سياسات السحب والوضع يمكنك توفير وقت المطورين وتقليل الأخطاء باستخدام سياسات السحب والوضع القائمة على النماذج لتجميعات واجهة برمجة التطبيقات البسيطة أو المعقدة. الاختبار المتكامل وتصحيح الأخطاء ضمن تجربة مستخدم واحدة.

الأمن المتكامل يمكنك تأمين خدماتك بشكل تعريفي (غير إجرائي) من خلال مجموعة ثرية من السياسات المضمنة التي يتم فرضها بواسطة البوابة المتكاملة في IBM API Connect. المساعدة في توفير أمان متسق يمكن إدارته على نطاق واسع لتطبيقات المستهلكين وواجهات برمجة التطبيقات والبيئات.

وثائق مبسّطة يمكنك تحسين قابلية استخدام واجهات برمجة التطبيقات باستخدام محرر الوثائق المضمّن (Plaintext وMarkdown وHTML) والدعم متعدد اللغات. كما تستطيع تحسين واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك باستخدام بيانات التعريف المخصصة لسهولة التصنيف وباستخدام إمكانية البحث.

تجربة سلسة يمكنك تحسين سير عملك من خلال الإصدارات المضمنة وسياسات دورة حياة النشر وإدارة المستخدم. وكذلك يمكن تبسيط مسار عمليات التطوير الخاص بك من خلال عمليات CLI أو واجهة برمجة التطبيقات دون واجهة مستخدم.

اختبار واجهة برمجة التطبيقات API وتستطيع إنشاء وتشغيل وأتمتة اختبارات واجهة برمجة التطبيقات. تحقق من جودة نتائجك واتساقها، بدءًا من اختبارات الوحدات البسيطة ومعاملات تصحيح الأخطاء إلى مجموعات الاختبارات الشاملة.