ما المقصود بالوظيفة كخدمة (FaaS)؟

غالبا ما يتم الخلط بين الوظيفة كخدمة (FaaS) والحوسبة بدون خادم ولكن الحقيقة هي أن FaaS هي في الواقع مجموعة فرعية من الحوسبة بدون خادم.

تركز الحوسبة بدون خادم على أي فئة من الخدمات، سواء كانت الحوسبة أو التخزين أو قاعدة البيانات أو المراسلة أو بوابات واجهة برمجة التطبيقات حيث يكون تكوين الخوادم وإدارتها وفوترتها غير مرئية للمستخدم.

على الرغم من أن الوظيفة كخدمة (FaaS) ربما تكون التقنية الأكثر مركزية في البنى بدون خادم، إلا أنها تركز على نموذج الحوسبة القائمة على الأحداث حيث يتم تشغيل التعليمات البرمجية للتطبيقات أو الحاويات استجابةً للأحداث أو الطلبات فقط.