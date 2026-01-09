تجمع ثلاث أدوات من Db2 لدعم النسخ الاحتياطي المتقدم لقواعد البيانات والاسترداد واستخراج البيانات
تجمع ميزة IBM Db2 Advanced Recovery Feature ثلاث أدوات من Db2 لدعم النسخ الاحتياطي المتقدم لقواعد البيانات والاسترداد واستخراج البيانات، وهي: Db2 Merge Backup for Linux, UNIX and Windows، وDb2 Recovery Expert for Linux, UNIX and Windows، وIBM InfoSphere® Optim™ High Performance Unload for Db2 for Linux, UNIX and Windows. تساعد هذه الأدوات على تحسين توافر البيانات وتخفيف المخاطر وتسريع المهام الإدارية الحيوية. يمكن شراء Db2 Advanced Recovery Feature بشكل مستقل واستخدامها مع إصدارات Db2 المختلفة.
تُقصّر أوقات الاسترداد وتُحسّن سرعة عمليات النسخ الاحتياطي وكفاءتها.
توفّر النسخ الاحتياطي والاسترداد ذاتي الإدارة، بماي يسهم في حماية البيانات بالة الأهمية لتشغيل أعمالك.
تحدّ من تأثير ذلك على بيئة الإنتاج عبر تصدير البيانات واستخراجها وإعادة تقسيمها بسرعة على مستوى المؤسسة.
تُقصّر IBM Db2 Merge Backup for Linux, UNIX, and Windows أوقات الاسترداد وتُحسّن سرعة عمليات النسخ الاحتياطي وكفاءتها.
IBM Db2 Recovery Expert for Linux UNIX and Windows يوفر النسخ الاحتياطي والاسترداد ذاتيا لمساعدة في حماية البيانات بالغة الأهمية التي تشغل أعمالك.
يُعد InfoSphere Optim High Performance Unload for Db2 for Linux, UNIX and Windows حلاً عالي السرعة لتصدير البيانات واستخراجها وإعادة تقسيمها في Db2.