ما هو المعالج الدقيق؟

كما هو الحال مع وحدات المعالجة المركزية، عادة ما يُنظر إلى المعالجات الدقيقة على أنها "دماغ" الكمبيوتر. وخلافًا لوحدات المعالجة المركزية التقليدية، تدمج المعالجات الدقيقة الدوائر الحسابية والمنطقية ودوائر التحكم الخاصة بوحدات المعالجة المركزية التقليدية في دائرة رقمية واحدة متعددة الأغراض تعمل بنظام الساعة وقائمة على السجلات.

على الرغم من أن مصطلحي وحدة المعالجة المركزية والمعالج الدقيق غالبًا ما يستخدمان بالتبادل، فإن المعالج الدقيق هو في الأساس وحدة معالجة مركزية الكل في واحد على شريحة واحدة. يقلل هذا التصميم أحادي الشريحة من عدد التوصيلات الكهربائية الضعيفة، ما يحسن الموثوقية من خلال تقليل نقاط الفشل المحتملة. وعلى هذا النحو، حلت المعالجات الدقيقة بشكل شبه كامل محل وحدات المعالجة المركزية التقليدية متعددة العناصر.



قبل المعالجات الدقيقة، كانت أجهزة الكمبيوتر تستخدم رفوفًا من الدوائر المتكاملة لإنجاز وظائف الحوسبة الرئيسية للكمبيوتر. وفي عام 1971، حدث تحول كبير في تقنية الحوسبة مع طرح Intel 4004، وهو أول معالج دقيق متاح في الأسواق. لم يكن هذا الجهاز الرائد، الذي صممه فيديريكو فاجين، مجرد استجابة لطلب من شركة Busicom اليابانية لصناعة الإلكترونيات لتصميم 12 شريحة إلكترونية مخصصة لآلة حاسبة. لقد كانت لحظة فارقة أحدثت ثورة في طريقة تفكيرنا حول الحوسبة، حيث صممت شركة Intel، بدلاً من إنتاج 12 شريحة فردية، جهاز منطقي للأغراض العامة.

كانت بنية Intel 4004، التي تعتبر محدودة القدرة وفقًا للمعايير الحالية، تعمل بسرعة ساعة 740 كيلوهرتز ويمكنها فقط معالجة تدفقات البيانات بحد أقصى 4 بت، والمعروفة أيضًا باسم "nibble". على الرغم من ضعف معالج 4004 مقارنةً بالمعالجات الدقيقة الحديثة ذات 8 بت إلى 64 بت، فإنه يعتبر عالميًا طفرة ثورية في مجال الدوائر الإلكترونية. فكما تنبأ قانون مور، أدى التطور السريع في تقنية أشباه الموصلات إلى تحسينات كبيرة في قوة المعالجة. تصنع المعالجات الدقيقة من قِبل كبار الموردين، مثل Intel وPentium، وتستخدمها كل شركات التقنية الكبرى، مثل ®IBM وMicrosoft وApple، وهي تشغيل آلاف الأنظمة والتطبيقات بدءًا من أجهزة التحكم عن بُعد لأجهزة التلفاز إلى محطة الفضاء الدولية.