IBM Enterprise Application Runtimes
صيانة مرونة التطبيقات المؤسسية وتحديثها وبناؤها بمفهوم جديد 
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تطوير تطبيقات Java جديدة ونشرها مع تحديث التطبيقات الحالية بسهولة

IBM Enterprise Application Runtimes (EAR) هو برنامج جاهز للمؤسسات صُمم لمساعدتك على التوسع بذكاء أكبر من دون قيود أو حدود. أعد تعريف البنية التحتية لتطبيقاتك بمرونة تتيح لك اختيار بيئة التشغيل المناسبة لأحمال تشغيل تطبيقك مع تسريع رحلتك نحو تحديث تطبيقك. سواء كنت ترغب في الحفاظ على النموذج التشغيلي الحالي IBM WebSphere أو الانتقال إلى بيئة قائمة على السحابة، فإن IBM EAR مصمم لتلبية احتياجاتك الفريدة من نوعها. ​

مكّن عملك من النجاح باستخدام بيئات التشغيل والأدوات المناسبة لكل مرحلة من مراحل التحديث، لتعزيز المرونة وقابلية التوسع والاتساق مع أهداف عملك الإستراتيجية. تحكم في قوة التحديث بنفسك وأنشئ أعمالاً تواكب تطورات المستقبل بفضل الإنتاجية المدعومة بالأتمتة.

مخاطر منخفضة وعوائد مرتفعة. 

المزايا

IBM Modernized Runtime Extension for Java IBM WebSphere Liberty and Red Hat® Runtimes IBM Application Modernization Accelerator
الفوائد
جاهز لدعم Java 17 مع الاستفادة من استثمارات في وحدة تحكم WebSphere Admin الحالية

استخدم IBM MoRE للحفاظ على الأتمتة الحالية وخبرة المشغلين مع تمكين المطورين من تبني الابتكار وتجربة التقنيات الجديدة التي تدعم نمو الأعمال. 
حسّن أداء التطبيقات وسرّع عملية الترحيل باستخدام أدوات التحديث

عزّز الأداء باستخدام بيئات التشغيل الحديثة لتوفير التكاليف وتحسين الأداء والاستخدام الأمثل للموارد.
قلّل من تكاليف موارد الحوسبة مع مرونة الترخيص والنشر

احصل على بيئات تشغيل IBM و Red Hat لتنسيق عمليات النشر حسب الرغبة سواء كانت على الأجهزة الافتراضية أو الحاويات أو البيئة المحلية أو المستضافة.
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