الصفحة الرئيسية البرامج الوسيطة API Connect API Manager من IBM API Connect
سهولة إنشاء منتجات واجهة برمجة التطبيقات من خلال الإدارة المضمَّنة لدورة حياتها وحوكمتها بشكل شامل
طلب عرض توضيحي مباشر اقرأ SmartPaper
لافتة لميزة API manager
واجهة مستخدم تسهِّل إدارة واجهات برمجة التطبيقات طوال دورة حياتها

تساعدك واجهة مستخدم API manager في ®IBM API Connect على تنظيم ونشر وتحليل أي واجهة برمجة تطبيقات طوال دورة حياة واجهة برمجة التطبيقات. حيث توفر قدرات للحوكمة والإصدار والتحكم الكامل في رؤية كل المستخدمين، سواء كانوا داخليين أو خارجيين.
كيف يعمل API Manager

كل شيء تحتاجه لإدارة واجهات برمجة التطبيقات سواء الداخلية الخاصة أو الخارجية العامة
تجميع واجهات برمجة التطبيقات في حزمة واحدة يتم تجميع واجهات برمجة التطبيقات في منتج واحد أو أكثر، يحتوي كل منتج على خطط تسعير مختلفة حسب حدود حصة المنتج ومعدل سعره. يقوم مقدمو خدمات واجهات برمجة التطبيقات بإدارة توفر منتجات وخطط واجهة برمجة التطبيقات ورؤيتها بسهولة، وإدارة واجهات برمجة التطبيقات بشكل فعال طوال جميع مراحل دورة حياتها وتوفير تجربة عمل سلسة لمطوري التطبيقات بلا عوائق. تعرّف على كيفية العمل مع المنتجات من IBM API Connect
بيئة معزولة يستخدم IBM API Connect الكتالوجات (Catalog) والمساحات (Space) بحيث يكون لدى مقدمي خدمات واجهات برمجة التطبيقات طريقة لتقديم العزل والاستقلالية لفرق العمل الداخلية، مع إدارة وحوكمة كل واجهات برمجة التطبيقات من واجهة مركزية واحدة. تقوم فرق عمل مقدم خدمات واجهات برمجة التطبيقات بتوزيع المنتجات على كتالوجات أو مساحات، ثم نشرها على بوابة المطور المرتبطة بها من أجل التسليم النهائي الخارجي. تعرّف على كيفية استخدام ميزة Syndication في IBM API Connect
إدارة المستخدمين يمكن لمقدمي خدمات واجهات برمجة التطبيقات التحكم في وصول المستخدم إلى مؤسسات مقدمي الخدمات من خلال أدوار وأذونات دقيقة. كما يمكنهم أيضًا إدارة مؤسسات المستخدمين الذين يقومون بالتسجيل للوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بمقدمي الخدمات هؤلاء. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إنشاء مجتمعات للمطورين كوسيلة لتجميع عدد مختار من مؤسسات المستخدمين معًا ممن يمكن توفير مجموعة معينة من المنتجات والخطط لهم. تعرّف على إدارة وصول المستخدمين في IBM API Connect
انظر التأثير على الأعمال في لمحة سريعة يقدم API Manager لوحات معلومات حديثة ومبتكرة وطرق عرض قابلة للتخصيص لتصفية بيانات واجهة برمجة التطبيقات وفرزها وتجميعها، حتى يمكنك التعرف على الاتجاهات واكتساب معارف حول أعمالك التجارية باستخدام واجهة برمجة التطبيقات. تعرّف على تخصيص بيانات التحليلات في IBM API Connect
الموارد قائمة التحقق من API Management

تعلم كيفية إدارة واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك في API Manager سواء مع واجهات برمجة التطبيقات الداخلية الخاصة وواجهات برمجة التطبيقات الخارجية العامة.

 متطلبات نظام IBM API Connect

يمكنك الوصول إلى أنظمة التشغيل المدعومة والبرامج ذات الصلة وبرامج Hypervisor ومتطلبات الأجهزة والتفاصيل على مستوى المكونات الخاصة بـ IBM API Connect.
بدء استخدام IBM API Connect

تحكَّم في نظامك البنائي لواجهة برمجة التطبيقات (API) مع دفع استراتيجية واجهة برمجة تطبيقاتك إلى الأمام.

جرِّب مجانًا طلب عرض توضيحي مباشر
المزيد من الطرق للاستكشاف مستندات المنتجات الموارد المجتمع