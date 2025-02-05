يشير تصميم API إلى عملية صناعة القرار التي تحدد كيفية قيام واجهة برمجة التطبيقات (API) بعرض البيانات والوظائف للمستخدمين والمطورين.
يتضمن تصميم API قرارات حول نقاط نهاية API، وتنسيقات الطلب والاستجابة، والبروتوكولات، والطريقة التي تتواصل بها واجهات برمجة التطبيقات مع التطبيقات والمستهلكين الآخرين. ويؤدي تصميم API أيضًا دورًا مهمًا في حوكمة API.
تشير حوكمة API إلى المجموعة الشاملة من المعايير والسياسات والممارسات التي توجه كيفية تطوير المجموعة لواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بها ونشرها واستخدامها. وينتج عن تصميم API الفعال، واجهات برمجة تطبيقات تلتزم بهذه السياسات المحددة مسبقًا، مع وثائق قوية ومحدثة تشرح كيفية عمل واجهات برمجة التطبيقات. والنتائج هي واجهات برمجة تطبيقات مصممة بشكل جيد، وتتمتع بإمكانية إعادة استخدام أفضل وقابلية للتوسع والتوافق وتوفر تجربة مستخدم أفضل للمستخدمين النهائيين.
هناك العديد من حالات استخدام API المختلفة والعديد من الأساليب المختلفة لتصميم API، مع وجود بعض البروتوكولات والأساليب المعمارية واللغات الأنسب لمهام أو حالات استخدام محددة أكثر من غيرها.
مع زيادة استخدام واجهات برمجة تطبيقات الويب، أدى ذلك إلى تطوير بروتوكولات وأساليب ومعايير ولغات معينة، واستخدامها. وتوفر هذه الهياكل للمستخدمين مجموعة من المعلمات، أو مواصفات واجهة برمجة التطبيقات، التي تحدد أنواع البيانات المقبولة والأوامر وبناء الجملة والمزيد. في الواقع، تعمل بروتوكولات API هذه على تسهيل تبادل المعلومات بشكل قياسي.
تتضمن البروتوكولات والأساليب المعمارية واللغات الشائعة ما يأتي:
يُعد اختيار الهيكل الصحيح لواجهة برمجة تطبيقات جديدة جانبًا مهمًا من عملية التصميم. وهذه البروتوكولات والأساليب المعمارية واللغات ليست بالضرورة أفضل أو أسوأ من بعضها البعض. إنها أدوات مختلفة لمهام مختلفة.
SOAP هو عبارة عن مواصفات بروتوكول مراسلة خفيفة قائمة على XML تُمكّن نقاط النهاية من إرسال البيانات واستقبالها من خلال مجموعة من بروتوكولات الاتصال بما في ذلك SMTP (بروتوكول نقل البريد البسيط) وHTTP (بروتوكول نقل النص التشعبي). ويعمل SOAP على نحو مستقل، ما يسمح لواجهات برمجة تطبيقات SOAP بمشاركة المعلومات بين مكونات التطبيقات أو البرامج التي تعمل في بيئات مختلفة أو مكتوبة بلغات مختلفة.
بالمقارنة مع الأنواع الأخرى من واجهات برمجة التطبيقات، تميل واجهات برمجة تطبيقات SOAP إلى التطوير بطريقة أكثر رسمية وتنظيمًا. واجهات برمجة تطبيقات SOAP موجودة منذ التسعينيات. إنها تنسيق أقدم وأكثر رسوخًا، ولكنه أيضًا أبطأ من البنى الأكثر حداثة مثل REST.
يعمل SOAP عن طريق ترميز البيانات بتنسيق XML ولا يدعم نقل البيانات بتنسيقات أخرى. وعلى الجانب الآخر، لا تتطلب واجهات برمجة تطبيقات SOAP بالضرورة HTTP لنقل الرسائل، ما يمنحها مزيدًا من المرونة في نقل البيانات. ويُعد SOAP أكثر أمانًا من بعض البروتوكولات الأخرى، ما يجعل واجهات برمجة تطبيقات SOAP مناسبة في الأنظمة التي تتعامل مع البيانات الحساسة.
استدعاء الإجراء عن بُعد (RPC) هو بروتوكول يوفر نموذج الاتصالات عالي المستوى المستخدم في نظام التشغيل. ويقوم RPC بتنفيذ نظام اتصالات منطقي من عميل إلى خادم مصمم خصوصًا لدعم تطبيقات الشبكة. ويُمكّن بروتوكول RPC المستخدمين من العمل مع الإجراءات عن بُعد كما لو كانت الإجراءات محلية. وهذا يجعلها مناسبة تمامًا للمواقف التي تتطلب العديد من تفاعلات العميل/الخادم وتفاعل العميل/الخادم.
