تساعدك واجهة مستخدم API manager في ®IBM API Connect على تنظيم ونشر وتحليل أي واجهة برمجة تطبيقات طوال دورة حياة واجهة برمجة التطبيقات. حيث توفر قدرات للحوكمة والإصدار والتحكم الكامل في رؤية كل المستخدمين، سواء كانوا داخليين أو خارجيين.
كل شيء تحتاجه لإدارة واجهات برمجة التطبيقات سواء الداخلية الخاصة أو الخارجية العامة
تعلم كيفية إدارة واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك في API Manager سواء مع واجهات برمجة التطبيقات الداخلية الخاصة وواجهات برمجة التطبيقات الخارجية العامة.
يمكنك الوصول إلى أنظمة التشغيل المدعومة والبرامج ذات الصلة وبرامج Hypervisor ومتطلبات الأجهزة والتفاصيل على مستوى المكونات الخاصة بـ IBM API Connect.