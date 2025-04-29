المشكلة الأولى: تُعَد صيانة بنية تحتية حديثة لتوصيل التطبيقات أمرًا صعبًا وتستغرق وقتًا طويلًا.

تتطلب الممارسات الحديثة للتوصيل تقنيات ومهارات جديدة. غالبًا ما يجد المطورون ومهندسو موثوقية المواقع (SREs) أنفسهم غارقين في مهام تشغيلية معقدة وإدارة سلسلة الأدوات.

يقضي المطورون فقط 16% من وقتهم في كتابة التعليمات البرمجية. والجزء الأكبر من وقتهم يذهب إلى مهام التشغيل والدعم.

في كتابة التعليمات البرمجية. والجزء الأكبر من وقتهم يذهب إلى مهام التشغيل والدعم. تقضي 86% من فرق العمليات أكثر من ربع وقتهم في صيانة سلاسل الأدوات.

المشكلة الثانية: التطبيقات القديمة قد تتعرض لثغرات أمنية، وهذا يكلِّف كثيرًا.

تنتشر تطبيقات Java القديمة في كل مكان، ودون صيانة مناسبة، قد تعرِّض المؤسسات لمخاطر أمنية وعدم كفاءة مكلفة. يخصِّص المهندسون ثلث وقتهم تقريبًا (33%) لإدارة الدين التقني، ما يسبِّب تراجعًا في الإنتاجية وارتفاعًا في النفقات التشغيلية. وهذا يعادل ما يقرب من 34,887 دولارًا أمريكيًا سنويًا لكل مهندس يتم إنفاقه على إدارة الديون التقنية.

تؤدي أوجه القصور هذه إلى إبطاء الابتكار وزيادة المخاطر ومنع الفرق من التركيز على العمل عالي التأثير. تحتاج الشركات إلى التحديث للتحرر، ولكن التجربة تُظهر أن التحديث صعب، حيث يستغرق ترحيل تطبيق واحد دون الأتمتة 700 ساعة في المتوسط.

الحل: IBM EASeJ

تم تصميم EASeJ لتحسين دورة حياة تطبيقات جافا بالكامل - سواء أكنت تبني تطبيقات جديدة على السحابة الأصلية أو تحافظ على أعباء العمل الحالية. ومن خلال تجربة تسليم التطبيقات المُدارة بالكامل ودعم الممارسات الحديثة مثل GitOps وCI/CD، يُتيح EASeJ للفرق بناء ونشر وتشغيل تطبيقات Java بسرعة وعلى نطاق واسع.

تقليل النفقات التشغيلية الزائدة عن طريق تفريغ البنية التحتية وإدارة البرامج الوسيطة.

تبسيط التسليم باستخدام مسارات CI/CD الجاهزة والمُدارة.

تعزيز الإنتاجية من خلال التطوير المدعوم بالذكاء الاصطناعي عبر watsonx Code Assistant‏ (wCA) (يُشترى بشكل منفصل).

ضمان توافر وموثوقية عالية بنسبة تصل إلى 99.95% بموجب اتفاقية مستوى الخدمة عبر ثلاثة نطاقات توفُّر سحابية.

توسيع النطاق ديناميكيًا لتلبية متطلبات أعباء العمل دون الحاجة إلى توفير البنية التحتية مسبقًا.

تقليل الاعتماد على أدوات المحاكاة الافتراضية الباهظة الثمن. تسهِّل EASeJ الانتقال بعيدًا عن المنصات القديمة دون الحاجة لتعلُّم Kubernetes أو OpenShift أو غيرها من التقنيات المعقدة.

تتضمن EASeJ أدوات متقدمة لتسريع تحديث التطبيقات (AMA) لتحديث تطبيقات Java المؤسسية وتبعياتها الخاصة بالرسائل وقواعد البيانات.

اكتشِف بسهولة تطبيقات Java المحلية لديك وتبعيات المراسلة وقواعد البيانات الخاصة بها لإزالة التخمين من تخطيط الترحيل.

تقدِّم خدمتا IBM MQ كخدمة وIBM Db2 كخدمة إضافات قوية للفرق التي تسعى إلى تحديث تطبيقاتها وتبعياتها إلى حل مُدار بالكامل.

تسريع تخطيط الترحيل بأكثر من 99% باستخدام أداة تسريع تحديث التطبيقات (AMA).

تعزيز إنتاجية التحديث من خلال التطوير المدعوم بالذكاء الاصطناعي عبر watsonx Code Assistant‏ (wCA) (يُشترى بشكل منفصل).

نحن نرى نتائج حقيقية. يقول مهندس أنظمة في شركة سيارات أمريكية كبيرة: "العمل مع IBM على إثبات مفهوم خدمة التطبيقات المؤسسية لـ Java كان نقطة تحول حاسمة". "لقد ساعدت أداة تسريع تحديث التطبيقات على تخطيط الترحيل لدينا، وبعد تقييم ممتلكاتنا، أصبح واضحًا أن معظم تطبيقاتنا جاهزة للترحيل بسلاسة. لقد أوضحت هذه الرؤية خطواتنا التالية، ما سمح لي بقيادة فريقي بثقة إلى استراتيجية Java فعَّالة من حيث التكلفة مع EASeJ".