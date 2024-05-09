ما المقصود بطاقة الرياح؟

يعود تاريخ بعض أقدم الاستخدامات الميكانيكية لطاقة الرياح إلى عام 200 قبل الميلاد، عندما استخدم الناس في الشرق الأوسط طواحين الهواء لطحن الحبوب وفي الصين لضخ المياه. لاحقًا، في وقت مبكر من القرن الثاني عشر، استُخدمت طواحين الهواء في الأغراض الصناعية، مثل تصريف البحيرات والبرك في أوروبا.

وبحلول القرن التاسع عشر، أصبحت طاقة الرياح مصدرًا لتوليد الكهرباء. يرجع الفضل إلى المهندس الكهربائي البريطاني James Blyth في بناء أول توربين رياح في عام 1887. سرعان ما اتبع خطاه رائدا طاقة الرياح الأمريكي Charles Brush والدانماركي Poul la Cour، اللذان أسهما في استخدامات طاقة الرياح لتزويد المباني المستقلة بالطاقة.2

ومع ذلك لم يشهد مجال توليد الكهرباء من طاقة الرياح نموًا تجاريًا ملحوظًا إلا في العقود الأخيرة من القرن العشرين. حيث تم تركيب أول محطات رياح على نطاق مرافق الخدمات (مشروعات تحتوي على مجموعة من توربينات الرياح) في ثمانينيات القرن الماضي في أمريكا. كما شهد مجال طاقة الرياح نموًا سريعًا منذ عام 2000— حيث زادت القدرة العالمية المثبتة لتوليد الطاقة الريحية بمقدار 98 ضعفًا خلال العقدين الماضيين.3 واليوم، تنتج توربينات الرياح في جميع أنحاء العالم أكثر من 2100 تيراواط/ساعة من الكهرباء كل عام.4