أشباه الموصِّلات هي مادة يمكن أن تعمل كموصِّل أو عازل للكهرباء، ما يجعلها عنصرًا أساسيًا في بناء أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية والدوائر المتكاملة وغيرها من التقنيات الرقمية الحديثة.
تُعرَف المواد التي توصل الكهرباء بالموصِّلات، في حين تُعرَف المواد التي لا توصل الكهرباء بالعوازل. تمتلك أشباه الموصِّلات خصائص فريدة تجعلها تعمل على كِلتا الحالتين، إذ يمكنها توصيل الكهرباء في ظروف معينة ومقاومتها في ظروف أخرى. تجعل هذه الخاصية الفريدة أشباه الموصِّلات مثالية للتقنيات مثل شرائح الكمبيوتر، وشرائح الذكاء الاصطناعي (AI) وأجهزة إنترنت الأشياء (IoT) التي تعتمد على توصيل كمية كبيرة من الطاقة عبر مساحة صغيرة.
في معظم التقنيات الحديثة، تعمل أشباه الموصِّلات كمفاتيح كهربائية صغيرة، تقوم بإيقاف وتشغيل التيار بشكل متكرر لتمكين مرور الكهرباء. تختلف موصِّلية أشباه الموصِّلات -أي سهولة أو صعوبة مرور التيار الكهربائي خلالها- اعتمادًا على التيار والجهد.
تُستخدَم أشباه الموصِّلات على نطاق واسع في العديد من الصناعات، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر الشخصية (PC) والإلكترونيات المنزلية والسيارات والتصنيع الصناعي وغيرها. وفقًا لتقرير حديث صادر عن رابطة صناعة أشباه الموصِّلات (SIA)، ارتفعت مبيعات أشباه الموصِّلات من 139 مليار دولار أمريكي في 2001 إلى 526 مليار دولار أمريكي في 2023. ويمثِّل هذا النمو معدل نمو سنوي مركَّب (CAGR) بنسبة 6%.1
يمكن أن يُعزى معدل الابتكار السريع في صناعة أشباه الموصِّلات إلى حد كبير إلى قانون Moore، وهو القانون الذي ينص على أن سرعة وقدرة أجهزة الكمبيوتر تتضاعف كل عامين. في صناعة أشباه الموصِّلات، ينطبق قانون Moore على عدد الترانزستورات التي يجب أن تحتويها الشريحة الدقيقة لمواكبة الطلب المتزايد على أجهزة الحوسبة. يسعى المصنِّعون الرائدون باستمرار إلى إيجاد طرق لمضاعفة عدد الترانزستورات كل عامين، لضمان استمرار التقدم في تقنيات أشباه الموصِّلات.
معظم أشباه الموصِّلات مصنوعة من البلورات؛ بسبب خصائصها الذرية الفريدة. بينما تحتوي معظم العناصر الموصِّلة الشائعة على إلكترون واحد في غلافها الخارجي، تمتلك أشباه الموصِّلات أربعة إلكترونات. هذا العامل وعوامل أخرى تجعل بلورات أشباه الموصِّلات (عادةً السيليكون) مثالية للتحكم في التيارات الكهربائية التي تعتمد عليها الأجهزة التكنولوجية الحديثة والمعقدة.
للتحكم في تدفق الكهرباء عبر الدوائر والأجهزة الإلكترونية، يوجِّه المهندسون حركة الإلكترونات في أشباه الموصِّلات من خلال إنشاء مناطق مشحونة إيجابيًا وسلبيًا، وهي عملية تُعرَف باسم التطعيم (Doping).
في إنتاج أشباه الموصِّلات، يُعَد التطعيم عملية يتم فيها إدخال شوائب، تُعرَف أيضًا بذرّات الشوائب، عمدًا في شبكة بلورية لأشباه الموصِّلات لتعديل خصائصها الكهربائية. من خلال إدخال ذرات التنشيط، يستطيع المهندسون جعل المادة أكثر أو أقل موصِّلية. هناك نوعان من التطعيم: النوع N والنوع P.
عادةً ما يتم تصنيف أشباه الموصِّلات إلى نوعين رئيسيين: داخلية وخارجية. وفيما يلي نظرة فاحصة على الاختلافات بينهما.
أجهزة أشباه الموصِّلات هي مكونات إلكترونية تستخدم الموصِّلات والعوازل للتحكم في تدفق التيارات الكهربائية. أكثر أنواع أجهزة أشباه الموصِّلات شيوعًا هو الترانزستور، وهو مكوِّن إلكتروني صغير ومتين يُستخدَم في تشغيل معظم الأجهزة الإلكترونية الحديثة.
