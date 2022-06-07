العلامات
Cloud

مقارنة بين Docker Swarm وKubernetes

جسر مضاء بألوان قوس قزح ليلاً

مقارنة بين Docker Swarm وKubernetes: أي من أدوات تنسيق الحاويات هذه مناسبة لك؟

يُعد تنسيق أحمال التشغيل أمرًا حيويًا في عالمنا المعاصر، حيث أصبحت أتمتة إدارة الخدمات المصغرة للتطبيقات أكثر أهمية من أي وقت مضى. ولكن هناك جدل قوي حول ما إذا كان Docker Swarm أو Kubernetes خيارًا أفضل لهذا التنسيق. دعونا نتوقف لحظة لاستكشف أوجه الشبه والاختلاف بين Docker Swarm وKubernetes ومعرفة كيفية اختيار المناسب لبيئتك.

     

    النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال

    أحدث الأخبار التقنية، مدعومة برؤى خبراء

    ابقَ على اطلاع دومًا بأهم—اتجاهات المجال وأكثرها إثارة للفضول—بشأن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها الكثير مع نشرة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.

    شكرًا لك! أنت مشترك.

    سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.

    ما المقصود بالحاويات؟

    باختصار، تُعد الحاويات طريقة قياسية لتجميع التطبيقات وجميع تبعياتها حتى تتمكن من تحريك التطبيقات بسلاسة بين بيئات وقت التشغيل . من خلال تجميع كود التطبيق والتبعيات والتكوينات في كتلة بناء واحدة سهلة الاستخدام، تتيح لك الحاوية اتخاذ خطوات مهمة نحو تقليل وقت النشر وتحسين موثوقية التطبيق.

    في تطبيقات المؤسسات، يمكن أن يزداد عدد الحاويات بسرعة إلى عدد لا يمكن التحكم فيه. لاستخدام حاوياتك بأقصى قدر من الفعالية، ستحتاج إلى تنسيق تطبيقاتك المحوكمة، وهنا يأتي دور Kubernetes وDocker  Swarm.

    OpenShift 

    شاهد كيف تعمل الحاويات في السحابة باستخدام OpenShift

    تسهل الحاويات إنشاء التطبيقات وتشغيلها وحركة التطبيقات عبر بيئات مختلفة. يوضح هذا الفيديو كيف يساعد OpenShift on IBM Cloud فرق العمل على إدارة التطبيقات المعبأة في حاويات بكفاءة، مما يجعل تطوير السحابة أسرع وأكثر موثوقية.
    استكشف OpenShift on IBM Cloud

    ما المقصود بمنصة Kubernetes؟

    Kubernetes هي منصة مفتوحة المصدر قابلة للنقل لإدارة الحاويات، وأحمال التشغيل الإنتاجية المعقدة الخاصة بها، وقابلية التوسع. باستخدام Kubernetes، يمكن للمطورين وفرق عمليات التطوير جدولة التطبيقات عالية التوفر ونشرها وإدارتها واكتشافها باستخدام مرونة المجموعات. تتكون مجموعة Kubernetes من مضيفات حوسبة تُعرف بالعقد العاملة. تتم إدارة هذه العُقد العاملة بواسطة أحد خبراء Kubernetes الذي يتحكم في جميع الموارد في المجموعة ويراقبها. يمكن أن تكون العقدة جهازًا افتراضيًا (VM) أو آلة مادية تعمل بدون نظام تشغيل.

    في أيام Kubernetes الأولى، استفاد المساهمون في المجتمع من معرفتهم في إنشاء وتشغيل الأدوات الداخلية، مثل Borg وOmega، وهما نظامان لإدارة المجموعات. مع ظهور مؤسسة الحوسبة السحابية الأصلية (CNCF) بالشراكة مع مؤسسة Linux، اعتمد المجتمع الحوكمة المفتوحة لنظام Kubernetes، وهي مجموعة من القواعد لمجموعة Kubernetes التي تساعد الفرق على العمل على نطاق واسع. تسهم شركة IBM، بوصفها أحد الأعضاء المؤسسين لمؤسسة CNCF، بشكل فعال في مشاريع CNCF السحابية الأصلية، إلى جانب شركات أخرى مثل Google وRed Hat وMicrosoft وAmazon.

