أدى الاعتماد المتزايد للسحابة الهجينة إلى تخزين البيانات في كل مكان، من مستودعات البيانات وبحيرات البيانات على اختلاف أحجامها، وكذلك عبر مختلف البيئات السحابية والمحلية. تُعدّ واجهات برمجة التطبيقات الرابط الأساسي بين مصادر البيانات والتطبيقات المختلفة، مما يؤدي إلى تطوير المزيد من واجهات برمجة التطبيقات أكثر من أي وقت مضى. خلال السنوات الأخيرة، يُعدّ GraphQL أحد أسرع تنسيقات واجهة برمجة التطبيقات نموًا. باستخدام GraphQL، يمكن للشركات التكرار بشكل أسرع على واجهات برمجة التطبيقات لديها وتطوير التطبيقات من خلال تطوير طبقة GraphQL API موحَّدة لجميع بياناتها.

وبفضل استخدام IBM API Connect يمكن تسهيل بناء ونشر واجهة GraphQL API على مستوى الإنتاج في دقائق معدودة. فما عليك سوى تقديم تفاصيل الاتصال بمصدر بياناتك وسيتم إنشاء واجهة GraphQL API آمنة فورًا والتي تحمل تحسينات عديدة. يمكنك أيضًا دمج (أو توحيد) البيانات من مصادر متعددة، مثل واجهات برمجة التطبيقات لكلٍ من SQL وNoSQL وREST وSOAP وGraphQL. تعدُّ واجهات API GraphQL المضمنة في API Connect آمنة وعالية الأداء بطبيعتها، لأنها تعمل في محرك GraphQL المعتمد على ذاكرة داخلية والقائم على Golang.