أدى الاعتماد المتزايد للسحابة الهجينة إلى تخزين البيانات في كل مكان، من مستودعات البيانات وبحيرات البيانات على اختلاف أحجامها، وكذلك عبر مختلف البيئات السحابية والمحلية. تُعدّ واجهات برمجة التطبيقات الرابط الأساسي بين مصادر البيانات والتطبيقات المختلفة، مما يؤدي إلى تطوير المزيد من واجهات برمجة التطبيقات أكثر من أي وقت مضى. خلال السنوات الأخيرة، يُعدّ GraphQL أحد أسرع تنسيقات واجهة برمجة التطبيقات نموًا. باستخدام GraphQL، يمكن للشركات التكرار بشكل أسرع على واجهات برمجة التطبيقات لديها وتطوير التطبيقات من خلال تطوير طبقة GraphQL API موحَّدة لجميع بياناتها.
وبفضل استخدام IBM API Connect يمكن تسهيل بناء ونشر واجهة GraphQL API على مستوى الإنتاج في دقائق معدودة. فما عليك سوى تقديم تفاصيل الاتصال بمصدر بياناتك وسيتم إنشاء واجهة GraphQL API آمنة فورًا والتي تحمل تحسينات عديدة. يمكنك أيضًا دمج (أو توحيد) البيانات من مصادر متعددة، مثل واجهات برمجة التطبيقات لكلٍ من SQL وNoSQL وREST وSOAP وGraphQL. تعدُّ واجهات API GraphQL المضمنة في API Connect آمنة وعالية الأداء بطبيعتها، لأنها تعمل في محرك GraphQL المعتمد على ذاكرة داخلية والقائم على Golang.
أطلِق العنان لبياناتك باستخدام GraphQL وIBM API Connect
يمكنك إقران تطوير واجهة برمجة التطبيقات مع API Management لمزيد من التحكم في واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك وتحسينها.
يُعدّ GraphQL رائعًا في توفير الوصول السهل والمرن إلى بياناتك أينما وجدت. تستجيب واجهة GraphQL API بالمعلومات المطلوبة بالضبط– أينما وجدت– بل لا يحتاج المستخدم النهائي حتى إلى معرفة المصادر التي تقوم واجهة GraphQL API باسترداد البيانات منها. ومثل هذه السهولة في الإنشاء والاستخدام تُعدّ أمرًا رائعًا عندما تريد إنشاء واجهات برمجة تطبيقات جديدة وترغب في البدء بسرعة. لكن بمجرد أن تصبح جاهزًا للتوسع، عليك أن تأخذ في الاعتبار بعض العوامل كالأداء والتكلفة، خاصةً فيما يتعلق بمصادر البيانات المستضافة في التقنية السحابية. على سبيل المثال، يؤدي سحب استعلام GraphQL من قاعدة بيانات علائقية إلى إنشاء عبء أكبر عند ضم الجداول معًا، مما يؤدي إلى إبطاء وقت الاستجابة. وكذلك عند إجراء استعلام GraphQL الذي يستدعي وظيفة دون خادم، حيث تتم محاسبتك من قِبل مقدم الخدمات السحابية الخاص بك. هذا ما يحدث عندما تستخدم API Management.
تتيح لك قدرات الإدارة في API Connect التحكم في كيفية تفاعل المستخدم مع واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك. حيث يمكنك تحديد المعدل للتحكم في الأداء والتكاليف المرتبطة باستدعاء واجهة برمجة التطبيقات. كما يوفر لك API Connect أيضًا ميزات مثل بوابة المطور لكي تتمكن من العثور على واجهات برمجة التطبيقات واختبارها ومشاركتها داخليًا وخارجيًا لمؤسستك.