ما هو WordPress؟

WordPress، الذي تم إطلاقه في عام 2003، هو اليوم منصة إدارة محتوى مفتوحة المصدر شائعة للغاية، تُستخدم لإنشاء مواقع الويب ومدونات الإنترنت وحتى التطبيقات. يستخدم حوالي 30% من الويب WordPress.
تقدم WordPress العديد من الفوائد المهمة لكل من منشئي المحتوى ومسؤولي تكنولوجيا المعلومات. على سبيل المثال، توفر درجة عالية من المرونة دون الحاجة إلى أعمال تصميم أو تطوير مكثفة. كما أنها سهلة الاستخدام والإدارة. والأهم من ذلك، تدعم WordPress سيناريوهات نشر مختلفة حتى تتمكن من دمج هذه المنصة في بيئتك وفقًا لتفضيلات البنية لديك.
هل تقوم ببناء موقع ويب أو موقع مدونة جديد؟ باستخدام WordPress، يمكنك البدء بسرعة مع التحكم في التكاليف والتعقيد:
غالبًا ما تكون الطلبات المتعلقة بإنشاء مواقع ويب جديدة عاجلة. يحتاج فريق التسويق في شركتك إلى إنشاء موقع مصغر جديد بسرعة لدعم إطلاق منتج يقترب موعده بسرعة. أو ربما يقرر المسؤولون التنفيذيون لديكم إنشاء موقع مدونة حتى يتمكنوا من نشر تدفق مستمر من محتوى الريادة الفكرية قبل مؤتمر قادم.
إن وظيفتك هي تحقيق ذلك على الفور. ولكن ما هو أفضل نهج لتقديم موقع جديد بسرعة مع التحكم في التكاليف وتقليل تعقيد الإدارة المستمرة؟
يمكنك البدء من الصفر، وتصميم وتطوير موقع جديد بالكامل باستخدام موظفين داخليين أو وكالة خارجية متخصصة في تصميم المواقع الإلكترونية. قد ينتج عن هذا النهج في النهاية موقع يبدو رائعًا ويوفر وظائف متقدمة. ولكن من المرجح أن تكون مهمة مكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً.
عند البدء، يمكن للموقع المخصص أن يمثل أيضًا أعباء إدارية كبيرة. قد تحتاج مجموعة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بك إلى مساعدة منشئي المحتوى في المهام الأساسية، مثل إضافة منشور مدونة، وتعديل الصفحات الحالية، ودمج محتوى الوسائط المتعددة، وضبط التنقل، وتحسين محركات البحث (SEO)، والمزيد. يمكن أن يؤدي دعم هذا النوع من العمليات بسرعة إلى استنزاف موارد تكنولوجيا المعلومات مع تقليل مرونة فرق المحتوى.
قد يكون اعتماد منصة بسيطة ومرنة لإدارة المحتوى حلًا أفضل.
هل أنت مستعد لبعض الاستكشاف العملي؟ لتعلم كيفية تنفيذ WordPress في بيئة مؤسسية، يمكنك تجربة هذا البرنامج التعليمي البسيط من IBM لنشر WordPress على خادم افتراضي قائم على LAMPباستخدام IBM Cloud Virtual Servers.
ربما تكون الميزة الأوضح لاستخدام WordPress لموقعك على الويب أو موقع مدونتك هي سهولة استخدام المنصة. يمكن لمنشئي المحتوى أن يتعلموا بسرعة كيفية تجميع الصفحات أو منشورات المدونة الجديدة وتحرير الصفحات أو المنشورات الموجودة. يمكنهم إضافة الصور أو الوسائط الأخرى، ودمج الروابط وغيرها، كل ذلك ببضع نقرات فقط. إذا اختاروا استخدام المحرر المرئي، فلن تكون هناك حاجة إلى HTML أو أي برمجة أخرى.
