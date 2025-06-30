الإعلان عن الإتاحة العامة لخدمة IBM Db2 Bring Your Own Cloud على Azure

تم بناء خدمتنا المُدارة من الأساس لتضمين تقنيات سحابية أصلية، ما يساعد العملاء على الاستفادة بسرعة من مزايا السحابة عند تحديث أنظمتهم. توفِّر خدمة IBM Db2 SaaS على Azure، مثل AWS وIBM Cloud، إمكانية التوسع المستقل للمعالجة والتخزين، وتضمن التوافر العالي من خلال عدة عُقَد تدعم تطبيقات العملاء، بالإضافة إلى المتانة عبر النسخ الاحتياطي المؤتمت واستعادة البيانات لنقطة زمنية محددة.

يمكن للعملاء الذين ينتقلون إلى VPC على Azure باستخدام Db2 الاستفادة من هذه الميزات الرئيسية:

إمكانية توسيع حجم المثيل حتى 256 تيرابيبايت للتخزين و128 وحدة معالجة افتراضية (vCPU) للمعالجة. التوسع المستقل السلس للحوسبة والتخزين تضمن الزيادة التلقائية للتخزين عدم نفاد مساحة التخزين لدى عملائنا توسيع التخزين بناءً على عدد عمليات الإدخال/الإخراج في الثانية (IOPS) ومعدل النقل، ما يسهِّل زيادة أداء وحدات التخزين الحالية. توفُّر عالٍ مع عقدتين متاحتين موزعتين عبر منطقتي توافر. التحويل بسهولة من عقدة واحدة إلى تكوين عالي التوافر. النسخ الاحتياطي/الاستعادة مع لقطات يومية متجددة لمدة 14 يومًا ونسخ كامل أسبوعي لـ Db2، مع خيار النسخ الاحتياطي غير المحدود إلى تخزين Azure Blob (الكائن الثنائي الكبير). دعم الاتصال العام/الخاص على Azure ضمن شبكة افتراضية (VNET) للعميل.

نخطط أيضًا لإصدار بعض الميزات الإضافية بعد فترة وجيزة من التوفر العام. ويشمل ذلك ما يلي: