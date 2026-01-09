تجمع ميزة IBM Db2 Advanced Recovery Feature ثلاث أدوات من Db2 لدعم النسخ الاحتياطي المتقدم لقواعد البيانات والاسترداد واستخراج البيانات، وهي: Db2 Merge Backup for Linux, UNIX and Windows، وDb2 Recovery Expert for Linux, UNIX and Windows، وIBM InfoSphere® Optim™ High Performance Unload for Db2 for Linux, UNIX and Windows. تساعد هذه الأدوات على تحسين توافر البيانات وتخفيف المخاطر وتسريع المهام الإدارية الحيوية. يمكن شراء Db2 Advanced Recovery Feature بشكل مستقل واستخدامها مع إصدارات Db2 المختلفة.