للمستخدمين الأكثر تقدمًا أو الأشخاص المكلفين بالإدارة اليومية، تسهّل واجهة WordPress إنجاز مهام متنوعة، بما في ذلك تبديل القوالب، والموافقة على تعليقات الزوار على مواقع المدونات، ومراجعة إحصائيات الموقع. إذا قمت بتضمين المزيد من المكونات الإضافية، يمكن للمستخدمين الضبط الدقيق لمحتوى تحسين محركات البحث وتشغيل تحليلات أكثر تفصيلاً من داخل الواجهة الواحدة نفسها.
توفر WordPress خيارات شاملة لتعديل كل من شكل ومظهر ووظائف الموقع. يمكن للمجموعة التجارية الطالبة الاختيار من بين آلاف من سمات التصميم.
السمات هي مجلدات قابلة للتنزيل تحتوي على جميع ملفات PHP وأوراق الأنماط والملفات الأخرى التي تحتاجها للبدء. يمكن أن تساعدك هذه التصميمات النموذجية بشكل كبير في تسريع إنشاء أي شيء من موقع مدونة بسيط إلى موقع تجارة إلكترونية كامل. العديد من السمات مجانية ولكن بعضها يقدم إصدارًا مدفوعًا بقدرات أكثر شمولًا.
تتمتع WordPress أيضًا بنظام بنائي ضخم للمكونات الإضافية. يمكنك تحديد المكونات الإضافية وتثبيتها بسهولة لتحسين وظائف موقع WordPress الخاص بك. يمكن أن تساعدك المكونات الإضافية في دمج نموذج اتصال، وأتمتة إعداد الصور المصغرة، وتحسين محركات البحث (SEO)، وتعزيز الأمان، وإنشاء تقارير شاملة للموقع وغير ذلك الكثير. مثل السمات، العديد من المكونات الإضافية مجانية مع خيارات متميزة مدفوعة.
يمكن للمطورين تخصيص WordPress بشكل أكبر بعدة طرق. على سبيل المثال، بينما يمكن لمنشئي المحتوى اختيار تجنب استخدام أي HTML لإنشاء صفحات جديدة ، يمكن لأي شخص لديه مهارات برمجة HTML إجراء تغييرات HTML على الصفحات والمنشورات بسهولة من علامة تبويب داخل واجهة المسؤول الرئيسية. يمكنك أيضًا تخصيص القوالب عن طريق تعديل ملفات ورقة الأنماط المتتالية. لتنفيذ وظائف جديدة، يمكنك إنشاء المكونات الإضافية الخاصة بك أو استخدام الخطافات المخصصة وعمليات الاستدعاء مع الوظائف الموجودة.
على الرغم من أنه ربما لا يجب عليك تحرير ملفات تطبيق WordPress الأساسية، إلا أن هناك أيضا ملفات PHP يمكنك تعديلها. على سبيل المثال، يمكنك تغيير ملفات التكوين والوظائف لتغيير سلوك WordPress.
تقوم العديد من الشركات الصغيرة والأفراد الذين يستخدمون WordPress بتثبيت المنصة من خلال مزود خدمات استضافة الويب الخاص بهم. إذا كان مزوِّدك يدعم الإصدارات الحديثة من PHP و MySQL بالإضافة إلى HTTPS، يمكنك تشغيل WordPress على موقع المضيف هذا.
ومع ذلك، إذا قررت تثبيت WordPress في بيئة مؤسستك، فلديك خيارات. على سبيل المثال، يمكنك تثبيت WordPress على خادم افتراضي قائم على LAMP. LAMP، وهو اختصار لـ Linux ® و Apache و MySQL و PHP، هي تقنية راسخة تُستخدم غالبًا لبناء مواقع الويب الديناميكية. تمكّن تثبيت WordPress على خادم افتراضي قائم على LAMP من تسريع عملية النشر والحفاظ على أمان محكم.
يمكن أن يؤدي تشغيل WordPress على خادم افتراضي قائم على LAMP في السحابة إلى التخلص من الحاجة إلى إدارة الخادم الفعلي و مراقب الأجهزة الافتراضية (Hypervisor) والمضيفين. ومع ذلك، لا يزال يتعين على المسؤولين توسيع نطاق البيئة مع تغير المتطلبات. على سبيل المثال، قد يحتاج المسؤول إلى تكرار ونشر خوادم افتراضية جديدة للتعامل مع النمو.
