المعايير المفتوحة والبرمجيات مفتوحة المصدر: شرح أساسي

ما الذي تعنيه المعايير المفتوحة بالضبط؟ ربما سمعت هذا المصطلح يُذكر كثيرًا، ولكن لماذا يهم ذلك في عملك؟ وما علاقة ذلك بالبرمجيات مفتوحة المصدر؟ وما الفرق بينهما؟

إليك مثالًا شائعًا. هل سبق لك أن لاحظت أن شبكة Wi-Fi تعمل بالطريقة نفسها مع أي جهاز توجيه أو هاتف أو كمبيوتر؟ نميل إلى اعتبار هذه الأنواع من المعايير أمرًا مفروغًا منه، لكنها تجلب فوائد كبيرة لحياتنا اليومية.

تخيل لو لم تكن هناك معايير مثل Wi-Fi. قد يكون لكل عمل شكله الخاص من التقنية اللاسلكية. إذا كان المقهى المفضل لديك يحتوي على جهاز توجيه من صنع الشركة "س"، وكنت تمتلك جهاز كمبيوتر من صنع الشركة "ص"، فقد تضطر إلى العثور على مقهى آخر للتحقق من بريدك الإلكتروني.

حتى لو كان لكل شركة شكل فعَّال من أشكال الإنترنت اللاسلكي، فإن الافتقار إلى المعايير سيجعل قابلية التشغيل البيني شبه مستحيلة. وسوف يعاني عملاء جميع الشركات.

هل تساءلت يومًا كيف تتوصل الشركات المتنافسة حول العالم إلى الاتفاق على تنسيق واحد لهذه الأمور؟

غالبًا ما تكون الإجابة هي المعايير المفتوحة.