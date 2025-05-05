تدعم خدمات Db2 وDb2 Warehouse المُدارة من IBM أعباء العمل ذات المهام الحساسة على IBM Cloud وAWS، ونحن متحمسون لتوفير هذه الخدمات الآن على Azure. خدماتنا المُدارة مبنية بالكامل على تقنيات سحابية أصلية، ما يساعد العملاء على الاستفادة سريعًا من مزايا السحابة أثناء عملية التحديث.

توفِّر IBM Db2 SaaS إمكانية التوسع المستقل في الحوسبة والتخزين، والتوافر العالي مع عُقَد متعددة تدعم تطبيقات العملاء، والمتانة من خلال النسخ الاحتياطي الآلي والاسترداد في الوقت المناسب. يمكن للعملاء الذين ينتقلون إلى السحابة باستخدام Db2 الاستفادة من:

التوسع الدقيق: إمكانية التوسع المستقل والمرن للحوسبة والتخزين، مع تفعيل زيادة تلقائية للحدود لضمان توفُّر التخزين بشكل مستمر للعملاء.

الضبط الدقيق للأداء: عمليات الإدخال/الإخراج لكل ثانية (IOPS) وتوسيع نطاق التخزين بناءً على الإنتاجية، ما يجعل من السهل زيادة أداء وحدات التخزين الحالية.

التوافر العالي: التبديل من عقدة واحدة إلى تكوين التوافر العالي بسهولة، مع دعم عقدتَين موزعتَين على منطقتَي توافر.

المتانة: النسخ الاحتياطي والاستعادة باستخدام لقطات دورية متجددة لمدة 14 يومًا ونسخ احتياطي كامل أسبوعي لقاعدة بيانات Db2 مع خيار نسخ غير محدود إلى Azure Blob Storage.

يُعَد IBM Db2 Warehouse SaaS مستودع بيانات سحابيًا عالي الأداء ومرنًا، قادرًا على تخزين بيتابايتات من البيانات، ويدعم الإدخال في الوقت الفعلي ومحسِّن استعلامات مدعومًا بالذكاء الاصطناعي لتسريع النتائج. يمكن للعملاء تحديث تحليلاتهم في السحابة باستخدام:

قابلية التوسع الهائل: تحقيق نطاق متعدد البيتابايتات بالاستفادة من بنية MPP والتخزين المؤقت المحلي وتحسين الاستعلام القائم على الذكاء الاصطناعي لتسريع الأداء.

مستويات التخزين: دعم حل تخزين الكتل عالي الأداء والتخزين التلقائي، مع دعم Azure Blob قريبًا لتحقيق وفورات إضافية.

البيانات المفتوحة: الاستعلام عن عدة تنسيقات مفتوحة للجداول والبيانات -مثل Iceberg وParquet وORC وCSV وغيرها- مع الاستفادة من موارد المعالجة المخصصة مسبقًا للمستودع.

تكامل مستودع بحيرة البيانات: مشاركة فهارس البيانات مع خدمة مستودع بحيرة البيانات في watsonx.data لدمج بيانات Db2 في مسارات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

عند تقديم هذه الخدمات على منصة Azure، نبدأ أولًا بإطلاق خدمة مُدارة مشتركة -أو نموذج "أحضِر سحابتك الخاصة" (BYOC)- حيث يتم نشر قاعدة البيانات مباشرةً داخل البيئة السحابية الخاصة الافتراضية (VPC) للعميل على Azure. يوفر نموذج النشر هذا إطار العمل التكاملي القوي الذي يتوافق بسلاسة مع البيئة السحابية الحالية للعميل. سيتمكن عملاؤنا الآن من الاستفادة من المزايا التالية مع الاحتفاظ ببياناتهم داخل بيئتهم الخاصة:

ضوابط الامتثال: يُتيح نموذج BYOC للعملاء تشغيل مثيل قاعدة البيانات داخل الشبكة السحابية الخاصة (VPC) بحسابهم السحابي، ما يمنحهم تحكمًا يُلبي أشد المتطلبات صرامة.

الأمان والمراقبة: يُتيح نموذج BYOC إمكانية المراقبة والتدقيق الدقيق، بما في ذلك عناصر التحكم على مستوى الشبكة التي توفِّر رؤية وتحكمًا لا مثيل لهما.

الموقع المشترك للبيانات: يُتيح نموذج BYOC تمركز مصادر بيانات العميل داخل سحابته الافتراضية الخاصة (VPC) أو حساب Azure الخاص به، ما يضمن اتصالًا سلسًا بالموارد والتطبيقات.