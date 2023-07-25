تحسين إنتاج الطاقة باستخدام أحدث تقنيات الشبكات الذكية

لتقنية الشبكة الذكية فوائد لا تُحصى، بما في ذلك زيادة كفاءة الشبكة وموثوقيتها، وسهولة الاندماج مع مصادر الطاقة المتجددة. ومع ذلك، لتحقيق أقصى قدر من فوائد الشبكة الذكية فعلًا، يجب على شركات الطاقة تطبيق استراتيجيات تحسين فعالة كذلك. ولتحقيق أقصى استفادة من نظام الشبكة الذكية لديك، عليك القيام بما يلي:

الاعتماد على تحليلات متقدمة

لا شك في أن الاستفادة من التحليلات المتقدمة يساعدنا على التنبؤ بإمدادات الطاقة والطلب عليها وإدارتها بكفاءة فاعلية أكبر. حيث يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة تحليل كميات كبيرة من البيانات للحصول على رؤًى حول أنماط استهلاك الطاقة، وفترات ذروة الطلب، وأداء الشبكة.

يمكن لمرافق الخدمات الاستفادة من هذه الرؤى لتحسين عمليات الشبكة، وتحسين دقة التنبؤ بالأحمال، وتعزيز كفاءة الطاقة، وتحديد فرص ترقية البنية التحتية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي أن تمكّن من اتخاذ قرارات ذكية وأتمتة، ما يسهل إدارة الشبكة على النحو الأمثل ويقلل من تكاليف التشغيل.

مراقبة بيانات الشبكة في الوقت الفعلي وتطبيق الصيانة التنبؤية

باستخدام أجهزة الاستشعار وتحليلات البيانات وخوارزميات تعلم الآلة، يمكن لمرافق الخدمات مراقبة مكونات الشبكة (كالمحولات والمحطات الفرعية وخطوط الكهرباء) في الوقت الفعلي. وتُعد مراقبة الشبكة في الوقت الفعلي أمرًا حيويًا لتحسين تقنية الشبكة الذكية.

يسمح لك ذلك بتحديد وتصحيح الأعطال وحالات الفشل المحتملة ومشكلات جودة الطاقة على الفور. حيث يساعدك ذلك أيضًا على تطبيق برنامج الصيانة التنبؤية، الذي يجدول أنشطة الصيانة بشكل استباقي لتقليل فترات التوقف وتحسين موثوقية الشبكة بشكل عام.

علاوةً على ذلك، يمكن استخدام الرؤى المستندة إلى البيانات من مراقبة الشبكة لتحسين استراتيجيات التشغيل، وتحديد المناطق ذات الفاقد العالي للطاقة، وتقليل أوجه القصور في المنظومة المتكاملة. حيث تساعدك أيضًا على الاستجابة السريعة للتغيرات في الطلب على الكهرباء، ما يضمن إمدادًا ثابتًا ومستمرًا.

دمج موارد الطاقة الموزَّعة (DER)

يؤدي دمج موارد الطاقة الموزَّعة (DER) في الشبكة إلى جعلها أكثر استدامة وأكبر مرونة، كمصادر الطاقة المتجددة مثل الأنظمة الكهروضوئية (أي الألواح الشمسية)، وتوربينات الرياح، وأنظمة تخزين الطاقة. ويمكن لأنظمة التوليد الموزَّعة هذه تغذية الكهرباء الفائضة مرة أخرى إلى الشبكة وتقليل الاعتماد على محطات الطاقة التقليدية القائمة على الوقود الأحفوري (مصادر الطاقة التقليدية).

يمكن لمرافق الخدمات أيضًا استخدام تقنيات مثل خوارزميات تحسين الشبكة الذكية لموازنة الطبيعة المتقطعة لمصادر الطاقة المتجددة وضمان استقرار الشبكة. بالإضافة إلى ذلك، تؤدي الاستفادة من موارد الطاقة الموزَّعة إلى تعزيز إنتاج الطاقة المحلي وتقليل خسائر نقل الطاقة، ما يعزز مرونة الشبكة بشكل عام.

