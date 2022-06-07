يُعد تنسيق أحمال التشغيل أمرًا حيويًا في عالمنا المعاصر، حيث أصبحت أتمتة إدارة الخدمات المصغرة للتطبيقات أكثر أهمية من أي وقت مضى. ولكن هناك جدل قوي حول ما إذا كان Docker Swarm أو Kubernetes خيارًا أفضل لهذا التنسيق. دعونا نتوقف لحظة لاستكشف أوجه الشبه والاختلاف بين Docker Swarm وKubernetes ومعرفة كيفية اختيار المناسب لبيئتك.
باختصار، تُعد الحاويات طريقة قياسية لتجميع التطبيقات وجميع تبعياتها حتى تتمكن من تحريك التطبيقات بسلاسة بين بيئات وقت التشغيل . من خلال تجميع كود التطبيق والتبعيات والتكوينات في كتلة بناء واحدة سهلة الاستخدام، تتيح لك الحاوية اتخاذ خطوات مهمة نحو تقليل وقت النشر وتحسين موثوقية التطبيق.
في تطبيقات المؤسسات، يمكن أن يزداد عدد الحاويات بسرعة إلى عدد لا يمكن التحكم فيه. لاستخدام حاوياتك بأقصى قدر من الفعالية، ستحتاج إلى تنسيق تطبيقاتك المحوكمة، وهنا يأتي دور Kubernetes وDocker Swarm.
Kubernetes هي منصة مفتوحة المصدر قابلة للنقل لإدارة الحاويات، وأحمال التشغيل الإنتاجية المعقدة الخاصة بها، وقابلية التوسع. باستخدام Kubernetes، يمكن للمطورين وفرق عمليات التطوير جدولة التطبيقات عالية التوفر ونشرها وإدارتها واكتشافها باستخدام مرونة المجموعات. تتكون مجموعة Kubernetes من مضيفات حوسبة تُعرف بالعقد العاملة. تتم إدارة هذه العُقد العاملة بواسطة أحد خبراء Kubernetes الذي يتحكم في جميع الموارد في المجموعة ويراقبها. يمكن أن تكون العقدة جهازًا افتراضيًا (VM) أو آلة مادية تعمل بدون نظام تشغيل.
في أيام Kubernetes الأولى، استفاد المساهمون في المجتمع من معرفتهم في إنشاء وتشغيل الأدوات الداخلية، مثل Borg وOmega، وهما نظامان لإدارة المجموعات. مع ظهور مؤسسة الحوسبة السحابية الأصلية (CNCF) بالشراكة مع مؤسسة Linux، اعتمد المجتمع الحوكمة المفتوحة لنظام Kubernetes، وهي مجموعة من القواعد لمجموعة Kubernetes التي تساعد الفرق على العمل على نطاق واسع. تسهم شركة IBM، بوصفها أحد الأعضاء المؤسسين لمؤسسة CNCF، بشكل فعال في مشاريع CNCF السحابية الأصلية، إلى جانب شركات أخرى مثل Google وRed Hat وMicrosoft وAmazon.
Docker Swarm هي منصة أخرى مفتوحة المصدر لتنسيق الحاويات وقد كانت موجودة ومتداولة منذ فترة. Swarm — أو بشكل أكثر دقة، وضع Swarm — هو الدعم الأصلي لـ Docker لتنسيق مجموعة من محركات Docker . تتكون مجموعة Swarm من عقد إدارة Swarm المنشورة بواسطة Docker Engine (والتي تنسق نظام المجموعة وتديره) وعقد عاملة (يتم توجيهها لتنفيذ المهام بواسطة عقد المدير).
لكي لا نزيد الأمور تعقيدًا، فإن Docker Enterprise Edition يدعم الآن Kubernetes أيضًا.
الآن بعد أن قمنا بتغطية المزايا والتحديات، دعنا نحلل أوجه الشبه والاختلاف بين Kubernetes وDocker Swarm. تسمح لك كلتا المنصتين بإدارة الحاويات وتوسيع نطاق نشر التطبيقات. اختلافاتهم مسألة معقدة. يوفر Kubernetes وسيلة فعالة لإدارة الحاويات وهي رائعة للتطبيقات عالية الطلب ذات التكوين المعقد، بينما تم تصميم Docker Swarm لسهولة الاستخدام، ما يجعله خيارًا مناسبًا للتطبيقات البسيطة التي يسهل نشرها وإدارتها.
فيما يلي بعض الاختلافات التفصيلية بين Docker Swarm وKubernetes:
نظرًا لتعقيد Kubernetes، فإن Docker Swarm أسهل في التثبيت والتهيئة.
يوفر Kubernetes الكل في واحد على أساس حركة المرور، بينما يركز Docker Swarm على التوسع السريع.
يتمتع Docker Swarm بموازنة التحميل التلقائية، بينما لا يتمتع Kubernetes بهذه الميزة. ومع ذلك، يمكن بسهولة دمج موازن التحميل الخارجي عبر أدوات الجهات الخارجية في Kubernetes.
توفر كلتا الأداتين مستوى عاليًا من التوفر.
كما هو الحال مع معظم قرارات المنصة، فإن الأداة المناسبة تعتمد على احتياجات مؤسستك.
تحظى Kubernetes بتبني واسع النطاق ويدعمها مجتمع كبير. وهي مدعوم من جميع مزودي الخدمات السحابية الرئيسيين وعروض "جرِّب بنفسك" مثل Docker Enterprise Edition. إنها أكثر قوة وقابلية للتخصيص ومرونة، وهو ما يأتي على حساب منحنى تعليمي أولي أكثر حدة. وهي تتطلب فريقًا متمرسًا وقادرًا على إدارتها؛ ومع ذلك، تختار الشركات أيضًا استخدام مزود خدمة مُدار لتبسيط مسؤوليات إدارة المصادر المفتوحة والسماح لها بالتركيز على بناء التطبيقات.
تأتي ميزة Docker Swarm مع التركيز على سهولة الاستخدام. يتم نشرها باستخدام Docker Engine وهي متاح بسهولة في بيئتك. نتيجة لذلك، من الأسهل البدء باستخدام Swarm، وقد يكون أكثر مثالية لأحمال التشغيل الأصغر.
الآن بعد أن قمت بتغطية الاختلافات بين Kubernetes وDocker Swarm، ابحث بشكل أعمق في IBM Cloud Kubernetes Service وتعلم كيفية بناء تطبيق قابل للتوسع على Kubernetes.
