الإنتاجية بنقرة واحدة بفضل استخدام IBM API Connect.
يمكنك العمل من واجهة المستخدم الرسومية أو سطر الأوامر لتسريع وأتمتة تطوير واختبار واجهة برمجة التطبيقات المُدارة. يمكنك التطوير من داخل المتصفح أو باستخدام مجموعة أدوات المطور الأصلية وبيئة اختبار محلية اختيارية. حافظ على التزامك بالمعايير من خلال تجربتنا الممتازة في إنشاء أو استيراد REST (OpenAPI الإصدار 2 و3) وSOAP (WSDL) وGraphQL وواجهات برمجة التطبيقات المستندة إلى WebSockets.
يمكنك توفير وقت المطورين وتقليل الأخطاء باستخدام سياسات السحب والوضع القائمة على النماذج لتجميعات واجهة برمجة التطبيقات البسيطة أو المعقدة. الاختبار المتكامل وتصحيح الأخطاء ضمن تجربة مستخدم واحدة.
يمكنك تأمين خدماتك بشكل تعريفي (غير إجرائي) من خلال مجموعة ثرية من السياسات المضمنة التي يتم فرضها بواسطة البوابة المتكاملة في IBM API Connect. المساعدة في توفير أمان متسق يمكن إدارته على نطاق واسع لتطبيقات المستهلكين وواجهات برمجة التطبيقات والبيئات.
يمكنك تحسين قابلية استخدام واجهات برمجة التطبيقات باستخدام محرر الوثائق المضمّن (Plaintext وMarkdown وHTML) والدعم متعدد اللغات. كما تستطيع تحسين واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك باستخدام بيانات التعريف المخصصة لسهولة التصنيف وباستخدام إمكانية البحث.
يمكنك تحسين سير عملك من خلال الإصدارات المضمنة وسياسات دورة حياة النشر وإدارة المستخدم. وكذلك يمكن تبسيط مسار عمليات التطوير الخاص بك من خلال عمليات CLI أو واجهة برمجة التطبيقات دون واجهة مستخدم.
وتستطيع إنشاء وتشغيل وأتمتة اختبارات واجهة برمجة التطبيقات. تحقق من جودة نتائجك واتساقها، بدءًا من اختبارات الوحدات البسيطة ومعاملات تصحيح الأخطاء إلى مجموعات الاختبارات الشاملة.
يمكن تحسين قدرة المطور على فحص تدفق تنفيذ واجهة برمجة التطبيقات وحمولة الاستجابة بسرعة من خلال التصحيح التفاعلي والتتبع.
يمكن تسريع تطوير التطبيقات والتطور المستمر للتطبيقات باستخدام محرر واجهة برمجة التطبيقات البديهي.
يمكنك إنشاء الاختبارات وتشغيلها وأتمتتها وجدولتها للتحقق من أن واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك تعمل كما ينبغي.
ابحث عن السلوكيات غير المختبرة وغير الواضحة المتأصلة في استدعاءات واجهة برمجة التطبيقات بإنشاء اختبارات مستندة إلى المعارف.