ما المقصود بالوظيفة كخدمة (FaaS)؟

الوظيفة كخدمة (FaaS) هي خدمة حوسبة سحابية تسمح للعملاء بتشغيل التعليمات البرمجية استجابةً للأحداث، دون الحاجة إلى إدارة البنية الأساسية المعقدة المرتبطة عادةً ببناء وتشغيل تطبيقات الخدمة المصغرة .
تتطلب استضافة تطبيق برمجي على الإنترنت عادة توفير وإدارة خادم افتراضي أو فعلي وإدارة نظام تشغيل وعمليات استضافة خادم الويب. باستخدام FaaS، تتم معالجة الأجهزة المادية ونظام تشغيل الأجهزة الافتراضية وإدارة برامج خادم الويب تلقائيًا بواسطة مزود الخدمة السحابية. تسمح هذه الميزة للمطورين بالتركيز فقط على الوظائف الفردية في التعليمات البرمجية للتطبيق الخاص بهم.
غالبا ما يتم الخلط بين الوظيفة كخدمة (FaaS) والحوسبة بدون خادم ولكن الحقيقة هي أن FaaS هي في الواقع مجموعة فرعية من الحوسبة بدون خادم.
تركز الحوسبة بدون خادم على أي فئة من الخدمات، سواء كانت الحوسبة أو التخزين أو قاعدة البيانات أو المراسلة أو بوابات واجهة برمجة التطبيقات حيث يكون تكوين الخوادم وإدارتها وفوترتها غير مرئية للمستخدم.
على الرغم من أن الوظيفة كخدمة (FaaS) ربما تكون التقنية الأكثر مركزية في البنى بدون خادم، إلا أنها تركز على نموذج الحوسبة القائمة على الأحداث حيث يتم تشغيل التعليمات البرمجية للتطبيقات أو الحاويات استجابةً للأحداث أو الطلبات فقط.
الوظيفة كخدمة (FaaS) هي أداة قيّمة لترحيل التطبيقات بكفاءة وفعالية من حيث التكلفة إلى السحابة. وفيما يلي بعض الفوائد الإضافية:
هناك العديد من أفضل الممارسات التي يمكنك اتباعها لجعل استخدام FaaS أسهل في النشر وأكثر فعالية:
ولأنها تتيح إمكانية عزل المعاملات وتوسيع نطاقها بسهولة، فإن الوظيفة كخدمة (Faas) مناسبة لأحمال التشغيل كبيرة الحجم والمتوازية بشكل كبير. يمكن استخدامها أيضًا لإنشاء أنظمة خلفية أو لأنشطة مثل معالجة البيانات أو تحويل التنسيق أو الترميز أو تجميع البيانات.
تعد الوظيفة كخدمة (Faas) أيضًا أداة جيدة لتطبيقات الويب أو الواجهات الخلفية أو معالجة البيانات أو البث، أو لإنشاء روبوت المحادثة عبر الإنترنت أو واجهات خلفية لإنترنت الأشياء (IOT). يمكن أن تساعدك FaaS في إدارة خدمات الجهات الخارجية واستخدامها. إذا كنت تفكر في تطوير تطبيقات Android، على سبيل المثال، يمكنك اعتماد نهج FaaS للحفاظ على تكاليفك تحت السيطرة. نظرًا لأنه يتم تحصيل الرسوم منك فقط عندما يتصل تطبيقك بالسحابة لوظيفة معينة مثل المعالجة المجمعة، فقد تكون التكاليف أقل بكثير مما كانت عليه عند استخدام الطريقة التقليدية.
يمكن للوظيفة كخدمة (Faas) أيضًا تعزيز أداء الحوسبة بشكل كبير. على سبيل المثال، عمل اثنان من الطلاب مؤخرًا مع مهندسي IBM لاستكشاف كيفية استخدام IBM Cloud Functions لمحاكاة مونت كارلو (وهي طرق رياضية تُستخدم لتقدير النتائج المستقبلية لبعض الأحداث التي يصعب التنبؤ بها) لتقدير أسعار الأسهم. محاكاة مونت كارلو تعتبر عبء حوسبة عالي الأداء مهم.
مكّن الجمع بين مونت كارلو و IBM Cloud Functions الفريق من تشغيل العمليات الحسابية على نطاق واسع وسمح لهم بالتركيز على منطق الأعمال. باستخدام FaaS، أكمل الفريق محاكاة مونت كارلو كاملة في حوالي 90 ثانية مع 1000 استدعاء متزامن. مقارنةً، استغرق تشغيل نفس التدفق على جهاز كمبيوتر محمول مزود بأربعة أنوية معالجة مركزية 247 دقيقة مع استغلال شبه كامل لوحدة المعالجة المركزية (حوالي 100%).