    مزايا Kubernetes

    • توفر Kubernetes مجموعة واسعة من الوظائف الرئيسية، بما في ذلك اكتشاف الخدمة، والدخول وموازنة الأحمال، والإصلاح الذاتي، وتنسيق التخزين، وقابلية التوسع الأفقي، وعمليات التشغيل/الترحيل المؤتمتة، وتنفيذ الدفعات.
    • يحتوي على مجموعة موحدة من واجهات برمجة التطبيقات (APIs) وضمانات قوية حول حالة المجموعة.
    • إنه مجتمع مفتوح المصدر نشط للغاية في تطوير قاعدة التعليمات البرمجية.
    • تقدم مؤتمرات KubeCon سريعة النمو على مدار العام رؤى المستخدمين.
    • تحظى Kubernetes بأكبر معدل اعتماد في السوق.
    • فقد تم اختبارها بشكل عملي من قبل شركات كبرى مثل Google وأحمال تشغيل خاصة بشركة IBM، وهي تعمل على معظم أنظمة التشغيل.
    • إنها متاحة على السحابة العامة أو للاستخدام المحلي، ولديها عروض مدارة أو غير مدارة من جميع مزودي السحابة (على سبيل المثال، IBM Cloud وAWS وMicrosoft Azure ومنصة سحابية Google وغيرها).
    • هناك دعم واسع النطاق لنظام Kubernetes من النظام البنائي لبائعي الأدوات السحابية، مثل Sysdig وLogDNA وPortworx (من بين العديد من الشركات الأخرى).

    تحديات Kubernetes

    • يحتوي على منحنى تعليمي حاد، ويتطلّب تشغيل عقدة التحكم في Kubernetes خبرة تقنية متخصّصة لإدارته بشكل صحيح.
    • تحدث التحديثات من مجتمع مفتوح المصدر بشكل متكرر وتتطلب تصحيحًا دقيقًا لتجنب تعطيل أحمال التشغيل.
    • يُعدّ ثقيلاً للغاية بالنسبة إلى المطوّرين الأفراد عند محاولة إعداده لتطبيقات بسيطة أو لعمليات نشر غير متكرّرة.
    • غالبًا ما تحتاج الفرق إلى أدوات إضافية (على سبيل المثال، kubectl CLI)، وخدمات،  ومهام سير عمل تكامل/نشر مستمرة (CI/CD) وممارسات تطوير عمليات أخرى لإدارة الوصول والهوية والحوكمة والأمن بشكل كامل.

    ما Docker Swarm؟

    Docker Swarm هي منصة أخرى مفتوحة المصدر لتنسيق الحاويات وقد كانت موجودة ومتداولة منذ فترة. Swarm — أو بشكل أكثر دقة، وضع Swarm — هو الدعم الأصلي لـ Docker لتنسيق مجموعة من محركات Docker . تتكون مجموعة Swarm من عقد إدارة Swarm المنشورة بواسطة Docker Engine (والتي تنسق نظام المجموعة وتديره) وعقد عاملة (يتم توجيهها لتنفيذ المهام بواسطة عقد المدير).

    مزايا Docker Swarm

    • Docker عبارة عن منصة حاويات شائعة تُستخدم في بناء التطبيقات المُحَوْسَبَة داخل حاويات ونشرها. تم تصميم Swarm للاستخدام مع Docker Engine وهو بالفعل جزء من منصة مألوفة لمعظم الفرق.
    • من السهل تثبيته وإعداده لبيئة Docker.
    • ستعمل الأدوات والخدمات والبرامج التي تعمل مع حاويات Docker بشكل جيد أيضًا مع Swarm.
    • لديها واجهة برمجة تطبيقات Swarm الخاصة بها.
    • وهي تتكامل بسلاسة مع أدوات Docker مثل Docker Compose وDocker CLI لأنها تستخدم واجهة سطر الأوامر (CLI) نفسها التي يستخدمها Docker Engine.
    • تستخدم نظام التصفية والجدولة لتوفير اختيار ذكي للعقدة، ما يسمح لك باختيار العقد المثلى داخل المجموعة لنشر الحاويات.

    تحديات Docker Swarm

    • يقدم Docker Swarm تخصيصات وإضافات محدودة.
    • إنه أقل ثراءً بالوظائف ولديه قدرات أتمتة أقل من تلك التي يوفرها Kubernetes.
    • لا توجد طريقة سهلة لفصل أحمال التشغيل Dev-Test-Prod داخل مسار عمليات التطوير.