يمكن تقسيم واجهات برمجة تطبيقات RPC إلى XML-RPC وJSON-RPC وgRPC. XML-RPC هو استدعاء إجراء عن بُعد يستخدم تنسيق XML محدد لنقل البيانات. فهو أقدم من واجهات برمجة تطبيقات SOAP، لكنه بسيط وخفيف الوزن. JSON-RPC هو استدعاء إجراء عن بُعد يستخدم JSON (JavaScript Object Notation) لنقل البيانات. ونظرًا لأن JSON يستخدم بنى بيانات عامة، فيمكن استخدامه مع أي لغة برمجة.
gRPC هو إطار عمل مفتوح المصدر وعالي الأداء تم تطويره في البداية بواسطة Google. ويستخدم gRPC بروتوكول الشبكة HTTP/2 وتنسيق بيانات المخازن المؤقتة للبروتوكول ويُستخدم عادةً لربط الخدمات في بنية الخدمات المصغرة.
تتيح واجهات برمجة تطبيقات WebSocket الاتصال ثنائي الاتجاه بين العميل والخادم. لا يتطلب هذا النوع من واجهة برمجة التطبيقات إنشاء اتصال جديد لكل عملية تواصل—فبمجرد إنشاء الاتصال، فإنه يسمح بالتبادل المستمر. وذلك يجعل واجهات برمجة تطبيقات Web Socket مثالية للاتصال في الوقت الفعلي.
تُعد الدردشة المباشرة وتتبع الموقع في الوقت الفعلي وبث البيانات كلها حالات استخدام ممتازة لواجهات برمجة تطبيقات WebSocket. وتُعد واجهات برمجة تطبيقات WebSocket مفيدة أيضًا لمزامنة البيانات، وهي ممارسة الحفاظ على البيانات متسقة ومحدثة عبر العديد من الأجهزة أو الأنظمة، لأنه يمكن تحديثها في الوقت الفعلي، دون الحاجة إلى إنشاء اتصال جديد في كل مرة يتم فيها إجراء تغيير.
REST هي مجموعة من مبادئ بنية واجهة برمجة تطبيقات الويب. واجهات برمجة تطبيقات REST—والمعروفة أيضًا باسم RESTful APIs—هي واجهات برمجة تطبيقات تلتزم بقيود بنية معينة لـ REST. وتستخدم واجهات برمجة تطبيقات REST أساليب HTTP مثل GET وPUT وHEAD وDELETE للتفاعل مع الموارد. كما تتيح REST البيانات على شكل موارد، حيث يتم تمثيل كل مورد بـ URI فريد من نوعه. ويقوم العملاء بطلب المورد من خلال توفير URI الخاص به. كما تتميز واجهات برمجة تطبيقات REST بأنها بلا حالة—فهي لا تحفظ بيانات العميل بين الطلبات.
تحظى واجهات برمجة التطبيقات RESTful APIs بشعبية كبيرة لأنها خفيفة الوزن ومرنة وسهلة الاستخدام. وهي تدعم بشكل كامل نقل الرسائل بتنسيقات مختلفة—مثل النص العادي وHTML وYAML وXML وJSON—كما أنها تدعم التخزين المؤقت. في حين أن هذا يجعلها مفيدة في مجموعة كبيرة ومتنوعة من السياقات، إلا أن بعض المحطات تتطلب لغة أو بروتوكولاً أكثر تحديدًا لإكمال المهمة بكفاءة.
GraphQL هي لغة استعلام ووقت تشغيل واجهة برمجة التطبيقات التي طورتها Meta داخليًا في عام 2012 قبل أن تصبح مصدر مفتوح في عام 2015. وتسمح GraphQL للمستخدمين بإجراء طلبات واجهة برمجة التطبيقات ببضعة أسطر فقط، بدلاً من الاضطرار إلى الوصول إلى نقاط النهاية المعقدة باستخدام العديد من المعلمات. كما يمكن أن تسهل هذه القدرة إنشاء استعلامات واجهة برمجة التطبيقات والاستجابة لها، خاصةً الطلبات الأكثر تعقيدًا أو المحددة التي تستهدف موارد متعددة.
