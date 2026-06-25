IBM Db2 12.1.5 متوفر الآن: نقل الذكاء الاصطناعي إلى المكان الذي توجد فيه بياناتك الحيوية بالفعل

Db2 12.1.5 يتضمن الآن GSKit 9، مما يرفع معيار الامتثال إلى FIPS 140-3، مما يضمن تلبية الوحدات التشفيرية لمتطلبات الأمان الكمومي الصارمة. يقدم GSKit 9 دعمًا كاملاً لآليات تغليف المفاتيح الحديثة، حيث يدعم استخدام كل من الخوارزميات الكلاسيكية والخوارزميات الآمنة من التهديدات الكمومية لحماية بياناتك من التهديدات المباشرة وتعزيز الحماية ضد المخاطر الكمومية المستقبلية.

تتضمن تحسينات الأمان واجهة جديدة باسم ADMIN_GET_TLS_CERT لاسترجاع معلومات سلسلة شهادات TLS من جانب الخادم بسهولة باستخدام استعلام SQL. يمكن للمستخدمين مراقبة شهادات الخادم بسهولة من حيث تاريخ انتهاء صلاحيتها وصيانتها، وذلك لضمان استمرارهم في الاتصال بالخادم دون انقطاع. تماشيًا مع أفضل الممارسات الأمنية الحديثة ومتطلبات الامتثال، تتيح ميزة استرداد المفاتيح عبر الإنترنت تحديث مفاتيح التحقق من صحة توقيعات JWT (JSON Web Token) دون توقف قاعدة البيانات، مما يقلل من الجهد الذي يبذله المستخدم لإدارة مخزن المفاتيح المحلي. تم توسيع أذونات الملفات المقيدة لتشمل إعدادات "قابل للقراءة للجميع" و"قابل للتنفيذ للجميع" في ملفات Db2، مما يمنح مسؤولي قواعد البيانات تحكماً أكبر في الوصول إلى الملفات. عند تسجيل تفاصيل خادم وقاعدة بيانات Db2 في LDAP، أصبح بإمكان المستخدمين الآن تحديد مسارات العميل لملفات قاعدة البيانات الأساسية وملفات التخزين المؤقت، مما يؤدي إلى تبسيط عملية إعداد العميل.

تساعد هذه القدرات المؤسسات على تلبية متطلبات الامتثال المتطورة مع تقليل العبء الإداري.