خيار آخر هو تثبيت WordPress في حاوية باستخدام نظام تنسيق الحاويات مثل Kubernetes. تمكّنك الحاوية من تجميع التطبيق وجميع تبعياته بحيث يمكنك نقل التطبيق بسلاسة بين البيئات. على عكس الأجهزة الافتراضية، لا تتضمن الحاويات نظام تشغيل ضيف. ونتيجة لذلك، فهي خفيفة الوزن ومحمولة وفعالة. يمكن أن يسهِّل عليك استخدام حاوية لـ WordPress نقل تثبيت WordPress إلى السحابة في مرحلة ما في المستقبل.
كما تعمل الأتمتة على تبسيط عملية نشر التطبيقات المعبأة في حاويات وتوسيع نطاقها وإدارتها. عند زيادة استخدام الحجيرات التي تضم حاوية WordPress الخاصة بك، يقوم Kubernetes تلقائيًا بتدوير النسخ المتماثلة لمشاركة الأحمال. من الأسهل توسيع نطاق الموارد في Kubernetes بدلاً من تكرار الخادم الافتراضي لاستيعاب النمو. يمكن لـ Kubernetes أيضًا حماية موقعك من فترات التعطل، وبدء تشغيل حاوية WordPress أخرى تلقائيًا إذا تعطل خادم يحتوي على حاوية WordPress الخاصة بك.
تعرف على كيفية استضافة WordPress من IBM Cloud Kubernetes Service.
ماذا تحتاج لتثبيت WordPress في بيئتك؟ بالإضافة إلى عناصر LAMP، أو Kubernetes أو أي تقنيات منصة أخرى تختارها، تحتاج فقط إلى الوصول إلى خادم الويب الخاص بك، والقدرة على إنشاء MySQL، ومحرر نصوص، وعميل FTP، ومتصفح ويب.
عند تثبيت WordPress في بيئتك، تكون إدارة التطبيق نفسه بسيطة نسبيًا. يمكن بشكل عام التعامل مع المهام المتعلقة بالتصميم والمحتوى، مثل إضافة صفحات جديدة وتغيير السمات والإشراف على التعليقات من زوار الموقع، بشكل عام من قِبل فرق إنشاء المحتوى.
قد ترغب في تكليف مسؤول تكنولوجيا المعلومات بمهمة تحديث البرامج، بما في ذلك تطبيق WordPress الأساسي، وأي سمات ومكونات إضافية تستخدمها. الشعبية الهائلة التي تتمتع بها WordPress للمدونات والمواقع الإلكترونية جعلت هذه المنصة مفتوحة المصدر هدفًا للقراصنة. يعد تحديث التطبيق والسمات والمكونات الإضافية أمرًا حيويًا لتقليل الثغرات الأمنية والحماية من التهديدات المتطورة.
تُعد WordPress من بين أكثر منصات إدارة المحتوى شيوعًا وأبسطها لإنشاء مواقع المدونات والمواقع الإلكترونية. في كثير من الأحيان، قد تكون الخيار الأمثل لنشر موقع جديد بسرعة وبتكلفة زهيدة، مما يوفر للمستخدمين طريقة أسهل لتعديل وإدارة الموقع مع التحكم في التعقيد الإداري لتكنولوجيا المعلومات.
WordPress ليست منصة إدارة المحتوى الوحيدة للمواقع الإلكترونية ومواقع المدونات. Drupal، على سبيل المثال، هو بديل يمكن أن يقدم وظائف أكثر تقدمًا، على الرغم من أنه يضيف بعض التعقيد.
تعرف على المزيد حول Drupal مقابل WordPress.
هل أنت مستعد لبعض الاستكشاف العملي؟ لتعلم كيفية تنفيذ WordPress في بيئة مؤسسية، تقدم IBM برنامج تعليمي بسيط لتنفيذ WordPress على خادم افتراضي قائم على LAMP باستخدام IBM Cloud Virtual Servers.
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