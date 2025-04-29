29 أبريل 2025
المطورون ومهندسو موثوقية المواقع (SREs) يعانون من ضغط كبير. فمع انشغالهم بالصيانة وإدارة البنية التحتية، يبقى القليل من الوقت للتركيز على الابتكار. لهذا السبب نحن متحمسون لتقديم IBM EASeJ، وهي خدمة مُدارة بالكامل تساعدك على بناء ونشر وتشغيل تطبيقات Java المؤسسية في السحابة بسهولة.
المشكلة الأولى: تُعَد صيانة بنية تحتية حديثة لتوصيل التطبيقات أمرًا صعبًا وتستغرق وقتًا طويلًا.
تتطلب الممارسات الحديثة للتوصيل تقنيات ومهارات جديدة. غالبًا ما يجد المطورون ومهندسو موثوقية المواقع (SREs) أنفسهم غارقين في مهام تشغيلية معقدة وإدارة سلسلة الأدوات.
المشكلة الثانية: التطبيقات القديمة قد تتعرض لثغرات أمنية، وهذا يكلِّف كثيرًا.
تنتشر تطبيقات Java القديمة في كل مكان، ودون صيانة مناسبة، قد تعرِّض المؤسسات لمخاطر أمنية وعدم كفاءة مكلفة. يخصِّص المهندسون ثلث وقتهم تقريبًا (33%) لإدارة الدين التقني، ما يسبِّب تراجعًا في الإنتاجية وارتفاعًا في النفقات التشغيلية. وهذا يعادل ما يقرب من 34,887 دولارًا أمريكيًا سنويًا لكل مهندس يتم إنفاقه على إدارة الديون التقنية.
تؤدي أوجه القصور هذه إلى إبطاء الابتكار وزيادة المخاطر ومنع الفرق من التركيز على العمل عالي التأثير. تحتاج الشركات إلى التحديث للتحرر، ولكن التجربة تُظهر أن التحديث صعب، حيث يستغرق ترحيل تطبيق واحد دون الأتمتة 700 ساعة في المتوسط.
الحل: IBM EASeJ
تم تصميم EASeJ لتحسين دورة حياة تطبيقات جافا بالكامل - سواء أكنت تبني تطبيقات جديدة على السحابة الأصلية أو تحافظ على أعباء العمل الحالية. ومن خلال تجربة تسليم التطبيقات المُدارة بالكامل ودعم الممارسات الحديثة مثل GitOps وCI/CD، يُتيح EASeJ للفرق بناء ونشر وتشغيل تطبيقات Java بسرعة وعلى نطاق واسع.
تتضمن EASeJ أدوات متقدمة لتسريع تحديث التطبيقات (AMA) لتحديث تطبيقات Java المؤسسية وتبعياتها الخاصة بالرسائل وقواعد البيانات.
نحن نرى نتائج حقيقية. يقول مهندس أنظمة في شركة سيارات أمريكية كبيرة: "العمل مع IBM على إثبات مفهوم خدمة التطبيقات المؤسسية لـ Java كان نقطة تحول حاسمة". "لقد ساعدت أداة تسريع تحديث التطبيقات على تخطيط الترحيل لدينا، وبعد تقييم ممتلكاتنا، أصبح واضحًا أن معظم تطبيقاتنا جاهزة للترحيل بسلاسة. لقد أوضحت هذه الرؤية خطواتنا التالية، ما سمح لي بقيادة فريقي بثقة إلى استراتيجية Java فعَّالة من حيث التكلفة مع EASeJ".
تُعَد EASeJ جزءًا من مجموعة JSphere الأوسع لـ Java، والتي تقدِّم خيارات مرنة تتناسب مع أهداف فريقك ونموذج التشغيل الخاص به. إذا كنت تسعى لتقليل النفقات التشغيلية وتسريع عملية التسليم، فإن EASeJ توفِّر تجربة مُدارة بالكامل - تتكفل IBM بالبنية التحتية والبرمجيات الوسيطة، ليتمكن فريقك من التركيز على بناء وتسليم التطبيقات.
بالنسبة إلى المؤسسات التي تفضِّل إدارة بيئاتها بنفسها، تقدِّم IBM Enterprise Application Runtimes (EAR) حلًا مرنًا وجاهزًا للمؤسسات يدعم تطوير Java الجديد والتحديث - سواءٌ على الخوادم المحلية أو في السحابة. يتضمن أدوات مثل IBM Modernized Runtime Extension for Java (MoRE)، التي تمكِّن الفِرَق من تشغيل أعباء عمل Java 8 وJava 17 ضمن نموذج تشغيلي موحد، مع الاستمرار في استخدام عمليات IBM WebSphere الحالية لديهم.
سواءٌ اخترت EASeJ لبساطته المُدارة أو EAR للتحكم المخصص، فإن مجموعة JSphere تدعم رحلة تحديثك وفقًا لشروطك.
تجمع IBM بين خبرة عقود في Java للمؤسسات وابتكارات متعمقة في الحوسبة السحابية. بفضل شبكة عالمية من مراكز التحديث والاستثمار المستمر في الأتمتة والذكاء الاصطناعي، توفِّر IBM الحجم والمرونة الموثوق بهما اللتَين تحتاجهما الفِرَق الحديثة للتحرك بسرعة والحفاظ على الأمان.
هل أنت مستعد لتحديث تطبيقات Java الخاصة بك بسهولة؟