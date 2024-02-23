نشر بتاريخ: 29 شباط/فبراير 2024
المساهمون: Amanda McGrath، و Alice Gomstyn
الشبكات الصغيرة هي شبكات طاقة صغيرة الحجم تعمل بصورة مستقلة لتوليد الكهرباء لمنطقة محلية، مثل الحرم الجامعي أو مجمع المستشفيات أو القاعدة العسكرية أو منطقة جغرافية.
تعرف وزارة الطاقة الأمريكية شبكة الطاقة الصغيرة (microgrid) بأنها مجموعة من الأحمال المترابطة وموارد الطاقة الموزعة ضمن حدود كهربائية محددة بوضوح تعمل ككيان واحد يمكن التحكم فيه فيما يتعلق بالشبكة.1 يمكن أن تعمل شبكات الطاقة الصغيرة بالتوازي مع شبكات الطاقة التقليدية واسعة النطاق، والمعروفة باسم شبكات الطاقة الكبيرة (macrogrids)، والتي تدعمها محطات الطاقة الرئيسية. ولكن بما أن شبكات الطاقة الصغيرة مكتفية ذاتيا، فإنها قد تعمل في "وضع الجزيرة"، وهذا يعني أنها تعمل بشكل مستقل وتزوّد الطاقة بمفردها. عادة ما تتكون من عدة أنواع من موارد الطاقة الموزعة (DERs)، مثل الألواح الشمسية، وطواحين الهواء، وخلايا الوقود، وأنظمة تخزين الطاقة. كما يمكن أن تشمل مصادر توليد الطاقة مصادر تقليدية أكثر مثل مولدات الديزل وأنظمة الحرارة والكهرباء المشتركة التي تعمل بالغاز الطبيعي.
عند الحديث عن توليد الكهرباء، تقدم شبكات الطاقة الصغيرة حلولا محتملة للعديد من التحديات المرتبطة بشبكات الطاقة التقليدية. تستطيع شبكات الطاقة الصغيرة:
تتصل مجموعة متنوعة من تقنيات الطاقة لإنشاء شبكة صغيرة. يتكون كل منها من عدة عناصر رئيسية:
هذه هي المولدات التي تنتج الكهرباء لشبكة الطاقة الصغيرة. يمكن أن تشمل شبكات الطاقة الصغيرة مصادر متجددة مثل الألواح الشمسية وطواحين الهواء والأنظمة الكهرومائية، بالإضافة إلى المصادر غير المتجددة مثل مولدات الديزل أو الغاز الطبيعي.
تقوم أجهزة تخزين الطاقة مثل البطاريات أو الحذَّافات بتخزين الطاقة الزائدة التي تولِّدها الشبكة الصغيرة. يمكن استخدام هذه الطاقة المخزَّنة عندما يتجاوز الطلب الإنتاج، أو خلال فترات توليد الطاقة المتقطعة (مثل الليل للطاقة الشمسية).
تشمل البنية التحتية المادية اللازمة لتوزيع الطاقة من مصادرها إلى الأحمال، مثل خطوط الكهرباء والمحولات والمفاتيح.
"العقل المدير" لشبكة الطاقة الصغيرة الذي يدير تشغيلها، وتحقيق التوازن بين إمدادات الطاقة، ودمج المصادر المتجددة، وإدارة تخزين الطاقة والحفاظ على جودة الطاقة. كما يسمح لشبكة الطاقة الصغيرة بقطع الاتصال بالشبكة الرئيسية وإعادة الاتصال بها حسب الحاجة. تشمل أنظمة التحكم أدوات إدارة الأحمال التي تعدل الإمداد بناء على تقلبات الطلب على الطاقة، بالإضافة إلى أجهزة القياس، التي تقيس إنتاج الطاقة واستهلاكها، ما يوفر بيانات مهمة لإدارة تشغيل الشبكة.
هذه هي النقطة المادية التي تتصل عندها شبكة الطاقة لصغيرة بشبكة المرافق الرئيسية. يمكن لنقطة PCC عزل شبكة الطاقة الصغيرة لتمكينها من العمل في وضع الجزيرة أثناء انقطاع الشبكة الرئيسية.
يتضمن تنفيذ شبكة الطاقة الصغيرة عدة خطوات، منها تقييم الجدوى، والتصميم، والتشغيل التجريبي، والتشغيل. تشمل الاعتبارات اختيار مصادر التوليد، وتحديد حجم نظام تخزين الطاقة، وتصميم نظام التحكم والامتثال لمعايير الاتصال البيني. تضطلع التقنية بدور محوري في هذه العملية. وتستخدم أنظمة التحكم المتقدمة في شبكة الطاقة الصغيرة خوارزميات لتحسين تشغيل مصادر الطاقة المتنوعة في الوقت الحقيقي. وفي الوقت ذاته، يمكن للتقنيات الرقمية مثل أجهزة إنترنت الأشياء (IoT) وسلسلة الكتل تمكين تبادل الطاقة من نظير إلى نظير داخل شبكة الطاقة الصغيرة.