بالنظر إلى أن Meta طوّرت لغة الاستعلام هذه لجعل تطبيقاتها المحمولة أكثر كفاءة، فمن المنطقي أن تكون واجهات برمجة تطبيقات GraphQL مفيدة لتطبيقات الأجهزة المحمولة. ومن خلال تقديم نقطة دخول واحدة، يمكن لواجهات برمجة تطبيقات GraphQL تقليل أوقات التحميل عن طريق الاستعلام عن البيانات دون الحاجة إلى تقديم طلبات متعددة إلى الخادم.
هناك أربع مراحل رئيسية لعملية تصميم واجهة برمجة التطبيقات:
تتطلب كل هذه الخطوات التعاون بين الأطراف المعنية الرئيسية في واجهة برمجة التطبيقات. وعلى الرغم من أن بعض الخطوات تناسب بعض الأطراف المعنية أكثر من غيرهم، إلا أن تصميم API يجب أن يظل تعاونيًا طوال العملية. وهذا يساعد المطورين على تجنب إضافة وظائف إضافية لا يحتاجها البرنامج، ما يسرّع عملية التطوير بشكل عام.
تتمثل الخطوة الأولى في أي مشروع في إشراك الجميع في نوع واجهة برمجة التطبيقات الجديدة التي يقومون بإنشائها. وتتطلب واجهة برمجة التطبيقات العامة المخصصة للعملاء للتفاعل في إعدادات التجارة الإلكترونية تصميمًا ووظيفة مختلفة عن تلك المخصصة للاستخدام داخليًا لسير عمل المصادقة؛ ومن المهم أن يفهم جميع الأطراف المعنية حالات الاستخدام لواجهة برمجة التطبيقات المحتملة قبل بدء التطوير.
يمكن أن يؤدي فهم ما تقوم به المؤسسة (ولماذا) إلى إعطاء المطورين فكرة أفضل عن كيفية بنائها، بما في ذلك البروتوكولات التي يجب استخدامها. على سبيل المثال، إذا كانت واجهة برمجة التطبيقات المحتملة هذه تتطلب اتصالاً في الوقت الفعلي، فيعرف المطورون أنهم قد يستخدمون WebSocket عند إنشائه لأن هذا البروتوكول مناسب تمامًا لهذا الغرض.
بمجرد أن يكون لدى الأطراف المعنية رؤية واضحة لماهية واجهة برمجة التطبيقات وكيفية عملها، فقد حان الوقت لبدء بنائها. خلال عملية تطوير واجهة برمجة التطبيقات، يحدد المطورون نقاط النهاية؛ تصميم نموذج البيانات لواجهة برمجة التطبيقات؛ التأكد من أن واجهة برمجة التطبيقات تتبع سياسات أمن واجهة برمجة التطبيقات وتعرض رموز الحالة القياسية للأخطاء؛ إذا لزم الأمر، قم بتنفيذ آليات المصادقة مثل رؤوس HTTP أو مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات أو OAuth أو رموز JSON Web المميزة (JWT)؛ تحديد رموز الخطأ والرسائل والاستجابات.
الجزء الآخر من عملية التطوير هو الوثائق. في أثناء إنشاء واجهة برمجة التطبيقات، يجب التقاط جميع الخيارات التي يتم اتخاذها في مستند يمكن قراءته من قِبل الإنسان ويمكن قراءته آليًا. تتم كتابة المستند الذي يمكن للبشر قراءته بلغة طبيعية وسهلة الفهم. ويجب أن يلتزم المستند القابل للقراءة آليًا بمواصفات واجهة برمجة التطبيقات، مثل مواصفات OpenAPI، التي توحد التنسيق بحيث يكون متسقًا وقابلاً للدمج في الأنظمة المستقبلية.
يمكن أن يكون تصميم API عملية تكرارية للغاية. خاصةً إذا كشفت واجهات برمجة التطبيقات عن بيانات حساسة، فمن المهم اختبارها بدقة بحثًا عن الأخطاء والعيوب. بعد بناء شيء ما، من المهم معرفة ما إذا كان يعمل على النحو المنشود. وأحد الأجزاء المهمة في اختبار واجهات برمجة التطبيقات هو المحاكاة الوهمية وهي عملية إنشاء خوادم وهمية مع بيانات نموذجية للتحقق مما إذا كانت واجهة برمجة التطبيقات تتواصل مع نقاط النهاية الخاصة بها بشكل صحيح وتعيد النتائج المتوقعة.