    لكي لا نزيد الأمور تعقيدًا، فإن Docker Enterprise Edition يدعم الآن Kubernetes أيضًا.

    مقارنة بين Kubernetes وDocker Swarm: مقارنة بسيطة وجهًا لوجه

    الآن بعد أن قمنا بتغطية المزايا والتحديات، دعنا نحلل أوجه الشبه والاختلاف بين Kubernetes وDocker Swarm. تسمح لك كلتا المنصتين بإدارة الحاويات وتوسيع نطاق نشر التطبيقات. اختلافاتهم مسألة معقدة. يوفر Kubernetes وسيلة فعالة لإدارة الحاويات وهي رائعة للتطبيقات عالية الطلب ذات التكوين المعقد، بينما تم تصميم Docker Swarm لسهولة الاستخدام، ما يجعله خيارًا مناسبًا للتطبيقات البسيطة التي يسهل نشرها وإدارتها.

    فيما يلي بعض الاختلافات التفصيلية بين Docker Swarm وKubernetes:

    التثبيت والإعداد

    نظرًا لتعقيد Kubernetes، فإن Docker Swarm أسهل في التثبيت والتهيئة.

    • Kubernetes: يمكن أن يختلف التثبيت اليدوي لكل نظام تشغيل. لا يلزم التثبيت للعروض المُدارة من مزودي خدمات السحابة.
    • Swarm: هناك تثبيت بسيط مع Docker، وعادة ما تكون المثيلات متسقة عبر أنظمة التشغيل.

    قابلية التوسع

    يوفر Kubernetes الكل في واحد على أساس حركة المرور، بينما يركز Docker Swarm على التوسع السريع.

    • Kubernetes: التوسع التلقائي الأفقي مدمج.
    • Swarm: يوفر التوسع التلقائي للمجموعات عند الطلب.

    توزيع الحمل

    يتمتع Docker Swarm بموازنة التحميل التلقائية، بينما لا يتمتع Kubernetes بهذه الميزة. ومع ذلك، يمكن بسهولة دمج موازن التحميل الخارجي عبر أدوات الجهات الخارجية في Kubernetes.

    • Kubernetes: يتم تمكين اكتشاف الخدمات من خلال اسم DNS واحد. يمكن لـ Kubernetes الوصول إلى تطبيقات الحاوية من خلال عنوان IP أو مسار HTTP.
    • Swarm: يأتي مع موازنات تحميل داخلية.

    التوفر العالي

    توفر كلتا الأداتين مستوى عاليًا من التوفر.

    • Kubernetes: من خلال تحويل حركة المرور بعيدًا عن الحجيرات غير السليمة، فإن Kubernetes يمثل الشفاء الذاتي. يوفر جدولة ذكية وتوافرًا عاليًا للخدمات من خلال التكرار.
    • Swarm: يوفر مديرو Swarm عناصر تحكم في التوفر، ويمكن تكرار الخدمات المصغرة بسهولة.

    ما أداة تنظيم الحاويات المناسبة لك؟

    كما هو الحال مع معظم قرارات المنصة، فإن الأداة المناسبة تعتمد على احتياجات مؤسستك.

    تحظى Kubernetes بتبني واسع النطاق ويدعمها مجتمع كبير. وهي مدعوم من جميع مزودي الخدمات السحابية الرئيسيين وعروض "جرِّب بنفسك" مثل Docker Enterprise Edition. إنها أكثر قوة وقابلية للتخصيص ومرونة، وهو ما يأتي على حساب منحنى تعليمي أولي أكثر حدة. وهي تتطلب فريقًا متمرسًا وقادرًا على إدارتها؛ ومع ذلك، تختار الشركات أيضًا استخدام مزود خدمة مُدار لتبسيط مسؤوليات إدارة المصادر المفتوحة والسماح لها بالتركيز على بناء التطبيقات.

    تأتي ميزة Docker Swarm مع التركيز على سهولة الاستخدام.  يتم نشرها باستخدام Docker Engine وهي متاح بسهولة في بيئتك. نتيجة لذلك، من الأسهل البدء باستخدام Swarm، وقد يكون أكثر مثالية لأحمال التشغيل الأصغر.