تنفيذ تدابير الأمن الإلكتروني وخصوصية البيانات

نظرًا لأن الشبكات الذكية تعتمد بشكل كبير على الأنظمة المتصل بعضها ببعض وتبادل البيانات، فإنها عرضة للهجمات الإلكترونية. وسيؤدي تطبيق إجراءات أمن إلكتروني وخصوصية بيانات شاملة إلى حماية سلامة وتصميم الشبكة وضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع.

يجب أن تشمل استراتيجيات التحسين بروتوكولات تشفير قوية، وتقسيم الشبكة، وأنظمة كشف التسلل، وتدقيقات أمنية منتظمة.

علاوةً على ذلك، يعد الحفاظ على خصوصية بيانات المستهلك أمرًا بالغ الأهمية عند جمع واستخدام المعلومات الحساسة كأنماط الاستهلاك والبيانات الشخصية. يساعدك إعطاء الأولوية للأمن الإلكتروني وخصوصية البيانات على الحفاظ على ثقة المستهلكين واطمئنانهم، ما يسهل التبني الأوسع لتقنية الشبكة الذكية.

تعظيم مرونة الشبكة باستخدام الشبكات الصغيرة

في وقت تتزايد فيه الكوارث وحالات الطوارئ المرتبطة بالمناخ، يصبح تعزيز الشبكة الذكية لتحقيق أقصى قدر من المرونة أمرًا بالغ الأهمية. ويمكن أن يوفر استخدام الشبكات الصغيرة– وهي أنظمة مكتفية ذاتيًا وقادرة على توليد الطاقة وتوزيعها بشكل مستقل – ميزة كبيرة.

يمكن دمج الشبكات المصغرة بسلاسة في البنية التحتية للشبكة الرئيسية ويمكن أن تعمل بشكل مستقل أثناء انقطاع التيار الكهربائي، ما يضمن وصول المجتمعات والمرافق الحيوية إلى الكهرباء. إن تنسيق الشبكات المصغرة والشبكة الرئيسية سيسهل موازنة الأحمال واستغلال الموارد وتقليل الاضطرابات.

استخدام أنظمة تخزين الطاقة لزيادة مرونة الشبكة.

يتضمن تخزين طاقة الشبكة تخزين الكهرباء الفائضة لاستخدامها لاحقًا باستخدام البطاريات، والحدافات (دولاب الموازنة)، والمكثفات الفائقة، والتخزين الكهرومائي بالضخ.

تُتيح تقنيات تخزين الطاقة كلًا من الاسترداد والتخزين الفعال للكهرباء الفائضة المولّدة من مصادر متجددة خلال فترات انخفاض الطلب. يؤدي نشر أنظمة تخزين الطاقة في جميع أنحاء الشبكة إلى مساعدة مرافق الخدمات على موازنة العرض والطلب، وتخفيف التقلبات، وضمان إمدادات طاقة مستقرة وموثوق بها.

علاوةً على ذلك، يعزز تخزين الطاقة مرونة الشبكة من خلال تمكين شركات الكهرباء من تخزين الكهرباء خلال فترات انخفاض الطلب وإطلاقها خلال ساعات الذروة، ما يقلل الضغط على الشبكة ويقلل من الحاجة إلى توليد طاقة إضافية.

تثبيت أنظمة التحكم والأتمتة في الشبكة

يمكن لأنظمة إدارة التوزيع الذكية التي تقوم بأتمتة مكونات الشبكة الذكية (كالمحطات الفرعية ومغذيات الطاقة) مراقبة تدفقات الطاقة والتحكم فيها، وموازنة الأحمال، وتقليل الفاقد. وتمكّن تقنيات التبديل المؤتمتة والمعالجة الذاتية من الكشف السريع للأعطال وعزلها، ما يقلل من فترات انقطاع الخدمة.