يمكن إجراء المحاكاة الوهمية جنبًا إلى جنب مع اختبار واجهة برمجة التطبيقات. ويتضمن اختبار واجهة برمجة التطبيقات اختبار العقد، والذي يحدد الشكل الذي يجب أن يبدو عليه الطلب والاستجابة؛ واختبار الوحدة، الذي يؤكد أن نقطة نهاية واحدة تقدم الاستجابة المتوقعة؛ واختبار التحميل، الذي يختبر ما إذا كانت واجهة برمجة التطبيقات قادرة على الأداء في ظل ذروة حركة المرور والاختبار الشامل، الذي يتحقق من صحة رحلات المستخدم التي تتضمن الاتصال بأكثر من واجهة برمجة تطبيقات واحدة. يمكن إجراء الاختبار يدويًا، أو من خلال تنفيذ أطر عمل الاختبار المؤتمت.
إذا كان كل شيء يعمل على النحو المنشود، فستكون واجهة برمجة التطبيقات جاهزة للإصدار والنشر. وبحلول هذا الوقت، من المهم أن يتم الانتهاء من وثائق واجهة برمجة التطبيقات حتى يتمكن المستخدمون الآخرون وأجهزتهم من دمج واجهة برمجة التطبيقات هذه بشكل صحيح في بيئة شبكة الكمبيوتر الخاصة بهم. ومن المحتمل أنه بمجرد إصدار واجهة برمجة التطبيقات، قد يواجه المستخدمون مشكلات بها لم يتوقعها الأطراف المعنية. كما أ،ه من المفيد أن يكون لديك إستراتيجية إصدار قبل إصدار واجهة برمجة التطبيقات بحيث إذا احتاج المطورون إلى تحديث التطبيق، يتم ذلك بشكل واضح ومتسق.
يعطي نهج "واجهة برمجة التطبيقات أولاً" لتطوير التطبيق الأولوية لتصميم واجهات برمجة التطبيقات في بداية عملية تطوير البرمجيات وبناء التطبيقات مع الخدمات التي سيتم تقديمها عبر واجهات برمجة التطبيقات. وتكمن الفكرة في أن إعطاء الأولوية لتصميم واجهة برمجة التطبيقات في مرحلة مبكرة من تطوير البرمجيات، ما يجعل واجهات برمجة التطبيقات الناتجة أكثر قابلية لإعادة الاستخدام وأكثر أمانًا وفعالية وأسهل استخدامًا وأكثر توافقًا مع أهداف المجموعة. يتعارض هذا النهج مع نهج الرمز أولاً، والذي يضع منطق التعليمات البرمجية أولاً، حيث يقوم المطورون بإنشاء واجهات برمجة تطبيقات لتلائم البرامج لاحقًا.
يُعد تصميم API أمرًا أساسيًا في نهج واجهة برمجة التطبيقات أولاً. وفي نظام واجهة برمجة التطبيقات أولاً، تُعد واجهات برمجة التطبيقات أساسية في تطوير التطبيقات، ويعزز التصميم المدروس جيدًا تطوير تطبيقات أفضل أداءً وأكثر قيمة.
يمكن لممارسات تصميم API القوية أن تساعد أيضًا على تحسين تجربة المطورين وتجربة المستخدم النهائي من خلال اكتشاف العقبات التطويرية وعقبات الأداء وحلها قبل أن تتفاقم وتتحول إلى مشكلات أكبر.
يمكن للأطراف المعنية أن يحددوا منذ بداية عملية التطوير أن جميع التطبيقات تتكامل وتعمل بشكل جيد مع بعضها البعض. وعند التنفيذ بنجاح، فإن نهج واجهة برمجة التطبيقات أولاً مع الوثائق الشاملة يُمكّن المطورين من إعادة استخدام واجهات برمجة التطبيقات الحالية بدلاً من إعادة إنشاء وظائف موجودة بالفعل.
واجهات برمجة تطبيقات REST (أو RESTful) ذات بنية مرنة. الشرط الوحيد هو أن تتوافق مع مبادئ تصميم REST الستة الآتية، والمعروفة أيضًا باسم القيود المعمارية: واجهة موحدة، وفصل العميل/الخادم، وانعدام الحالة، وقابلية التخزين المؤقت، وبنية النظام ذات الطبقات، واختياريًا، التعليمات البرمجية عند الطلب.
تجعل هذه القيود المعمارية واجهات برمجة تطبيقات RESTful مناسبة تمامًا لنهج واجهة برمجة التطبيقات أولاً: ويُعد فصل العميل/الخادم وانعدام الحالة مفيدًا على وجه الخصوص.
