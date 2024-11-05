ما هي GraphQL؟

توفر GraphQL بديلاً أكثر كفاءة ومرونة مقارنةً بنقل الحالة التمثيلي (REST) وواجهات برمجة التطبيقات RESTful، ويُعالج عددًا من القيود المرتبطة بواجهات REST فعلى سبيل المثال توفِّر GraphQL إمكانية استهداف الموارد بدقة باستخدام استعلام واحد فقط.

تستخدم GraphQL صيغة بديهية تمكّن العملاء من إرسال استعلام واحد إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) واستلام البيانات المطلوبة فقط (بدلاً من التنقّل بين نقاط نهاية متعددة مع عدد كبير من المعلمات). هذا الأسلوب الأكثر كفاءة في جلب البيانات يمكن أن يُحسّن من أداء النظام وسهولة الاستخدام للمطوّرين،

وتجعل هذه الميزات GraphQL مفيدة بشكل خاص لبناء واجهات برمجة التطبيقات في البيئات المعقدة ذات متطلبات الواجهة الأمامية سريعة التغير. ولا تُعدّ واجهات REST أو GraphQL متفوّقة بطبيعتها إحداهما على الأخرى، بل هما أداتان مختلفتان مخصصتان لمهام مختلفة.

في أوائل عام 2010، كانت شركة Facebook تشهد نموًا وتحولًا كبيرين. ولكن تنامي قاعدة المستخدمين وتزايد تعقيد بيئة تطبيق الأجهزة المحمولة جعل نهج RESTful الحالي - الذي يتطلب الوصول إلى نقاط نهاية متعددة لجلب جميع بيانات الاستعلام الضرورية - غير قابل للاستمرار.

واجهت واجهات REST صعوبات في التعامل مع واجهات مستخدم معقدة تعتمد على البيانات، وكانت غالبًا تُعاني من مشكلات زمن الانتقال وعدم كفاءة في جلب البيانات، خاصةً لمستخدمي الهواتف المحمولة ذوي خطط البيانات المحدودة أو المكلفة.

استجابةً لهذه التحديات، طوّر مهندسو Facebook GraphQL (بالتزامن مع منصة React لتطبيقات الصفحة الواحدة)، وتم إصداره كحل مفتوح المصدر عام 2015. وفي عام 2018، نُقلت إدارة الخدمة إلى مؤسسة GraphQL Foundation، والتي تضم شركات أعضاء مثل: AWS وGatsby وIntuit وIBM.