حتى تم اختراع الترانزستورات في عام 1947، كانت الأنابيب المفرّغة تُستخدم على نطاق واسع للغرض نفسه. أثبتت الترانزستورات أنها أكثر إحكامًا وكفاءة من الأنابيب المفرّغة، وسرعان ما حلت محلها. اليوم، تُستخدم الترانزستورات في مجموعة واسعة من الأجهزة، بما في ذلك شرائح الكمبيوتر، والمعالجات الدقيقة، والسيارات، والأجهزة الروبوتية، وغيرها. تتميز الترانزستورات بمرونتها العالية؛ فبالإضافة إلى عملها كموصِّلات وعوازل، يمكنها أيضًا العمل كمفاتيح ومضخِّمات ومقوِّمات كهربائية.
يتم تصنيع أشباه الموصِّلات في المصانع المتخصصة، وهي شركات ذات خبرة عالية تركِّز حصريًا على تصنيع أشباه الموصِّلات، بينما تُترك مهام التصميم والتوزيع للآخرين. نظرًا لعدة عوامل، تقع معظم معامل تصنيع أشباه الموصِّلات في العالم في تايوان.
اليوم، يتم تصنيع 60% من شرائح أشباه الموصِّلات في العالم وأكثر من 90% من الشرائح المتقدمة على الجزيرة الصغيرة نسبيًا تايوان.2 أدى امتلاك تايوان لقوى عاملة ماهرة للغاية، وابتكارها نموذج foundry لصناعة أشباه الموصِّلات، إلى سيطرتها شبه التامة على سوق أشباه الموصِّلات.
ربما تُعَد شركة تايوان لصناعة أشباه الموصِّلات (TSMC)، التي تأسست عام 1987، أشهر معامل تصنيع الشرائح في العالم، حيث تُنتج أكثر الشرائح تقدّمًا للعملاء مثل Apple وNVIDIA.
اليوم، جعلت هيمنة TSMC على سوق أشباه الموصِّلات منها جزءًا أساسيًا من سلسلة التوريد العالمية لأشباه الموصِّلات. ونتيجةً لذلك، أصبحت تايوان محورًا جيوسياسيًا في استراتيجيات السياسة الخارجية لدول كبرى مثل الصين والولايات المتحدة.
يتم تصنيع أشباه الموصلات من خلال عملية دقيقة تُعرَف بتصنيع الرقائق، والتي تبدأ بتقطيع مادة أشباه الموصِّلات إلى شرائح رقيقة. تُعَد رقائق السيليكون الأكثر شيوعًا، لكنها تُصنع أيضًا من زرنيخيد الغاليوم وكربيد السيليكون والجرمانيوم وغيرها.
بعد تصنيع الرقاقة، يتم تلميعها وصقلها عبر سلسلة من الآلات المتخصصة للغاية، ثم يتم تثبيت الدائرة المتكاملة (IC) على سطحها من خلال أربع خطوات دقيقة ومعقدة.
خلال الـ 75 عامًا الماضية، أصبحت أشباه الموصِّلات حجر الزاوية للعديد من التقنيات الحديثة. منذ البدايات المبكرة للحوسبة وحتى انتشار الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وتقنيات الأجهزة المحمولة والذكاء الاصطناعي، أدَّت أشباه الموصِّلات دورًا حيويًا في تمكين الأجهزة الإلكترونية من العمل. وفيما يلي بعض أهم فوائد أشباه الموصِّلات.
تُعَد أشباه الموصِّلات الحالية، سواء الداخلية أم الخارجية، والشرائح المتقدمة التي تشغِّلها، صغيرة جدًا وخفيفة الوزن مقارنةً بأسلافها من الأنابيب المفرغة. بفضل التقدم في تقنيات التصنيع، يمكن اليوم تصغير حجم شرائح أشباه الموصِّلات التي تشغِّل تقنيات PowerAI والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي التوليدي، ما يجعل الأجهزة التي تعمل بها مدمجة وفعَّالة.
تم تصميم أشباه الموصِّلات للعمل بطاقة أقل بكثير من سابقاتها، وهو جانب حاسم لجعل التقنيات الحديثة مثل السيارات الكهربائية ومراكز البيانات أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة. المواد المصنوعة منها أشباه الموصِّلات تقلل فقدان الطاقة أثناء التبديل والتحويل، ما يحسِّن بشكل كبير كفاءة الأجهزة. تؤدي شرائح أشباه الموصِّلات دورًا مهمًا في العديد من أنظمة الطاقة المتجددة، مثل الألواح الشمسية وتوربينات الرياح، كما تساهم في إطالة عمر بطاريات الأجهزة المحمولة مثل أجهزة الكمبيوتر المحمول والهواتف.
