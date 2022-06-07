باختصار، تُعد الحاويات طريقة قياسية لتجميع التطبيقات وجميع تبعياتها حتى تتمكن من تحريك التطبيقات بسلاسة بين بيئات وقت التشغيل . من خلال تجميع كود التطبيق والتبعيات والتكوينات في كتلة بناء واحدة سهلة الاستخدام، تتيح لك الحاوية اتخاذ خطوات مهمة نحو تقليل وقت النشر وتحسين موثوقية التطبيق.

في تطبيقات المؤسسات، يمكن أن يزداد عدد الحاويات بسرعة إلى عدد لا يمكن التحكم فيه. لاستخدام حاوياتك بأقصى قدر من الفعالية، ستحتاج إلى تنسيق تطبيقاتك المحوكمة، وهنا يأتي دور Kubernetes وDocker Swarm.