قد يواجه تركيب وتشغيل مشاريع شبكات الطاقة الصغيرة تحديات، ومنها التكاليف الأولية المرتفعة لتقنيات شبكات الطاقة الصغيرة، مثل أنظمة التحكم المتقدمة وتخزين الطاقة، ما قد يعيق تبنيها. يتطلب توصيل شبكة الطاقة الصغيرة بالشبكة الرئيسية تنسيقا دقيقا لضمان جودة الطاقة وسلامتها. يجب أن تقوم وحدة التحكم في شبكة الطاقة الصغيرة، وهي عنصر مهم في النظام، بإدارة وتحسين تشغيل مصادر الطاقة المتنوعة في الوقت الحقيقي، وهي عملية معقدة. كما أن العوائق التنظيمية المتعلقة بحقوق امتياز المرافق والوصول إلى الشبكة والتعريفات يمكن أن تحول دون تبني شبكات الطاقة الصغيرة.
ومع ذلك، فإن الفوائد المحتملة لشبكات الطاقة الصغيرة، مثل المرونة والكفاءة، تجعلها خيارًا جذابًا للعديد من الشركات والمجتمعات التي تبحث عن أنظمة جديدة لإدارة الطاقة. في الواقع، يشهد الاستثمار في شبكات الطاقة الصغيرة نموًا كبيرًا، حيث يشير أحد التقارير إلى أن السوق العالمية لهذه الشبكات يمكن أن تصل إلى 5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032.4
الشبكة الذكية هي نظام طاقة كهربائية متقدم يدمج أنظمة الاتصالات والتحكم الرقمية مع البنية التحتية التقليدية للطاقة الكهربائية لتمكين مراقبة وإدارة تدفقات الطاقة في الوقت الحقيقي. تعمل الشبكات الذكية على تحسين استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتقليل انبعاثات الكربون وزيادة كفاءة الطاقة. كما أنها توفر للمستهلكين مزيدا من التحكم في استهلاكهم للطاقة وتكاليفها من خلال استخدام العدادات الذكية وأنظمة التشغيل الآلي للمنازل.
يمكن أيضًا استخدام التقنيات التي تدعم الشبكات الذكية لتعزيز الكفاءة في الشبكات الصغيرة. تستخدم الشبكة الذكية أجهزة استشعار وأنظمة تحكم وأتمتة لتحسين إنتاج الطاقة وتخزينها وتوزيعها. تم تصميم الشبكات الصغيرة الذكية لتكون مرنة وموثوقًا بها، وقادرة على الاستجابة بسرعة للتغيرات في الطلب أو الاضطرابات في العرض.
توفر شبكات الطاقة الصغيرة حلولاً للطاقة للشركات والمجتمعات التي تسعى إلى تحقيق مستويات أعلى من الاستدامة. فهي تستطيع دمج مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية بسلاسة. كما أنها تدعم كهربة وسائل النقل (من خلال توفير البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية على سبيل المثال). ويؤدي هذا إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ويساهم في الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وتغير المناخ.
من خلال توليد الطاقة بالقرب من مصدر استهلاكها، تقلل شبكات الطاقة الصغيرة من فقدان الطاقة الذي يحدث عادة أثناء نقلها لمسافات طويلة. كم يمكنه إدارة استجابة الطلب بشكل أكثر فعالية عن طريق تقليل الأحمال خلال أوقات الذروة أو تحويلها إلى أوقات خارج أوقات الذروة. تؤدي هذه السمات معًا إلى استخدام أكثر كفاءة للطاقة المولدة.
بالإضافة إلى الفوائد البيئية لمصادر الطاقة المتجددة والفعَّالة، يمكن أن تسهم الشبكات الصغيرة في تحفيز الاقتصاديات المحلية. وقد توفِّر فرص عمل في مجالات الإنشاء والعمليات والصيانة، ما يساعد المجتمعات على الازدهار.
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1 مبادرة شبكة الطاقة الصغيرة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية (الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، وزارة الطاقة الأمريكية، أكتوبر 2012.
2 كيف ساهمت شبكة الطاقة الصغيرة في توفير مليون دولار أمريكي لمطار بيتسبرغ الدولي (الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، Microgrid Knowledge، يوليو 2022.
3 تقرير تحليل شبكات الطاقة الصغيرة ودراسات الحالة (الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، لجنة الطاقة في كاليفورنيا، أغسطس 2018.
4 من المتوقع أن تنمو السوق العالمية لشبكات الطاقة الصغيرة إلى أكثر من 55 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 (الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، رؤى الدليل، يناير 2024.