تُعَد أشباه الموصلات موثوقًا بها جدًا ولها عمر طويل نظرًا للمعايير الصارمة التي يتم تطبيقها أثناء عملية التصنيع. تخضع أجهزة أشباه الموصِّلات، مثل الشرائح المتقدمة المستخدمة في الطائرات والحوسبة عالية الأداء (HPC)، لاختبارات دقيقة وشديدة. يمكنها تحمُّل قدر كبير من الإجهاد والاستخدام المتكرر، وتمتاز بعمر طويل مقارنةً بالأجهزة المماثلة الأخرى.
تمتلك شرائح أشباه الموصِّلات الحديثة بعض أسرع سرعات المعالجة في العالم، حيث تنفِّذ مليارات التعليمات في الثانية الواحدة. تعتمد التطبيقات الشائعة في الوقت الفعلي التي تعمل على الهواتف الذكية، على سبيل المثال، على السرعات العالية لمعالجة شرائح أشباه الموصِّلات الحديثة لتعمل بشكل صحيح. مع دفع تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي لمتطلبات بيئات الحوسبة إلى مستويات أعلى، من المتوقع أن تؤدي أشباه الموصِّلات دورًا مهمًا في البحث والتطوير لأنظمة وتطبيقات جديدة.
أشباه الموصِّلات قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة، ما يعني أن المهندسين الذين لديهم حالات استخدام محددة يمكنهم هندستها بطرق مثالية لاحتياجاتهم. على سبيل المثال، الدوائر المتكاملة الخاصة بالتطبيقات (ASICs)، وهي عبارة عن رقائق أشباه موصِّلات متخصصة مصممة لمهام حسابية محددة، على عكس الحوسبة المخصصة للأغراض العامة. يمكن تحسين ASICs لتناسب أغراضًا مختلفة، مثل الشبكات المتقدمة وتعدين العملات المشفرة والإلكترونيات الاستهلاكية وغيرها.
تمكِّن أشباه الموصِّلات من استخدام معظم الأجهزة الإلكترونية الحديثة، وبالتالي فإن لها حالات استخدام تشمل العديد من الصناعات. وفيما يلي بعض من أكثرها شيوعًا.
تُستخدَم أشباه الموصِّلات وأجهزة أشباه الموصِّلات مثل الدوائر المتكاملة (ICs) وأجهزة الاستشعار ورقائق أشباه الموصِّلات على نطاق واسع في العديد من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية المختلفة. من الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمول إلى الأجهزة المنزلية الذكية والمساعد الافتراضي وأجهزة التلفاز وغيرها، تدعم أشباه الموصِّلات الأجهزة التكنولوجية التي يعتمد عليها معظم المستهلكين في حياتهم الخاصة والمهنية.
تستخدم السيارات الحديثة العديد من الميزات التي اعتاد الناس توقعها من هواتفهم الذكية وأجهزة الكمبيوتر، مثل التعرُّف على الصوت والاتصال اللاسلكي وإمكانية بثّ أنواع مختلفة من الوسائط. تدعم شرائح أشباه الموصِّلات التقنيات التي تستخدمها السيارات لتمكين هذه الميزات، ما يسمح للركاب بالوصول إلى الإنترنت، وسماع البريد الصوتي والرسائل النصية مقروءة، والحصول على الإرشادات، وغير ذلك.
أصبحت أشباه الموصِّلات وشرائح أشباه الموصِّلات ذات أهمية بالغة في المجال الطبي، حيث تُعَد أساسية لتشغيل مجموعة واسعة من الأجهزة والتطبيقات الطبية. تشغِّل أشباه الموصِّلات الأجهزة التي تُتيح التصوير الطبي والتشخيص ومراقبة المرضى وغيرها، ما يسمح بنقل البيانات الحيوية التي تساهم في تحسين العلاجات ونتائج المرضى في الوقت شبه الفعلي.
التصنيع الذكي، المعروف أيضًا باسم الصناعة 4.0، هو دمج التقنيات الرقمية الحديثة مثل إنترنت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في عمليات التصنيع. في التصنيع الذكي، تشغِّل أشباه الموصِّلات وشرائحها المستشعرات المتقدمة والبرمجيات المدمجة والروبوتات التي تجمع وتحلل البيانات داخل المصانع، ما يساهم في تبسيط العمليات القديمة وغير الفعَّالة.
1. Factbook 2024, Semiconductor Industry Association (SIA), 2024
2. US Exposure to Taiwanese Semiconductor Industry, US International Trade Commission, November 2023