تلعب الوظيفة كخدمة (Faas) والمنصة كخدمة (PaaS) والحاويات والأجهزة الافتراضية (VMs) دورًا هامًا في النظام البنائي. نظرًا لأن FaaS هي العنصر الأكثر مركزية والأكثر تعريفًا في المجموعة من دون خادم، فمن الجدير بالاستكشاف كيف تختلف FaaS عن نماذج الحوسبة الشائعة الأخرى في السوق اليوم عبر السمات الرئيسية:
إن Kubernetes و Knative هما أحد تطبيقات "السباكة" وراء FaaS. Kubernetes هي أداة مصدر مفتوح لتنظيم الحاويات وهي ضرورية لإدارة تطبيقات السحابة. يتيح لك Knative التشغيل بدون خادم داخل مجموعة Kubernetes.
إن الجمع بين Knative و Kubernetes يعني أنه يمكنك الاستفادة من وظائف Kubernetes مثل المراقبة والأمان والتسجيل والمصادقة ودمجها مع فوائد Knative مثل الاستفادة من بناء الحاويات التلقائي والقدرة على النقل الكامل والعمل عبر بيئات هجينة.
يعتقد مبتكرو هذه التقنية أنه لا ينبغي أن يضطر المطورون للاختيار بين الخوادم والحاويات عند إنشاء تطبيقات السحابة. كان الهدف هو زيادة توافر واتساق الحاويات م خلال التوسع القوي والوصول عند الطلب بدون خادم.
تسريع تحول الأعمال باستخدام الحلول السحابية المصممة للابتكار والنمو. استكشف الأدوات والمعارف المتطورة للبقاء في صدارة المنافسة.
هل أنت مستعد لتحديث أعمالك؟ اكتشف إستراتيجيات الانتقال إلى السحابة الأكثر كفاءة والتي يمكنها تحسين الأداء وخفض التكاليف وتعزيز قابلية التوسع.
اكتشف مدى تعزيز البنية التحتية كخدمة (IaaS) لأعمالك من خلال حلول البنية التحتية القابلة للتوسع والمرنة والميسورة التكلفة والمصممة خصوصًا لتلبية احتياجاتك على السحابة.
تعرَّف على كيفية مساهمة IaaS وPaaS وSaaS في تحويل عملياتك، حيث توفر لك المرونة، والقابلية للتوسع، وكفاءة التكاليف. تعرَّف على الاختلافات واختر الحل الأمثل لنمو مؤسستك.
اكتشف مدى تعزيز قواعد بيانات NoSQL لإستراتيجية إدارة البيانات لديك من خلال الحلول المرنة والقابلة للتوسع. تعرّف على أنواع NoSQL ومزاياها للبقاء في الصدارة في عالم اليوم القائم على البيانات.
اكتشف كيف استخدمت شركة Techwave خوادم IBM Cloud غير المزودة بأنظمة تشغيل لتحقيق التحول الرقمي، وضمان توفير المرونة وقابلية التوسع والتحكم الكامل لعملائها.
استخدم خدماتنا السحابية، المدعومة بمنصة IBM Consulting Advantage الخاصة بنا، لتسريع رحلتك إلى تبني تقنيات السحابة الهجينة، وتعزيز الكفاءة من حيث التكلفة، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق الاستدامة، وتسريع وقت الوصول إلى السوق.
توفر حلول استضافة الخوادم المخصصة المقدمة من IBM عزلًا وتحكمًا وأمانًا شاملاً لأحمال تشغيل المهام الحساسة مع خيارات قابلة للتخصيص.
IBM Cloud Virtual Server for VPC هي مجموعة من الخوادم الافتراضية Intel x86 و IBM Z و IBM LinuxONE القائمة على السحابة الخاصة الافتراضية IBM Cloud Virtual Private Cloud.
عزز وجودك على الإنترنت باستخدام حلول استضافة الويب الموثوقة والآمنة المتوفرة على سحابة IBM Cloud. بدءًا من مواقع الويب كثيرة الزيارات وحتى تطبيقات المؤسسات، توفر خوادم IBM Cloud Bare Metal Servers المرونة وإمكانية نقل كميات بيانات غير محدودة وزيادة الانتشار العالمي المصمم خصوصًا لتلبية احتياجات الاستضافة لديك.