في واجهة برمجة تطبيقات RESTful، يجب أن تكون تطبيقات العميل والخادم مستقلة عن بعضها البعض. والمعلومات الوحيدة التي يجب أن يعرفها التطبيق هي معرّف الموارد الموحّد (URI) للمورد المطلوب؛ ولا يمكنه التفاعل مع تطبيق الخادم بأي طريقة أخرى.
واجهات برمجة تطبيقات RESTful عديمة الحالة أيضًا، ما يعني أن كل طلب يحتاج إلى تضمين جميع المعلومات اللازمة لمعالجته. وبمعنى آخر، لا تتطلب واجهات برمجة تطبيقات REST أي جلسات من جانب الخادم. وهذه القيود تجعل واجهات برمجة التطبيقات هذه مستقلة عن خوادم المؤسسة، ما يجعلها مرنة—يمكن كتابة التطبيقات من جانب العميل والخادم بلغات وبروتوكولات مختلفة دون التأثير في تصميم واجهة برمجة التطبيقات.
تُعد واجهات برمجة تطبيقات RESTful أيضًا مناسبة تمامًا لبيئة واجهة برمجة التطبيقات أولاً لأنها قابلة للتوسع وخفيفة الوزن. ويعمل الفصل بين العميل والخادم على تحسين قابلية التوسع لأن واجهات برمجة التطبيقات RESTful لا تحتاج إلى الاحتفاظ بمعلومات طلب العميل السابقة، ما يقلل من اختناقات الاتصال. ويمكن أن يقلل التخزين المؤقت الفعال أيضًا من تفاعلات العميل/الخادم، وهي ميزة أخرى لقابلية التوسع. ونظرًا لأن واجهات برمجة تطبيقات RESTful تستخدم تنسيق HTTP لنقل الرسائل، يمكنها قبول نقل البيانات بتنسيقات متعددة. كما يمكن أن يؤدي هذا إلى تبسيط عملية التكامل في البيئات الجديدة.
بنية الخدمات المصغرة هي نمط معماري للسحابة الأصلية حيث يتألف التطبيق الواحد من العديد من المكونات أو الخدمات الأصغر حجمًا والمترابطة بشكل غير محكم والقابلة للنشر بشكل مستقل. وغالبًا ما تُستخدم واجهات برمجة التطبيقات REST لتمكين الاتصال بين هذه الخدمات الأصغر حجمًا.
يتوافق نهج واجهة برمجة التطبيقات أولاً بشكل جيد مع مخطط بنية الخدمات المصغرة لأن واجهات برمجة التطبيقات تُستخدم لربط الخدمات معًا. وإذا تم وضع تصميم واجهة برمجة التطبيقات كأولوية داخل المجموعة وتم تصميم واجهات برمجة التطبيقات بحيث تتواصل بسلاسة مع بعضها البعض، فإن المطورين يوفرون الوقت في أثناء تجميع هذه الخدمات معًا في التطبيقات.
للحصول على أكبر قيمة من واجهات برمجة التطبيقات المؤسسية، غالبًا ما تؤكد المجموعة على ما يأتي:
تساعد هذه المبادئ على إبقاء جميع الأطراف المعنية على اطلاع دائم خلال عملية تصميم واجهة برمجة التطبيقات والتأكد من توافق واجهات برمجة التطبيقات مع الأهداف والإستراتيجية.
حوكمة واجهة برمجة التطبيقات والوثائق: يساعد إنشاء الإستراتيجية لحوكمة واجهة برمجة التطبيقات والوثائق على مستوى مجموعة في وقت مبكر على تعزيز الاتساق وتسهيل التنقل في محفظة واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالمؤسسة. على سبيل المثال، قد تختار مجموعة ما اعتماد مواصفات مثل OpenAPI بحيث تلتزم جميع واجهات برمجة التطبيقات المؤسسية بمعيار الصناعة. وعلى أي حال، فإن الحفاظ على الحوكمة والوثائق المناسبة والمتسقة، يُمكّن مستخدمي واجهة برمجة التطبيقات الجدد من اكتساب فهم سريع لواجهة برمجة التطبيقات ووظائفها.
