تجميع واجهات برمجة التطبيقات في حزمة واحدة يتم تجميع واجهات برمجة التطبيقات في منتج واحد أو أكثر، يحتوي كل منتج على خطط تسعير مختلفة حسب حدود حصة المنتج ومعدل سعره. يقوم مقدمو خدمات واجهات برمجة التطبيقات بإدارة توفر منتجات وخطط واجهة برمجة التطبيقات ورؤيتها بسهولة، وإدارة واجهات برمجة التطبيقات بشكل فعال طوال جميع مراحل دورة حياتها وتوفير تجربة عمل سلسة لمطوري التطبيقات بلا عوائق. تعرّف على كيفية العمل مع المنتجات من IBM API Connect

بيئة معزولة يستخدم IBM API Connect الكتالوجات (Catalog) والمساحات (Space) بحيث يكون لدى مقدمي خدمات واجهات برمجة التطبيقات طريقة لتقديم العزل والاستقلالية لفرق العمل الداخلية، مع إدارة وحوكمة كل واجهات برمجة التطبيقات من واجهة مركزية واحدة. تقوم فرق عمل مقدم خدمات واجهات برمجة التطبيقات بتوزيع المنتجات على كتالوجات أو مساحات، ثم نشرها على بوابة المطور المرتبطة بها من أجل التسليم النهائي الخارجي. تعرّف على كيفية استخدام ميزة Syndication في IBM API Connect

إدارة المستخدمين يمكن لمقدمي خدمات واجهات برمجة التطبيقات التحكم في وصول المستخدم إلى مؤسسات مقدمي الخدمات من خلال أدوار وأذونات دقيقة. كما يمكنهم أيضًا إدارة مؤسسات المستخدمين الذين يقومون بالتسجيل للوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بمقدمي الخدمات هؤلاء. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إنشاء مجتمعات للمطورين كوسيلة لتجميع عدد مختار من مؤسسات المستخدمين معًا ممن يمكن توفير مجموعة معينة من المنتجات والخطط لهم. تعرّف على إدارة وصول المستخدمين في IBM API Connect