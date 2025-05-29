تُعرَف المواد التي توصل الكهرباء بالموصِّلات، في حين تُعرَف المواد التي لا توصل الكهرباء بالعوازل. تمتلك أشباه الموصِّلات خصائص فريدة تجعلها تعمل على كِلتا الحالتين، إذ يمكنها توصيل الكهرباء في ظروف معينة ومقاومتها في ظروف أخرى. تجعل هذه الخاصية الفريدة أشباه الموصِّلات مثالية للتقنيات مثل شرائح الكمبيوتر، وشرائح الذكاء الاصطناعي (AI) وأجهزة إنترنت الأشياء (IoT) التي تعتمد على توصيل كمية كبيرة من الطاقة عبر مساحة صغيرة.

في معظم التقنيات الحديثة، تعمل أشباه الموصِّلات كمفاتيح كهربائية صغيرة، تقوم بإيقاف وتشغيل التيار بشكل متكرر لتمكين مرور الكهرباء. تختلف موصِّلية أشباه الموصِّلات -أي سهولة أو صعوبة مرور التيار الكهربائي خلالها- اعتمادًا على التيار والجهد.

تُستخدَم أشباه الموصِّلات على نطاق واسع في العديد من الصناعات، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر الشخصية (PC) والإلكترونيات المنزلية والسيارات والتصنيع الصناعي وغيرها. وفقًا لتقرير حديث صادر عن رابطة صناعة أشباه الموصِّلات (SIA)، ارتفعت مبيعات أشباه الموصِّلات من 139 مليار دولار أمريكي في 2001 إلى 526 مليار دولار أمريكي في 2023. ويمثِّل هذا النمو معدل نمو سنوي مركَّب (CAGR) بنسبة 6%.1

يمكن أن يُعزى معدل الابتكار السريع في صناعة أشباه الموصِّلات إلى حد كبير إلى قانون Moore، وهو القانون الذي ينص على أن سرعة وقدرة أجهزة الكمبيوتر تتضاعف كل عامين. في صناعة أشباه الموصِّلات، ينطبق قانون Moore على عدد الترانزستورات التي يجب أن تحتويها الشريحة الدقيقة لمواكبة الطلب المتزايد على أجهزة الحوسبة. يسعى المصنِّعون الرائدون باستمرار إلى إيجاد طرق لمضاعفة عدد الترانزستورات كل عامين، لضمان استمرار التقدم في تقنيات أشباه الموصِّلات.