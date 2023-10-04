برزت GraphQL كتقنية محورية في مجال واجهات برمجة التطبيقات، ومعها يتزايد عدد المؤسسات التي تتبنى هذا الهيكل الجديد ضمن النظام البنائي لديها. وغالبًا ما يُنظر إلى GraphQL بوصفها بديلًا لواجهات برمجة تطبيقات REST (Youtube)، التي تُستخدم منذ وقت طويل. وبالمقارنة مع REST APIs (أو مواصفات واجهات برمجة التطبيقات التقليدية الأخرى)، تمنح GraphQL قدرًا أكبر من المرونة لمستهلكي واجهات برمجة التطبيقات (مثل مطوري التطبيقات)، وتقدّم فوائد عديدة، إلى جانب بعض التحديات الجديدة المرتبطة بتطوير واجهات برمجة التطبيقات وتسليمها.

حضرت مؤخرًا مؤتمر GraphQLConf 2023 في San Francisco، حيث اجتمع خبراء GraphQL ومستخدمون من مختلف أنحاء العالم لمناقشة مستقبل هذه التقنية. وقد نظمت مؤسسة GraphQL هذا المؤتمر الأول من نوعه، والذي تفخر IBM برعايته. وسأسلط الضوء على سبع رؤى رئيسية حول اتجاهات GraphQL في السنوات المقبلة، استنادًا إلى الدروس المستفادة من هذا الحدث.