريحة تعمل بالذكاء الاصطناعي، يتضمن LinuxONE 5 أيضًا حاويات سرية، وتوفّرًا عاليًا، واستدلالًا بالذكاء الاصطناعي على البيانات المتوفّرة في موقع واحد.
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IBM LinuxONE 4

يُعَد IBM LinuxONE 4 مجموعة من خوادم المؤسسات المدعومة بمعالج IBM Telum الرائد. يوفِّر قدرات متقدمة تشمل مسرِّعات مدمجة للتشفير الشامل، وتقنيات مبتكرة للأمان الكمي، وكفاءة في استهلاك الطاقة.
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الفوائد
معارف في الوقت الفعلي

تعمل مسرِّعات الأجهزة المدمجة على تحسين أعباء عمل الذكاء الاصطناعي لتسريع استدلال النماذج.

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الأمن المحسّن

يساعد كلٌّ من التشفير المتقدم والحوسبة السرية على ضمان الحماية الشاملة لبيانات تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

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تحسين تقنية المعلومات

يُسهم التصميم الموفر للموارد في تحسين كفاءة الطاقة، وتقليل التكاليف التشغيلية والانبعاثات الكربونية.

 استكشف الاستدامة

دراسات حالة

تم تصميم LinuxONE لمساعدة الشركات على تلبية متطلبات أعباء العمل الحيوية.
تحويل موثوقية التطبيقات وأدائها

اكتشف كيف ساعد IBM LinuxONE وزارة المالية البلجيكية على تقليل الانقطاعات غير المتوقعة وتقديم خدمة موثوق بها لمعالجة الضرائب للمواطنين.

 اقرأ دراسة الحالة تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لديك

اقرأ كيف تمكَّن ميناء برشلونة من تعزيز أداء ومرونة أنظمته التقنية الأساسية باستخدام IBM LinuxONE وRed Hat OpenShift.

 اقرأ دراسة الحالة تسريع البحث العلمي

شاهِد مناقشة متعمقة مع Owain Kenway من مركز الحوسبة البحثية المتقدمة في كلية لندن الجامعية حول تسريع أعباء العمل في علوم الأحياء باستخدام IBM LinuxONE.

 شاهِد دراسة الحالة توفير الحوسبة السرية

قدِّم لعملائك مستوى جديدًا من أمن البيانات قيد الاستخدام من خلال بيئة تنفيذ موثوق بها على IBM LinuxONE.

 اقرأ دراسة الحالة

الموارد

Red Hat OpenShift Virtualization

استكشِف المعاينة التقنية لخدمة Red Hat OpenShift Virtualization المتاحة على IBM LinuxONE.
خدمة Unified Key Orchestrator for Containers

الحصول على أمان محسَّن على LinuxONE من خلال إدارة مركزية لمفاتيح التشفير مدعومة بالأجهزة لأعباء العمل القائمة على الحاويات.
IBM Synthetic Data Sets

تمكين الذكاء الاصطناعي والتحليلات الآمنة التي تحافظ على الخصوصية من خلال إنشاء بيانات واقعية دون كشف المعلومات الحساسة.
توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي على IBM LinuxONE باستخدام معالج Telum II

اكتشِف الجيل القادم من الحوسبة المؤسسية للذكاء الاصطناعي مع معالج IBM Telum II.
برمجيات معتمدة ومفتوحة المصدر

استكشِف قائمة بالتطبيقات مفتوحة المصدر والمعتمدة من IBM.
اتخِذ الخطوة التالية

تعرَّف على كيفية نقل التطبيقات والبيانات الحيوية بسرعة وأمان إلى السحابة الهجينة الخاصة بك. حدِّد موعدًا لاجتماع مجاني لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM LinuxONE.

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