الصفحة الرئيسية البرامج الوسيطة API Connect إنشاء واجهات برمجة تطبيقات جديدة
بناء وتوحيد معايير واجهات برمجة التطبيقات الجديدة والحالية وتأمينها بسهولة باستخدام IBM API Connect
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تطوير واجهات برمجة التطبيقات بسرعة بمعايير مفتوحة

الإنتاجية بنقرة واحدة بفضل استخدام IBM API Connect.

يمكنك العمل من واجهة المستخدم الرسومية أو سطر الأوامر لتسريع وأتمتة تطوير واختبار واجهة برمجة التطبيقات المُدارة. يمكنك التطوير من داخل المتصفح أو باستخدام مجموعة أدوات المطور الأصلية وبيئة اختبار محلية اختيارية. حافظ على التزامك بالمعايير من خلال تجربتنا الممتازة في إنشاء أو استيراد REST (OpenAPI الإصدار 2 و3) وSOAP (WSDL) وGraphQL وواجهات برمجة التطبيقات المستندة إلى WebSockets.
كل شيء تحتاجه لبناء واجهات برمجة التطبيقات
سياسات السحب والوضع

يمكنك توفير وقت المطورين وتقليل الأخطاء باستخدام سياسات السحب والوضع القائمة على النماذج لتجميعات واجهة برمجة التطبيقات البسيطة أو المعقدة. الاختبار المتكامل وتصحيح الأخطاء ضمن تجربة مستخدم واحدة.

 الأمن المتكامل

يمكنك تأمين خدماتك بشكل تعريفي (غير إجرائي) من خلال مجموعة ثرية من السياسات المضمنة التي يتم فرضها بواسطة البوابة المتكاملة في IBM API Connect. المساعدة في توفير أمان متسق يمكن إدارته على نطاق واسع لتطبيقات المستهلكين وواجهات برمجة التطبيقات والبيئات.

 وثائق مبسّطة

يمكنك تحسين قابلية استخدام واجهات برمجة التطبيقات باستخدام محرر الوثائق المضمّن (Plaintext وMarkdown وHTML) والدعم متعدد اللغات. كما تستطيع تحسين واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك باستخدام بيانات التعريف المخصصة لسهولة التصنيف وباستخدام إمكانية البحث.

 تجربة سلسة

يمكنك تحسين سير عملك من خلال الإصدارات المضمنة وسياسات دورة حياة النشر وإدارة المستخدم. وكذلك يمكن تبسيط مسار عمليات التطوير الخاص بك من خلال عمليات CLI أو واجهة برمجة التطبيقات دون واجهة مستخدم.

 اختبار واجهة برمجة التطبيقات API

وتستطيع إنشاء وتشغيل وأتمتة اختبارات واجهة برمجة التطبيقات. تحقق من جودة نتائجك واتساقها، بدءًا من اختبارات الوحدات البسيطة ومعاملات تصحيح الأخطاء إلى مجموعات الاختبارات الشاملة.

 استكشاف الأخطاء وإصلاحها بسرعة

يمكن تحسين قدرة المطور على فحص تدفق تنفيذ واجهة برمجة التطبيقات وحمولة الاستجابة بسرعة من خلال التصحيح التفاعلي والتتبع.
تطوير واجهات برمجة التطبيقات الجديدة بسرعة

يمكن تسريع تطوير التطبيقات والتطور المستمر للتطبيقات باستخدام محرر واجهة برمجة التطبيقات البديهي.

 اكتشف مجموعة أدوات IBM API Connect
واجهة المستخدم الرسومية أنشئ واجهة برمجة تطبيقات تحتوي على تعريفات في واجهة مستخدم رسومية بديهية (GUI) ترشدك بوضوح خلال المدخلات الاختيارية والمطلوبة لواجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك. تعرّف على كيفية التعامل مع مجموعة أدوات واجهة برمجة تطبيقات IBM
مجموعة أدوات سطر الأوامر يمكن أتمتة جوانب تطوير واجهة برمجة التطبيقات وإدارتها باستخدام أداة سطر الأوامر من مجموعة أدوات مطور IBM API Connect. اختَر أسلوب الإدارة إما بـ REST API أو CLI لتنظيم وتبسيط عمليات التطوير الخاصة بك. تعرّف على كيفية استخدام أداة سطر الأوامر
الوكيل واستدعاء خدمات الويب يمكنك بسرعة إنشاء وكلاء OpenAPI ووكلاء SOAP من WSDLs وREST إلى SOAP من لغات WSDL الموجودة ووكلاء GraphQL ووكلاء RESTful باستخدام مسرعات التوجيه من مجموعة أدوات IBM API Designer. حيث تستطيع إثراءها بمجموعة من السياسات في التجميع، تشمل تعيين البيانات والخدمات المركَّبة والتوجيه والمزيد. اكتشف الوظائف الإضافية من IBM الموافقة لمواصفات OpenAPI
تكوين الإعدادات الأمنية يمكنك تكوين الإعدادات الأمنية بشكل تعريفي أو استخدام سياسات السحب والوضع القوية لتلبية احتياجات عملك في كل واجهات برمجة التطبيقات التي تمتلكها. استكشِف إدارة المصادقة والأمن
التخصيص في حال وجود احتياجات متقدمة، يمكنك استخدام سياسات السحب والوضع المضمنة التي ثبت نجاحها بالتجربة في المؤسسات المالية ووزرات الدفاع — أو خصص سياسات وفق احتياجاتك باستخدام IBM GatewayScript وهو أحد أشكال تنفيذ ECMAScript (JavaScript) التي تعطي الأولوية للأمن أولاً. تعرّف على كيفية تخصيص سياسات التدفق المسبق في IBM API Connect
بيئة الاختبار المحلية استخدم بيئة الاختبار المحلية لاختبار واجهات برمجة التطبيقات على جهازك المحلي، دون حاجة إلى الاتصال بخادم إدارة IBM API Connect. تعرّف على بيئة الاختبار المحلية
تأكد من أن واجهة برمجة التطبيقات تعمل على النحو المنشود يمكنك تسريع إنتاجية المطورين لإنشاء واجهات برمجة تطبيقات موثوقة وعالية الجودة من خلال توليد اختبارات مؤتمتة. كما يمكن إنشاء اختبارات للوحدات والوظائف والتكامل للتحقق من صحة سلوك واجهة برمجة التطبيقات لديك بشكل مستمر. تعرّف على ميزات الاختبار من IBM API Connect اختبار السلوك المؤتمت

يمكنك إنشاء الاختبارات وتشغيلها وأتمتتها وجدولتها للتحقق من أن واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك تعمل كما ينبغي.

 عرض دروس تعليمية حول الاختبارات استمرار الاختبار طوال دورة حياة واجهة برمجة التطبيقات

ابحث عن السلوكيات غير المختبرة وغير الواضحة المتأصلة في استدعاءات واجهة برمجة التطبيقات بإنشاء اختبارات مستندة إلى المعارف.

 تعرّف على كيفية إنشاء اختبارات مستندة إلى المعارف
بدء استخدام IBM API Connect

تحكَّم في نظامك البنائي لواجهة برمجة التطبيقات (API) مع دفع استراتيجية واجهة برمجة تطبيقاتك إلى الأمام.

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