    الآن بعد أن قمت بتغطية الاختلافات بين Kubernetes وDocker Swarm، ابحث بشكل أعمق في IBM Cloud Kubernetes Service وتعلم كيفية بناء تطبيق قابل للتوسع على Kubernetes.

    تعرف على المزيد حول Kubernetes والحاويات

    هل ترغب في الحصول على تجربة عملية مجانية مع Kubernetes؟ استفد من منصة IBM CloudLabs الجديدة التفاعلية التي تقدم برنامجًا تعليميًا حول Kubernetes مع شهادة—بدون تكلفة أو حاجة إلى تكوين.

    مؤلف

    Chris Rosen

    Director, Product Management, Cloud Native PaaS & Satellite

    IBM Blog

    الموارد

    الحاويات في المؤسسة

    تعرّف على كيفية استخدام الشركات الرائدة لتقنية الحاويات لتعزيز الابتكار وقابلية التوسع والكفاءة. بادر بتنزيل نسختك الآن.
    أطلق العنان لمستقبل تكنولوجيا المعلومات باستخدام السحابة الهجينة: تغيير جذري لأعمالك

    اكتشف إلى أي مدى يمكن لإستراتيجية السحابة الهجينة أن تعزز المرونة والأمان والنمو لأعمالك. استكشف معارف الخبراء ودراسات الحالة الواقعية التي توضح سبب إقبال الشركات الرائدة على التحول.
    أطلق العنان لقدرات Docker لنشر التطبيقات الفعالة والقابلة للتطوير

    يعمل Docker على تبسيط نشر التطبيقات باستخدام حاويات خفيفة الوزن وقابلة للنقل، ما يضمن الاتساق وقابلية التوسع والكفاءة عبر البيئات المختلفة. يمكنك تبسيط عملياتك وتعزيز الأداء مع Docker اليوم.
    أطلق العنان للإمكانات الكاملة لاستخبارات البيانات لديك

    هل أنت مستعد لتحويل أعمالك باستخدام حلول البيانات المتقدمة؟ استكشف إلى أي مدى يمكن لتقنيات IBM المتطورة أن تساعدك على الاستفادة من فعالية البيانات وتبسيط العمليات واكتساب ميزة تنافسية.

    تسخير قوة Kubernetes: تبسيط إدارة الحاويات

    استكشف كيف تُمكِّن Kubernetes الشركات من التعامل مع التطبيقات واسعة النطاق، وتحسين كفاءة الموارد، وتحقيق دورات تسليم برمجيات أسرع. تعرّف على كيفية استخدام Kubernetes لتحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
    تحسين حركة مرور الشبكة لديك مع موازنة الأحمال بكفاءة

    يمكنك تحسين توافر بنيتك التحتية وقابلية توسعها وأمانها من خلال استكشاف عروض موازنة الحمل من IBM. اتخذ الخطوة التالية نحو إدارة حركة البيانات بسلاسة اليوم.
    حلول ذات صلة
    IBM Red Hat OpenShift

    Red Hat OpenShift on IBM Cloud هي منصة حاويات OpenShift (OCP) المُدارة بالكامل.

         استكشف Red Hat OpenShift
    حلول الحاويات

    تنفذ حلول الحاويات أعباء عمل الحاويات وتوسع نطاقها مع ميزات الأمان والابتكار مفتوحة المصدر والنشر السريع.

         استكشف الحاويات
    خدمات الاستشارات السحابية 

    أطلق العنان للقدرات الجديدة وحفِّز مرونة الأعمال من خلال خدمات الاستشارات السحابية من IBM. اكتشف كيفية المشاركة في إنشاء الحلول وتسريع التحول الرقمي وتحسين الأداء من خلال إستراتيجيات السحابة الهجينة والشراكات مع الخبراء.

         الخدمات السحابية
    اتخِذ الخطوة التالية

    تحديث البنية التحتية لديك باستخدام حلول الحاويات من IBM. يمكنك تشغيل أحمال عمل الحاويات وتوسيع نطاقها وإدارتها عبر البيئات بمرونة وأمان وكفاءة باستخدام منصة الحاويات الشاملة من IBM.

         استكشف حلول الحاويات إنشاء حسابك المجاني على IBM Cloud