جمع تعليقات الأطراف المعنية: الإدخال المبكر من الأطراف المعنية الأساسية ومستهلكي واجهة برمجة التطبيقات، تساعد على إبقاء المطورين على المسار الصحيح طوال عملية التطوير. ويمكن أن يؤدي ضعف التواصل إلى تأخيرات في تطوير واجهات برمجة التطبيقات وتقليل قيمة واجهات برمجة التطبيقات.
المصادقة المناسبة وأمن واجهة برمجة التطبيقات: لحماية واجهات برمجة التطبيقات، وكذلك البيانات الحساسة، تقوم المجموعات بتنفيذ تقنيات المصادقة التي توفر التحقق من صحة طلبات واجهة برمجة التطبيقات. آليات المصادقة مثل مفاتيح API وOAuth وتوفر رموز JSON Web المميزة (JWT) طرقًا مختلفة لتأمين البيانات وحركة مرور واجهة برمجة التطبيقات (API). ويستخدم تشفير واجهة برمجة التطبيقات، وهو عملية ترميز البيانات للانتقال بين العميل والخادم، وأيضًا لحماية البيانات وواجهات برمجة التطبيقات.
الاختبار والإصدار: يتضمن اختبار واجهة برمجة التطبيقات تغطية سيناريوهات مختلفة، إيجابية وسلبية، لتحديد المشكلات قبل نشر واجهة برمجة التطبيقات. وتتطور واجهات برمجة التطبيقات خلال هذا الاختبار، ويقوم المطورون بإنشاء إصدارات جديدة لإصلاح الأخطاء أو تحسين الأداء. ويتم أيضًا طرح إصدارات واجهة برمجة التطبيقات الجديدة لأسباب أخرى، مثل عندما يضيف مطورو البرامج ميزات جديدة إلى واجهة برمجة التطبيقات. كما تُعد الإصدارات هي الطريقة التي يدير بها المطورون التغييرات التي تطرأ على واجهة برمجة التطبيقات، ويجعلون التغييرات شفافة ويتأكدون من أن التحديثات لا تعطل المستخدمين الحاليين.
من المفيد أن تكون لديك آليات إصدار—مثل الإصدار المستند إلى عنوان URL أو الإصدار المستند إلى عنوان—محدد قبل بدء التطوير بشكل جدي.
توحيد رسائل الخطأ: تعمل المعالجة السليمة للأخطاء على تحسين تجربة مستهلكي واجهة برمجة التطبيقات لأنها تساعد على استكشاف الأخطاء وإصلاحها عندما تسوء الأمور. ويجب أن تصف رموز الخطأ والرسائل والاستجابات، طبيعة الخطأ بدقة وأن تظل واضحة ومتسقة.
السياق والقيود: توجد كل واجهة برمجة تطبيقات في سياق محدد يحدد كيفية بنائها ووظائفها. ويمكن أن تشكل المواعيد النهائية المتنافسة للمشروع وأحجام حركة المرور المتوقعة وما إذا كانت المؤسسة تعتمد على واجهة برمجة التطبيقات أولاً أو التعليمات البرمجية أولاً لتشكيل واجهة برمجة التطبيقات الناتجة. ومن المهم أن يكون جميع الأطراف المعنية على دراية بهذه المعلومات حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات مستنيرة في أثناء عملية التطوير.
الاتساق: قبل كل شيء، يؤدي الحفاظ على اتساق كل شيء بشكل عام إلى تصميم أفضل لواجهة برمجة التطبيقات. ويُعد الاتساق في تصميم واجهة برمجة التطبيقات أكثر من مجرد إصدار رموز الإصدار والأخطاء. وعند تحديد نقاط النهاية، يمكن أن يؤدي الحفاظ على اتساق اصطلاحات التسمية إلى جعلها أسهل في التعرف. كما أنه عند تقديم طلب معين إلى واجهة برمجة تطبيقات، يجب حلها بالطريقة نفسها في كل مرة. وعندما يكون كل شيء متناسقًا عبر مشهد واجهة برمجة التطبيقات، يكون من الأسهل أيضًا توثيق واجهات برمجة التطبيقات بحيث تكون مفهومة للمستخدمين في المستقبل.
استخدم IBM API Connect لتأمين واجهات برمجة التطبيقات (API) الخاصة بالمؤسسة وإدارتها طوال دورات حياتها. يساعدك أنت وعملاءك على إنشاء واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالمؤسسات، وإدارتها، وتأمينها، والترويج لها، وتحقيق أرباح منها بشكل متواصل، وهو متاح أيضًا كمنصة لإدارة برمجة تطبيقات عالية القابلية للتوسع على IBM Marketplace وAWS.